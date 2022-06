Les épouses de soldats russes plaident pour leur retour de la guerre

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La vidéo montrait 16 adultes, presque toutes des femmes, et un enfant de Bouriatie, une république russe appauvrie dans l’est de la Sibérie où de nombreux jeunes hommes rejoignent l’armée en tant que soldats contractuels en raison d’un manque d’emploi. La région a subi certains des taux de pertes les plus élevés de la guerre.

L’une des femmes a lu une déclaration appelant le gouverneur de Bouriatie, Alexei Tsydenov, à enquêter et à ramener les hommes chez eux. Les femmes ont déclaré que nombre de leurs maris souffraient de problèmes de santé et de blessures. Avant l’invasion, ils ont été déployés à partir de janvier pour des “exercices d’entraînement”.

Elle a supprimé la déclaration vidéo et son profil mercredi, et les médias locaux ont rapporté qu’elle ne prenait pas d’appels. La Russie a adopté une loi stricte interdisant toute déclaration publique critique à l’égard de l’armée, les “fausses nouvelles” sur les forces armées ou la guerre en Ukraine étant passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

“En ce moment en Ukraine, le sort de notre pays, le sort de toute la Russie et son avenir sont en train d’être décidés”, a-t-il déclaré le 12 mars après que quatre parachutistes bouriates aient reçu des médailles posthumes. « Et vos fils, maris et pères ont sacrifié leur vie pour défendre leur patrie. Ce sont des héros et vous êtes fier d’eux.