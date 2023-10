En 1987, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le premier médicament au monde pour traiter le VIH. Le médicament, connu sous le nom d’AZT, était une lueur d’espoir pour les millions de personnes vivant avec le virus. Cela a contribué à prolonger d’innombrables vies.

En 2010, l’agence a approuvé un médicament appelé Halaven pour traiter le cancer du sein avancé. Dans une étude clinique, les personnes ayant pris ce médicament ont vécu en moyenne 25 % plus longtemps que celles ayant reçu d’autres traitements anticancéreux, selon le fabricant du médicament.

En 2020, la FDA a approuvé le Remdesivir pour traiter le Covid-19. Le médicament est administré par voie intraveineuse, ce qui le rend plus difficile d’accès que certains autres antiviraux, mais les recherches indiquent qu’il réduit considérablement le risque de décès chez les patients hospitalisés pour cette infection. Un essai réalisé en 2020 auprès de plus de 1 000 personnes hospitalisées pour Covid-19 a révélé que le remdesivir réduisait considérablement leur risque de mourir et que celles qui le prenaient se rétablissaient plus rapidement.

Ces médicaments ont une chose en commun : ils sont dérivés d’une éponge. Oui, une éponge. Ou plus précisément, une éponge de mer.

Les éponges de mer, une sorte d’animal aquatique que l’on trouve dans les océans et certains lacs, peuvent paraître tachées. Ils peuvent vivre à l’ombre de coraux et de poissons plus pittoresques. Pourtant, les éponges font partie des animaux les plus importants sur Terre. Non seulement ils abritent d’innombrables autres créatures, mais ils constituent également une pharmacie vivante qui aide à sauver les êtres humains. vies. Ils produisent plus de composés chimiques que la plupart (sinon la totalité) des autres animaux de la planète, et nombre de ces produits chimiques possèdent des propriétés anticancéreuses, antivirales, antipaludiques et antibactériennes.

C’est ce qui rend cette situation si préoccupante : des quantités de ces créatures pourraient bientôt être éradiquées. À mesure que la demande de technologies propres augmente, le besoin de métaux tels que le nickel et le cobalt augmente également. Les entreprises et les pays se tournent désormais vers les profondeurs marines comme un endroit potentiel pour les exploiter. Pourtant, cette région – bien que perçue par certains comme désolée – regorge d’éponges. La plupart de ces éponges n’ont pas encore été étudiées et leurs composés chimiques sont encore inconnus.

Cela a créé une énigme complexe : les métaux des profondeurs marines sont essentiels à la lutte contre le changement climatique, et le changement climatique nuit à la faune. Mais ces éponges, ainsi que d’autres animaux des profondeurs marines, peuvent également être essentielles en aidant à traiter les maladies humaines. Vaut-il la peine de sacrifier ces animaux alors que les scientifiques ne savent même pas ce qu’ils font ?

Qu’est-ce qu’une éponge ?

Avant les dinosaures, il y avait les éponges. Ils vivent sur Terre depuis des centaines de millions d’années, ce qui en fait l’un des plus anciens, voire le plus ancien. les plus anciens animaux de la planète. Cela signifie que les éponges ont eu tout le temps de développer des adaptations intelligentes à la vie dans les océans et les lacs du monde.

La plupart des quelque 15 000 espèces d’éponges connues se nourrissent en pompant de l’eau dans leur corps et en filtrant les minuscules organismes. Une éponge de la taille d’un carton de lait peut filtrer l’équivalent d’une piscine chaque jour, a déclaré Chris Freeman, écologiste marin au College of Charleston. Ce sont essentiellement des Britas de la mer. Vous pouvez réellement voir ces pompes en action lorsque des plongeurs injectent un colorant fluorescent autour de la base d’une éponge :

Certaines éponges, quant à elles, sont carnivores : elles mangent de la viande. Il s’agit notamment de l’éponge d’arbre de ping-pong et de l’éponge de harpe de forme inhabituelle et bien nommée, illustrées ci-dessous. Ces éponges apparentées, trouvées dans les profondeurs marines, sont recouvertes de crochets barbelés ressemblant à du Velcro, qu’elles utilisent pour piéger les minuscules crustacés entraînés par les courants océaniques. Les éponges absorbent ensuite ces animaux dans leur corps. (On ne sait pas pourquoi ils prennent des formes aussi étranges, mais cela peut les aider à capturer de la nourriture ou à se reproduire.)

Il existe également des éponges de verre, des éponges qui construisent des squelettes à partir de silice, probablement comme forme de protection. Le plus remarquable est une éponge de verre connue sous le nom de panier de fleurs de Vénus, qui abrite une paire de crevettes accouplées à l’intérieur de sa structure de verre complexe. Les crevettes entrent lorsqu’elles sont jeunes et suffisamment petites pour se faufiler à travers les ouvertures de la structure, mais à mesure qu’elles grandissent, elles deviennent trop grosses pour s’échapper. Ils passent leur vie en cage à l’intérieur du squelette de l’éponge.

C’est un emprisonnement bénéfique. En échange du nettoyage de l’éponge, les crevettes reçoivent de la nourriture (excréments d’éponge) et un endroit sûr où vivre. Et lorsqu’ils procréent, leurs bébés sont suffisamment petits pour s’échapper, se mettre en couple et chercher leur propre maison de verre.

L’énigme de l’exploitation minière en haute mer

Beaucoup de ces éponges vivent parmi d’autres créatures étranges dans les profondeurs marines, à des centaines de mètres de profondeur, loin des humains. La région a longtemps été laissée à elle-même, ses profondeurs inaccessibles aux plongeurs et inexploitées par les mineurs – jusqu’à présent.

À mesure que le monde s’éloigne des combustibles fossiles et se tourne vers des technologies plus propres, il dépend de plus en plus des batteries, comme celles que l’on trouve dans les voitures électriques. Bien entendu, c’est une bonne chose pour une planète menacée par le changement climatique. Mais même les technologies vertes nécessitent des intrants tels que des métaux comme le cobalt, le manganèse et le nickel.

C’est là que les fonds marins entrent en jeu. Les scientifiques savent depuis des décennies que les fonds marins sont chargés de gisements minéraux incrustés dans les roches, dont certains reposent simplement sur le fond marin. Ces gisements sont difficiles et coûteux à exploiter, mais la demande croissante de métaux en rend l’analyse de rentabilisation plus convaincante. De nombreuses entreprises et pays se préparent déjà à exploiter l’exploitation minière, en particulier dans la zone Clarion-Clipperton, une vaste étendue d’océan située entre Hawaï et le Mexique.

Les entreprises ont fait valoir que l’exploitation minière en haute mer – qui peut nécessiter le naufrage de grosses machines ressemblant à des tracteurs pour aspirer des roches riches en minéraux – serait moins nocive pour l’environnement que les opérations minières existantes. Il ne fait aucun doute que l’exploitation terrestre de minéraux comme le cobalt a une longue histoire de destruction de l’environnement et de violations des droits de l’homme. Selon ces entreprises, l’exploitation des fonds marins constitue une meilleure alternative, même si elle nuira à l’environnement.

Le problème avec ces arguments est qu’ils supposent que les fonds marins sont relativement sans vie et qu’il n’y a pas grand-chose à perdre. Il est vrai que ces points chauds potentiels de l’exploitation minière manquent de paysages sous-marins emblématiques comme les récifs coralliens vibrants ou les forêts de varech. Mais ce qu’ils possèdent, c’est beaucoup d’éponges marines. Une étude récente, par exemple, suggère que les éponges font partie des animaux les plus communs dans la zone Clarion-Clipperton. Certains d’entre eux vivent directement au-dessus des gisements minéraux que les entreprises souhaitent extraire.

Qu’y a-t-il à perdre ? Composés potentiellement salvateurs.

Dans n’importe quelle pharmacie CVS ou Walgreens, il existe de nombreux médicaments provenant de plantes, d’animaux ou de micro-organismes. L’aspirine, par exemple, est dérivée de l’écorce d’un saule. « La nature est la source de la plupart des médicaments actuellement utilisés », a déclaré Bill Baker, expert en produits chimiques naturels à l’Université de Floride du Sud, faisant référence à la fois aux composés présents dans la nature et à ceux inspirés par la structure ou le comportement des produits chimiques naturels. .

Sur terre, les plantes constituent la principale source de composés médicaux, en partie parce que les humains les utilisent comme remèdes naturels depuis des siècles. Mais en mer, ce sont les éponges ; ils constituent la « source dominante » de produits chimiques marins, a déclaré Baker.

Comme les plantes, les éponges sont coincées sur place et utilisent donc des produits chimiques pour se défendre contre les prédateurs et autres attaquants potentiels. Pomper toute cette eau signifie également qu’ils sont exposés à d’énormes quantités de virus et d’agents pathogènes qui peuvent tenter de leur nuire. Les produits chimiques, encore une fois, sont leur défense.

Et ils en produisent beaucoup. Au cours des 50 dernières années environ, les scientifiques ont découvert plus de 10 000 nouveaux composés chimiques issus des éponges, selon un article de 2019. Cela représente environ un quart de tous les composés trouvés à ce jour dans le domaine marin, a déclaré Baker. C’est beaucoup.

Une étude plus récente a révélé qu’au cours de la seule dernière décennie, les chercheurs ont documenté plus de 2 700 nouveaux composés d’éponges. Il est important de noter qu’environ la moitié d’entre eux possèdent des propriétés qui les rendent potentiellement utiles en médecine, depuis la lutte contre les cellules cancéreuses et les tumeurs jusqu’à la résistance au paludisme et aux infections bactériennes. Ce qui est particulièrement fascinant, c’est que bon nombre de ces composés utiles sont en réalité produits par des bactéries ou d’autres micro-organismes qui vivent dans les éponges et constituent leur microbiome.

Seule une poignée de ces composés éponges ou de leurs dérivés sont actuellement sur le marché sous forme de médicaments commerciaux, notamment Halaven et Remdesivir. Le processus de développement d’un médicament peut prendre quelques décennies, a déclaré Baker, et les scientifiques n’ont réellement commencé à explorer l’océan à la recherche de médicaments que dans les années 1980.

C’est un point important : l’océan est encore largement inexploré, en particulier dans les endroits difficiles d’accès comme les profondeurs marines. « Nous n’avons échantillonné que les fruits les plus faciles à trouver », a-t-il déclaré. Dans la zone Clarion-Clipperton, par exemple, les scientifiques ne savent même pas ce qui y vit, encore moins quelles propriétés chimiques possèdent ces animaux. Des études récentes suggèrent que 90 pour cent des espèces de la région ne sont pas encore connues de la science.

Les recherches limitées existantes indiquent que les éponges des grands fonds peuvent contenir des produits chimiques qui aident à combattre la résistance bactérienne et les formes de cancer. Une grande préoccupation est donc que l’exploitation minière dans un endroit comme la zone Clarion-Clipperton pourrait détruire des sources inconnues de médicaments vitaux.

Autrement dit : on ne sait pas vraiment ce qu’il y a à perdre. Cela est vrai non seulement dans les profondeurs marines, mais dans toutes sortes d’écosystèmes, des forêts tropicales aux prairies en passant par les récifs coralliens.

« Nous détruisons la biodiversité aussi rapidement que possible », a déclaré Eric Schmidt, professeur de chimie médicinale à l’Université de l’Utah. « Généralement, lorsque vous étudiez une nouvelle espèce, de nouvelles molécules au potentiel inconnu sont découvertes. Il est donc possible que nous ne sachions même pas ce que nous détruisons.