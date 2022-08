Les éponges de mer éternuent la morve sur le fond marin pour évacuer la crasse

Achoé ! Les éternuements ne sont pas réservés aux terriens. Les chercheurs ont déterminé que les éponges de mer, des organismes multicellulaires qui vivent au fond de l’océan, “éternuent” du mucus pour éliminer les déchets de leurs systèmes d’alimentation. Cette action aide non seulement l’éponge, mais fournit également de la nourriture à d’autres animaux marins.

L’écologiste des récifs coralliens Niklas Kornder de l’Université d’Amsterdam a dirigé étude publiée dans la revue Current Biology mercredi. L’article a approfondi les raisons pour lesquelles les éponges éternuent.

Les éponges sont des filtreurs qui pompent l’eau à travers leur corps pour filtrer la matière organique. L’eau entre par les canaux d’entrée et ressort par les canaux de sortie. Les chercheurs ont observé des éponges dans des aquariums et filmé leur comportement. Les scientifiques s’attendaient à ce que les éponges se débarrassent des déchets par les pores de sortie de leur corps, mais ont été surpris de trouver un mécanisme différent à l’œuvre.

“Les images ont montré qu’à chaque éternuement, le mucus collecté est libéré et l’éponge se retrouve avec une surface propre”, a-t-il ajouté. Kornder a dit dans une déclaration de l’Université d’Amsterdam mercredi. “Les timelapses ont également montré que le mucus était continuellement évacué des ouvertures d’entrée, et non des ouvertures de sortie, et lentement transporté le long de chemins distincts vers des points de collecte centraux sur les surfaces des éponges.”

Le journal décrivait les voies du flux comme des “autoroutes du mucus”, ce qui serait un nom de groupe terrible. Les événements semblables à des éternuements se produisaient toutes les trois à huit heures.

Les chercheurs ont partagé des vidéos accélérées d’éponges éternuant. Les vues rapprochées ressemblent à des mondes extraterrestres en plein bouleversement. La première vidéo montre une éponge Chelonaplysilla, de couleur bleu foncé/violet.

La deuxième vidéo montre une Aplysina archeri rougeâtre, que l’on peut trouver dans les Caraïbes.

Les éternuements d’éponge sont une source précieuse de nourriture pour les autres habitants de l’océan. L’équipe a observé des animaux marins, dont des poissons, grignoter le mucus expulsé par les éponges. Les chercheurs veulent en savoir plus sur les mécanismes sous-jacents des éternuements d’éponge et prévoient également de rechercher le comportement d’un plus grand nombre d’espèces d’animaux.

Les humains peuvent être reconnaissants que nos éternuements aient tendance à être de courte durée. “Un éternuement d’éponge n’est pas exactement la même chose qu’un éternuement humain, car un tel éternuement dure environ une demi-heure”, a déclaré Kornder. “Mais ils sont en effet comparables, car pour les éponges comme pour les humains, les éternuements sont un mécanisme pour se débarrasser des déchets.”