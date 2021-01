Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. Juste pour que vous le sachiez, E! et Peacock font tous deux partie de la famille NBCUniversal. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

La seule chose de mieux qu’un marathon de Le bureau est les ours, les betteraves et Battlestar Galactica.

En ce moment, vous célébrez probablement le fait que 2020 est enfin terminé et nous sommes ici pour vous apporter encore plus de bonnes nouvelles juste à temps pour le jour de l’An 2021. Venez vendredi 1er janvier, vous pouvez regarder chacun des vos épisodes préférés de Le bureau sur Paon!

C’est vrai, tous vos employés préférés de Dunder Mifflin sont enfin sur le service de streaming de NBCU pour votre plus grand plaisir.

Personne ne sait ce que la nouvelle année apportera, mais nous savons que quoi qu’il arrive, Jim et Pam sont toujours forts et Dwight est tout aussi fou que jamais.

Nous avons rassemblé certains des épisodes de bien-être de la série préférée des fans qui seront un guide pour un contenu hilarant et agréable pour vous faire rire toute la journée. Dans les mots de Michael Scott: « C’est ce qu’elle a dit. »