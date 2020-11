Les épisodes de Thanksgiving des amis peuvent adoucir les vacances

Pendant dix saisons, les téléspectateurs de “Friends” ont pu se joindre à la tradition avec Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Ross et Chandler alors qu’ils sont devenus leur propre famille. Ils cuisinaient, mangeaient, se battaient, invitaient des invités de premier plan et se levaient toujours pour certaines manigances du Jour de la Turquie. Famille manquante et mes vrais amis cette fête et ayant besoin d’un bon rire, j’ai revu toutes les promotions de Thanksgiving “Amis”. La frénésie a fait le désordre chaud d’un repas 2020 nous a servi un peu plus sucré.

Monica donne une performance en solo après que le groupe a été exclu de son appartement. Alors que sa voix devient de plus en plus haute, Chandler lui dit “OK Monica, seuls les chiens peuvent t’entendre maintenant.” La nourriture est brûlée, Chandler déteste Thanksgiving, mais c’est la première fois qu’ils passent tout ensemble.