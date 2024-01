Les épidémies de rougeole, un signal d’alarme pour les non vaccinés

Le Royaume-Uni est confronté à une épidémie de rougeole, tandis que des cas sont également apparus dans quelques États américains ces dernières semaines, ce qui a conduit les autorités sanitaires des deux côtés de l’Atlantique à émettre des avertissements urgents.

Le virus, qui a été déclaré éliminé aux États-Unis en 2000, est un signal d’alarme sur l’importance de la vaccination pour la santé personnelle et publique. Le Royaume-Uni n’a obtenu le statut d’élimination de la rougeole que récemment, en 2021, après avoir perdu cette distinction en 2018.





Contrairement aux vaccins contre la COVID-19, qui aident à prévenir les maladies graves mais ne préviennent pas l’infection, le vaccin contre la rougeole est efficace à près de 100 % pour prévenir l’infection. Et presque toutes les personnes récemment infectées au Royaume-Uni et aux États-Unis ne sont pas vaccinées contre la rougeole.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jeudi prestataires de soins conseillés être attentif aux symptômes potentiels de la rougeole, notamment une éruption cutanée ; toux; yeux douloureux ou gonflés; et des symptômes pseudo-grippaux. Les prestataires doivent également être conscients des patients qui ont récemment voyagé à l’étranger.

“Les cas de rougeole proviennent souvent de résidents américains non vaccinés ou sous-vaccinés qui voyagent à l’étranger et transmettent ensuite la maladie à des personnes non vaccinées contre la rougeole”, indique l’alerte du CDC.

“Le nombre croissant d’importations de rougeole observé ces dernières semaines reflète une augmentation des cas de rougeole dans le monde et une menace mondiale croissante de la maladie.”

À la une de The Hill

Au Royaume-Uni, plus de 300 cas probables – dont 216 confirmés – ont été détectés depuis octobre, la majorité étant concentrée autour de la ville de Birmingham.

Depuis décembre, le CDC a été informé d’au moins 23 cas de rougeole aux États-Unis, dont sept ont été importés par des voyageurs internationaux. Les États qui ont signalé des cas de rougeole sont le Delaware, la Géorgie, le New Jersey, la Pennsylvanie, la Virginie et l’État de Washington.

Jenny Harries, directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, a récemment averti que les infections dans son pays continueraient de se propager sans action urgente – et sans vaccination.

“Une action immédiate est nécessaire pour stimuler l’adoption du ROR dans les communautés où le taux de vaccination est faible”, a déclaré Harries lors d’une visite à Birmingham.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les vaccinations ROR (rougeole, oreillons et rubéole) restent élevées, mais sont loin du taux idéal de 95 pour cent, que les pays visent à atteindre d’ici 2030, ainsi que de la couverture recommandée par l’Organisation mondiale de la santé. pour prévenir les épidémies de rougeole.

Comme KFF remarqué l’été dernierLes taux de vaccination ROR aux États-Unis ont connu une légère baisse ces dernières années, atteignant 93 pour cent parmi les enfants de la maternelle au cours de l’année scolaire 2022-23, ce chiffre est le plus bas depuis près d’une décennie. Le Royaume-Uni a suivi cette tendance avec Taux de vaccination ROR à l’âge de 5 ans tombant à 92,5 pour cent, le plus bas depuis 2010-11.

«Nous avons commencé à perdre notre immunité collective», a déclaré à The Hill Keri Cohn, médecin et présidente des partenariats de l’American Academy of Pediatrics.

« Il faut donc vraiment que 95 % de la population soit vaccinée pour avoir une bonne immunité collective contre la rougeole. Ce chiffre est inférieur pour d’autres organismes, mais comme la rougeole est si contagieuse, il faut vraiment avoir un chiffre aussi élevé », a expliqué Cohn.

Comme pour de nombreux problèmes de santé qui surviennent aujourd’hui dans le monde, les experts voient un lien entre les épidémies de rougeole et la pandémie de COVID-19.

« De manière générale, nous avons certainement constaté une réelle baisse de la fourniture de services de santé essentiels tels que les vaccins infantiles pendant la COVID. Et cela continue », a déclaré Elisha Dunn-Georgiou, président-directeur général du Global Health Council.

Selon le CDC, plus de 61 millions de doses de vaccin contre la rougeole ont été reportées ou manquées dans le monde entre 2020 et 2022, augmentant ainsi le risque d’épidémie aux États-Unis et à l’étranger. Même si la rougeole est toujours considérée comme endémique dans des pays comme le Yémen et l’Inde, Dunn-Georgiou a déclaré que les pays à revenu élevé comme les États-Unis et le Royaume-Uni ne devraient pas connaître d’épidémie.

L’hésitation à l’égard de la vaccination et la désinformation sont probablement des facteurs contribuant à la baisse des taux de vaccination, mais Dunn-Georgiou est également d’avis que les récentes épidémies de rougeole pourraient être le signe que les États-Unis sont victimes de leur succès dans la lutte contre la maladie.

« Je pense qu’il y a un autre élément concernant les maladies infectieuses qui n’est pas tant une hésitation mais une complaisance. Comme si vous ne voyiez pas à quel point c’est terrible, vous ne réalisez pas à quel point c’est terrible jusqu’à ce que cela se produise », a-t-elle déclaré. “Lorsque les maladies sont complètement maîtrisées, je pense qu’il y a un peu d’amnésie.”

Les cas de rougeole pourraient potentiellement faire boule de neige au Royaume-Uni Andrew Pollard, président du Comité mixte du gouvernement britannique sur la vaccination et l’immunisation, a récemment déclaré au Guardian il existe « une très grande population d’enfants sensibles » dans le pays.

Malgré le potentiel de propagation, Dunn-Georgiou doutait que des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Royaume-Uni soient nécessaires.

“Les interdictions de voyager ne se sont pas révélées aussi efficaces qu’un contrôle de santé publique”, a déclaré Dunn-Georgiou, soulignant que le virus semble jusqu’à présent être contenu dans une région du Royaume-Uni, les West Midlands.

« Et la rougeole fait partie de ces maladies pour lesquelles si vous êtes vacciné, vous ne l’attraperez pas », a-t-elle ajouté. “Cela nécessiterait… qu’un enfant de moins de sept ans monte à bord d’un avion atteint de rougeole et se rende dans une communauté où personne n’est vacciné.”

Et la rougeole comporte toujours le risque de devenir une infection grave. Cohn a noté que les enfants infectés « n’ont pas rarement besoin d’être hospitalisés ».

« Environ 25 [percent] “À 30 pour cent d’entre eux finissent par avoir des complications pouvant aller de l’otite moyenne à la pneumonie, voire même à la mort”, a déclaré Cohn, tout en notant que le traitement de la rougeole ne devrait pas être un défi pour la plupart des hôpitaux. Le véritable défi en matière de rougeole est d’identifier et d’isoler les cas avant qu’ils ne se propagent.