Les épidémies de rougeole aux États-Unis et au Royaume-Uni mettent les agences de santé en état d’alerte : « Soyez vigilants »

Les épidémies de rougeole aux États-Unis et au Royaume-Uni ont suscité l’inquiétude des responsables de la santé.

À Philadelphie, le département de la santé de l’État suit actuellement un épidémie de rougeole avec neuf cas confirmés au 16 janvier.

Les dates d’exposition potentielles allaient du 19 décembre au 7 janvier.

Le ministère de la Santé a répertorié plusieurs adresses où des personnes auraient pu être exposées, notamment plusieurs hôpitaux et une garderie.

LA PROTECTION CONTRE LA ROUGEOLE EST PRIMORDIALE AVANT DE VOYAGER HORS DES ÉTATS-UNIS, DÉCLARE LE CDC

D’autres États américains ont également signalé des cas positifs, même s’ils ne sont pas encore classés comme foyers.

Dans le New Jersey, le département de la santé de l’État a signalé un cas confirmé de rougeole le 13 janvier – le premier dans l’État depuis mars 2023 – mais la source n’a pas été confirmée.

“Aucun lien direct n’a été identifié avec l’épidémie de rougeole en cours à Philadelphie”, indique le communiqué.

« MALADIE X » : LE FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL CRÉE UN PLAN D’URGENCE EN CAS D’ÉPIDÉMIE DE VIRUS INFECTIEUX

Le 13 janvier également, le département de la santé de Virginie a mis en garde contre des expositions potentielles à l’aéroport international de Dulles et à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington les 3 et 4 janvier après qu’une personne infectée soit arrivée dans l’État après un voyage à l’étranger.

“La rougeole est extrêmement contagieuse et doit être contenue.”

Le 11 janvier, l’état du Delaware a signalé une exposition potentielle à la rougeole à l’hôpital pour enfants Nemours de Wilmington survenue le 29 décembre, avec jusqu’à 30 personnes exposées à une personne infectée.

Le 10 janvier, deux comtés à Washington a confirmé six cas de rougeole, tous issus d’une même famille.

En dehors des États-Unis, le Royaume-Uni connaît actuellement une épidémie de rougeole avec plus de 1 600 personnes en Angleterre et au Pays de Galles ayant contracté la maladie hautement contagieuse en 2023 – contre 735 en 2022 et 360 en 2021, selon les rapports.

En 2019, 1 274 cas de rougeole ont été signalés aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

LES TAUX DE VACCINATION DANS LE MONDE ONT ATTEINT SON PLUS BAS POINT DEPUIS DES ANNÉES. LE COVID POURRAIT-IL ÊTRE À blâmer ?

Il s’agit du plus grand nombre de cas depuis 1992.

La plupart de ces cas concernaient des personnes qui n’avaient pas été vaccinées contre la maladie, a indiqué l’agence.

En 2000, le Organisation Mondiale de la Santé (L’OMS) a déclaré la rougeole « éliminée » aux États-Unis, ce qui signifie qu’il n’y a eu aucun cas pendant au moins 12 mois.

On craint que l’OMS puisse annuler cette désignation si les épidémies se poursuivent pendant plus d’un an.

Conseils pour la prévention de la rougeole

La rougeole est désignée comme une infection infantile causée par un virus, selon la clinique Mayo.

Cette maladie très contagieuse peut être grave, voire mortelle, pour les jeunes enfants.

Le CDC recommande aux gens de se faire vacciner contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) pour prévenir l’infection.

“Les enfants devraient recevoir deux doses de Vaccin ROR “, en commençant par la première dose entre 12 et 15 mois et la deuxième dose entre 4 et 6 ans”, indique le site Internet de l’agence. “Les adolescents et les adultes doivent également être à jour sur leur vaccination ROR. Deux vaccins ROR sont disponibles aux États-Unis, ROR II et PRIORIX. »

“Il est important de surveiller les cas de rougeole et d’être vigilant”, Renuga Vivekanandan, MD, doyen adjoint et professeur à la faculté de médecine de l’université Creighton. à Omaha, Nebraska a déclaré à Fox News Digital.

Le médecin a imputé cette hausse à une diminution des vaccinations.

“Dans l’ensemble, il y a eu une hésitation à la vaccination depuis la pandémie, avec une diminution vaccinations chez les enfants qui peuvent développer des complications de la rougeole, en plus de conséquences néfastes importantes, comme la méningite”, a-t-elle prévenu.

“Rester à jour sur le vaccin ROR peut renforcer l’immunité et aider à prévenir les épidémies.”

En ce qui concerne la cause des épidémies de rougeole, Vivekanandan a noté qu’avec les voyages à travers le monde et la diminution des vaccinations, « la rougeole peut se propager rapidement n’importe où ».

“C’est important pour prestataires médicaux être conscient des signes et symptômes de la rougeole, savoir comment la dépister et isoler tous les patients testés positifs, car la rougeole est extrêmement contagieuse et doit être contenue”, a-t-elle ajouté.

En plus de recevoir le vaccin ROR, Vivekanandan a déclaré que les individus devraient consulter un médecin s’ils pensent avoir développé la rougeole.

Les symptômes comprennent de minuscules taches blanches sur la muqueuse interne des joues, de la fièvre, une toux sèche, un écoulement nasal, un mal de gorge, des yeux enflammés et de grandes taches plates sur la peau, selon la clinique Mayo.

Les groupes à risque le plus élevé comprennent les enfants, les personnes immunodéprimées et non vaccinées. femmes enceintes a prévenu le médecin.