Les épidémies de McDonald’s et de Boar’s Head pourraient vous inquiéter. Les experts affirment que l’approvisionnement alimentaire est sûr

Depuis Charcuterie Tête de Sanglier et gaufres chez McDonald’s Quarts de livresles épidémies de maladies de cette année – dont certaines mortelles – et les rappels d’aliments pourraient amener les Américains à se demander s’il existe de nouveaux risques dans l’approvisionnement alimentaire américain.

Mais les experts affirment que les choses se passent comme d’habitude lorsqu’il s’agit de la tâche complexe de garantir la sécurité des aliments.

Les États-Unis se classent parmi les premiers en matière de sécurité alimentaire sur 113 pays inclus dans l’indice mondial de sécurité alimentaire, qui mesure certains aspects de la disponibilité et de la qualité des aliments, selon la Food and Drug Administration.

« L’approvisionnement alimentaire américain reste l’un des plus sûrs au monde », ont déclaré les responsables de la FDA dans un communiqué.

Les gens pourraient être alarmés par « le nombre de rappels très médiatisés qui affectent un grand nombre de personnes », a déclaré Teresa Murray, qui dirige le bureau de surveillance des consommateurs pour le groupe de défense des intérêts des consommateurs PIRG.

« Ce sont des produits que les gens consomment régulièrement », a-t-elle déclaré.

En moyenne, les deux agences fédérales qui supervisent l’approvisionnement alimentaire des États-Unis – la FDA et le Département américain de l’Agriculture – annoncent plus de 300 rappels et alertes alimentaires chaque année. La FDA réglemente environ 80 % des aliments, y compris les produits laitiers, les fruits et légumes, tandis que l’USDA réglemente la viande et la volaille, entre autres aliments.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis suivent chaque année environ 800 épidémies de maladies d’origine alimentaire, dans lesquelles deux personnes ou plus sont rendues malades par le même aliment ou la même boisson. La plupart des 48 millions de cas d’intoxication alimentaire estimés chaque année ne sont pas liés à des épidémies confirmées, a indiqué l’agence.

Le rythme des rappels et alertes alimentaires semble être soutenu cette année, avec déjà plus de 300 enregistrés à la mi-octobre. Mais les rappels sont différents des épidémies de maladies, qui sont de plus en plus détectées par les un séquençage génétique sophistiqué, a déclaré Donald Schaffner, expert en sciences alimentaires à l’Université Rutgers.

« Je ne pense pas que l’approvisionnement alimentaire soit de moins en moins sûr », a déclaré Schaffner. «Je pense que nous sommes coincés sur place. Nous ne nous améliorons pas. »

Les données fédérales montrent que les États-Unis ont réalisé peu de progrès vers la réduction des taux de maladies d’origine alimentaire, comme le préconise Healthy People 2030, un effort visant à améliorer la santé et le bien-être de la population.

Le pays n’a que légèrement bougé depuis 2016-2018 dans la réduction des infections causées par la salmonelle et la listeria – cette dernière étant le germe à l’origine du épidémie mortelle de sanglierau cours de laquelle au moins 10 personnes sont mortes et près de 50 ont été hospitalisées.

Et il y a eu peu ou pas de progrès dans la réduction des infections causées par Campylobacter ou par le type d’E. coli producteur de toxines. lié à l’épidémie de McDonald’s de cette semaine.

« Il faut rappeler aux gens que la sécurité alimentaire est un grave problème de santé publique. Toute nourriture comporte des risques », a déclaré Barbara Kowalcyk, directrice de l’Institut pour la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle de l’Université George Washington. « Nous devons nous rappeler que la plupart de notre nourriture provient du sol ou d’animaux. »

La loi historique sur la modernisation de la sécurité alimentaire, promulguée en 2011, a donné à la FDA un nouveau pouvoir pour réglementer la manière dont les aliments sont cultivés, récoltés et transformés. En vertu d’une règle finalisée en 2022, qui entrera en vigueur en 2026, les fournisseurs seront tenus de tenir des registres pour retracer jusqu’à la source les produits frais comme les oignons dans l’épidémie de McDonald’s.

De tels efforts ne peuvent à eux seuls garantir la sécurité, a déclaré Kowalcyk. Les tests, les inspections, la formation et l’éducation peuvent tous réduire les risques de contamination des aliments et de provoquer potentiellement des maladies.

« En matière de sécurité alimentaire, aucune stratégie d’atténuation ou de risque n’est parfaite », a-t-elle déclaré. « Vous créez des obstacles à travers le système et, grâce à la combinaison de ces obstacles, vous parviendrez à résoudre le problème. »

Le financement limité des agences de santé publique pourrait nuire à ces efforts, a noté Kowalcyk.

Lors d’un récent appel avec des défenseurs de la sécurité alimentaire et des journalistes, le chef de la FDA, le Dr Robert Califf, a déclaré que le financement des fonctions de sécurité alimentaire de l’agence stagnait depuis des années.

« Il a suivi le coût de la vie, mais rien de plus depuis trois décennies, dans un environnement qui est vraiment compliqué, si vous regardez le système alimentaire humain », a déclaré Califf.

Les gens peuvent réduire leur risque de maladie d’origine alimentaire en suivant des pratiques de manipulation sûres, notamment en évitant la contamination croisée des aliments, en les entreposant correctement et en se lavant fréquemment les mains et en désinfectant les surfaces et les ustensiles de cuisine à la maison. Au-delà de cela, ils peuvent faire pression sur les magasins, les restaurants et les responsables gouvernementaux pour garantir la sécurité alimentaire.

« Vous pouvez contacter votre représentant du Congrès et lui dire que la sécurité alimentaire est importante pour vous », a déclaré Kowalcyk. « Vous pouvez également contacter les entreprises alimentaires. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose.

___

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.