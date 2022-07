Les épidémies d’animaux en Afrique ont augmenté de 60% au cours de la dernière décennie

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le nombre d’épidémies de maladies qui sont passées des animaux aux humains en Afrique a bondi de plus de 60% au cours de la dernière décennie, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé, un signe inquiétant que la planète pourrait faire face à une augmentation des maladies d’origine animale comme la variole du singe, Ebola et le coronavirus à l’avenir. Il y a eu une augmentation de 63% du nombre de maladies animales franchissant la barrière des espèces entre 2012 et 2022, par rapport à la décennie précédente, a déclaré jeudi l’agence de santé des Nations Unies dans un communiqué.

Il y a eu un pic particulier de 2019 à 2020, lorsque les maladies d’origine animale qui ont ensuite infecté les humains, représentaient la moitié de tous les événements importants de santé publique en Afrique, a déclaré l’OMS. Des maladies comme Ebola et d’autres fièvres hémorragiques étaient responsables de 70 % de ces épidémies, en plus de maladies comme la variole du singe, la dengue, l’anthrax et la peste.

“Nous devons agir maintenant pour contenir les maladies zoonotiques avant qu’elles ne provoquent des infections généralisées et empêcher l’Afrique de devenir un point chaud pour les maladies infectieuses émergentes”, a déclaré le directeur de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, dans un communiqué.

Alors que les maladies animales infectaient les humains depuis des siècles en Afrique, des développements récents tels que des voyages plus rapides à travers le continent ont facilité le passage des virus aux frontières, a-t-elle déclaré.

L’OMS a également noté que l’Afrique a la population qui connaît la croissance la plus rapide au monde, ce qui augmente l’urbanisation et réduit les zones d’itinérance des animaux sauvages. Les scientifiques craignent également que des épidémies qui auraient pu être contenues dans des zones rurales éloignées ne se propagent désormais plus rapidement dans les grandes villes africaines avec des liaisons internationales, qui pourraient alors transporter les maladies dans le monde entier.

Lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest qui a débuté en 2014, ce n’est que lorsque la maladie est arrivée dans les capitales que sa propagation est devenue explosive, tuant finalement plus de 10 000 personnes et atteignant plusieurs villes d’Europe et des États-Unis.

Jusqu’en mai, la variole du singe n’était pas connue pour provoquer des épidémies importantes au-delà de l’Afrique centrale et de l’Ouest, où elle rend les gens malades depuis des décennies. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, il y a maintenant plus de 11 000 cas dans le monde dans 65 pays, dont la majorité n’avaient pas signalé de monkeypox auparavant.