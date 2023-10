Les épiciers vont geler les prix pour stabiliser les coûts : Champagne

Les Canadiens frustrés par leurs factures alimentaires commenceront « bientôt » à voir les grands épiciers prendre des mesures pour réduire les prix, notamment en gelant les prix et en menant des campagnes d’égalisation des prix, a annoncé jeudi le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Faisant le point sur ce qu’il appelle les « engagements initiaux » de Loblaw, Metro, Empire, Walmart et Costco, Champagne a déclaré que tous les cinq ont convenu de commencer à déployer diverses actions dans chacun de leurs magasins qui entraîneront une baisse des prix d’épicerie pour les Canadiens. « dans les jours et semaines à venir ».

Par exemple, le gouvernement promet que les épiciers mettront en œuvre « des réductions agressives sur un panier de produits alimentaires clés qui représentent les achats les plus importants pour la plupart des ménages », une mesure qui, selon le ministre, n’est que le début « d’un certain nombre d’actions » en cours. .

Le ministre a déclaré que ces exemples ne sont que quelques-unes des mesures qui lui ont été présentées par les grands épiciers, suggérant que la pression exercée par le gouvernement sur eux pour contrôler les prix a stimulé une dynamique plus compétitive entre les cinq grands.

« Les gagnants sont évidemment les Canadiens », a déclaré le ministre, citant les récents dépliants d’épicerie comme preuve des ventes réalisées avant Thanksgiving. « Ce sera aux Canadiens de les juger, pour bénéficier des meilleures offres. »

De plus, Champagne a déclaré que le gouvernement fédéral est en train de créer un « groupe de travail sur l’épicerie » au sein du Bureau de la consommation qui se concentrera sur le suivi mensuel des engagements des épiciers et des mesures prises par d’autres acteurs de l’industrie alimentaire.

Ce groupe de travail sera habilité à « enquêter et découvrir les pratiques qui nuisent aux consommateurs, telles que la « rétrécissement » et la « déqualiflation ».

Champagne a déclaré que des plans étaient toujours en cours pour établir un « code de conduite » dans le secteur de l’épicerie pour soutenir l’équité et la transparence dans le secteur, et pour créer un nouveau « centre de données » sur les prix des aliments pour permettre un meilleur accès à l’information sur les prix des aliments au Canada. .

Ces mesures surviennent après que Champagne a tenu une série de réunions au cours des dernières semaines, en commençant par les PDG et les hauts dirigeants des cinq grandes chaînes d’épicerie du Canada, dans le but de travailler à la présentation d’un plan visant à stabiliser les prix des aliments d’ici Thanksgiving.

Champagne a également rencontré des entreprises manufacturières internationales et des fabricants nationaux, après que le Conseil canadien du commerce de détail a appelé Ottawa à travailler avec davantage d’acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour s’attaquer au problème.

Dans un communiqué publié jeudi, la porte-parole du Conseil canadien du commerce de détail, Michelle Wasylyshen, a déclaré que « maintenir les prix des aliments aussi bas que possible » était la priorité absolue des épiciers canadiens depuis la forte hausse de l’inflation à la fin de la pandémie, soulignant la façon dont les prix intérieurs se sont comportés par rapport à autres pays.

« Les épiciers sont des entités uniques, avec des modèles d’affaires différents et des approches distinctes. Ils respectent également les principes du droit de la concurrence qui les obligent à ne pas discuter des prix en tant que collectif. C’est pourquoi chaque épicier a soumis sa propre proposition au gouvernement et déploiera ses propres approche du défi », a-t-elle déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau avait lancé un ultimatum aux épiciers, affirmant que s’ils ne venaient pas à la table, ils subiraient des conséquences telles que des mesures fiscales pour avoir « réalisé des profits records » sur le dos des Canadiens qui luttent pour nourrir leurs familles.

Lorsqu’on lui a demandé si des mesures comme le gel des prix – une mesure que certains épiciers avaient déjà adoptée – sont vraiment suffisantes pour satisfaire les demandes du gouvernement, Champagne a répondu que les libéraux prendraient des mesures supplémentaires si ces mesures n’aboutissaient pas à une stabilisation adéquate des prix alimentaires.

« Tout est encore sur la table », a déclaré le ministre.

LE ‘PRIX SHOPPING’ DE POILIEVRE

Le coût de la nourriture et l’inflation qui l’alimente sont une question dominante sur la Colline du Parlement depuis le début de la session d’automne, mais alors que les Canadiens commençaient à préparer leur liste d’épicerie et à faire des provisions pour les repas de ce week-end, la pression politique exercée par le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh est monté en puissance à la Chambre.

Dans la foulée de l’annonce de Champagne, la période de questions de jeudi n’a pas été différente, avec des discussions sur le tarif en vigueur pour une dinde Butterball avant les festivités de ce week-end.

« Les Canadiens ne voulaient pas de champagne pour Thanksgiving, ils veulent juste de la nourriture. J’ai fait quelques recherches de prix à ce sujet pour lui. Dans les derniers jours du gouvernement conservateur, le prix par livre de dinde était de 1,49 $ et les circulaires d’aujourd’hui montre que c’est 2,49 $ », a déclaré Poilievre lors d’un échange avec le ministre.

« Et je pourrais ajouter que l’image de la dinde pendant les années conservatrices était un bel oiseau gros et dodu, alors qu’à l’heure actuelle, c’est une petite chose maigre et crevette qui semble avoir été taxée à mort. »

En ripostant, Champagne a dénoncé l’approche peu sérieuse adoptée par son adversaire, affirmant que même s’il s’amusait, « les Canadiens ne s’amusent pas ces jours-ci », ce qui a été accueilli par des railleries de l’autre côté.

Puis ce fut le tour de Singh : « 21 mois depuis que les prix des denrées alimentaires ont dépassé l’inflation générale, et le premier ministre n’était disposé à rien faire jusqu’à ce qu’il commence à prendre du retard dans les sondages. Cela fait deux ans que les Canadiens ont du mal parce que ce gouvernement est peu disposés à s’attaquer au vrai problème, à savoir la cupidité des entreprises. »

Bien que le rythme de l’inflation ait ralenti par rapport aux sommets observés en 2022, le dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada montre que le coût de la plupart des produits alimentaires a effectivement augmenté d’une année sur l’autre en août.

Cette pression sur les prix a incité de nombreux Canadiens à modifier leurs habitudes d’achat, optant plus souvent pour les magasins discount ou parcourant les circulaires pour trouver des offres.

Les libéraux fédéraux vont également de l’avant avec des modifications à la Loi sur la concurrence du Canada visant à renforcer les protections des Canadiens dans le cadre de la concurrence actuelle dans le secteur de l’épicerie par le biais du projet de loi C-56, « Loi sur le logement et les épiceries abordables ».

Le gouvernement propose des amendements qui, s’ils étaient adoptés, donneraient plus de pouvoir au Bureau de la concurrence pour enquêter et prendre des mesures coercitives en cas de comportement déloyal dans le secteur, comme la fixation des prix ou les prix abusifs, tout en rendant plus difficile pour les grands épiciers d’empêcher les petits concurrents de fixer des prix. magasin à proximité.

Alors que le projet de loi C-56 en est à sa cinquième journée de débat en deuxième lecture jeudi, la vice-première ministre Chrystia Freeland a appelé Poilievre à « mettre fin aux retards procéduraux », affirmant qu’il n’y a « vraiment aucune excuse pour retarder l’adoption de ce projet de loi ».