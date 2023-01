Les épiciers à rabais surpasseront les magasins conventionnels alors que les prix des denrées alimentaires augmentent: rapport

Les épiceries discount devraient éclipser leurs homologues conventionnels en 2023 alors que les acheteurs recherchent des aliments moins chers pour faire face aux augmentations vertigineuses des prix, selon un nouveau rapport publié lundi.

Le commentaire de DBRS Morningstar a déclaré que la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt façonne le comportement des consommateurs et augmente les ventes dans les épiceries à moindre coût.

Les efforts des consommateurs pour réduire les dépenses devraient encourager davantage la cuisine maison, ce qui profitera à l’industrie de l’épicerie en général, car les gens renoncent à manger au restaurant pour réduire les coûts, a-t-il déclaré.

Pourtant, les épiciers à rabais devraient connaître la plus forte augmentation des ventes, selon le rapport.

Les efforts visant à réduire les dépenses “devraient favoriser les épiciers à prix réduits par rapport à leurs pairs conventionnels, car les consommateurs recherchent des remises promotionnelles sur des articles individuels, remplacent les offres de marque par des produits de marque maison et échangent vers des offres plus abordables dans la même catégorie de produits”, a-t-il déclaré.

Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 11 % en décembre par rapport à il y a un an, a rapporté Statistique Canada la semaine dernière. Dans l’ensemble, les prix des épiceries au Canada ont augmenté de 9,8 % en 2022 par rapport à l’année précédente, soit le rythme le plus rapide depuis 1981.

Au Royaume-Uni, où l’inflation des aliments a dépassé le Canada, les épiceries à rabais ont enregistré une forte croissance des ventes.

L’épicier discount Aldi, par exemple, a enregistré une croissance des ventes d’une année sur l’autre d’environ 23%, 24% et 27% en octobre, novembre et décembre 2022, respectivement, selon le rapport.

Le magasin discount Lidl a enregistré une croissance similaire au cours de la même période, allant de 22% à 24% d’une année sur l’autre, a-t-il déclaré.

“C’est nettement supérieur à la croissance des ventes de leurs concurrents traditionnels, notamment Tesco, Sainsbury’s et Asda, qui ont tous connu une croissance ne dépassant pas 6,4% au cours des mêmes mois”, indique le rapport.

La croissance attendue des rabais au Canada est à l’opposé de ce qui s’est produit lors de la pandémie de COVID-19.

Les commandes à domicile, les problèmes de santé et de sécurité, le désir de «guichets uniques» pratiques et la croissance de l’épicerie en ligne ont tous stimulé les ventes dans les supermarchés conventionnels ou «de marché».

Par exemple, la division de marché de Loblaw Cos. Ltd. a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 10 %, 7 % et 9 % au cours des trois derniers trimestres de 2020, selon le rapport. En comparaison, la division discount de la société a enregistré une croissance de 5 %, 5 % et 7 % au cours de la même période.

La force des épiceries du marché a commencé à décliner à mesure que le coût de la vie a commencé à augmenter, selon le rapport.

“Bien que les volumes des épiceries discount aient été pour la plupart dépassés par les magasins conventionnels pendant la… pandémie, étant donné les changements de comportement des consommateurs suite à la flambée de l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, nous nous attendons à l’inverse pendant cette période continue de détresse économique”, Moritz Steinbauer, vice-président de la consommation et de la vente au détail chez DBRS Morningstar, a déclaré dans un communiqué.

Les tendances des ventes entre les magasins discount et les magasins conventionnels devraient progressivement revenir à des niveaux historiques à mesure que les conditions économiques se stabilisent, selon le rapport.

Pourtant, les épiceries à prix réduits pourraient voir certains «avantages structurels» si elles peuvent conserver de nouveaux clients, a-t-il déclaré.

Cela pourrait “amplifier la croissance à long terme et les gains de parts de marché existants des discounters”, indique le rapport.

Brett Bundale, La Presse Canadienne

