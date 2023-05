Les épaves de la mer de Chine méridionale donnent des indices sur les routes commerciales historiques de la route de la soie

Deux épaves vieilles de 500 ans dans la mer de Chine méridionale, remplies de porcelaine de l’ère Ming et de bois empilé, fournissent des indices significatifs sur les routes commerciales maritimes de la route de la soie, ont déclaré des archéologues chinois.

Les deux épaves ont été découvertes en octobre, et les autorités culturelles et archéologiques ont maintenant entamé un processus d’un an d’exploration et de fouilles en haute mer, des représentants du gouvernement ont annoncé.

Des chercheurs marins ont trouvé les deux navires dans la région nord-ouest de la mer de Chine méridionale, à environ 1 500 mètres sous le niveau de la mer. Les responsables ont déclaré que les épaves étaient « relativement bien conservées, avec un grand nombre de reliques culturelles ».

Les experts ont déclaré que l’une des épaves remontait à la période Hongzhi de la dynastie Ming, qui a duré de 1488 à 1505. Elle transportait une cargaison de rondins de bois de kaki empilés et de la poterie.

L’autre épave remonte à la période Zhengde de 1506 à 1521. Le navire était chargé de plus de 100 000 pièces de vaisselle en porcelaine. Les photographies montrent des piles de bols, d’assiettes et de bocaux empilés, avec des motifs complexes encore visibles sous le sable et la boue.

L’un des récipients était rempli de plus de 100 000 pièces de vaisselle en porcelaine de l’époque Ming. Photographie : Administration d’État du patrimoine culturel/Gouvernement de la province de Hainan

Les archéologues ont déclaré que les deux anciens navires voyageaient dans des directions différentes et que les épaves ont été retrouvées à moins de 20 km (12 miles) l’une de l’autre. Ils ont dit que c’était la première fois que des navires revenant et arrivant étaient trouvés à proximité les uns des autres, indiquant qu’ils voyageaient sur une route commerciale importante.

« Cela nous aide à étudier le flux réciproque de la route maritime de la soie », a déclaré Tang Wei, directeur du Centre national chinois d’archéologie.

L’emplacement exact des épaves n’a pas été divulgué, mais les responsables ont déclaré que des balises avaient été établies sur le site.

L’exploration archéologique chinoise a progressé dans les eaux profondes ces dernières années, après la création en 2018 d’un laboratoire d’archéologie en eau profonde par le Centre national d’archéologie et l’Institut des sciences et de l’ingénierie des eaux profondes.

Les responsables ont déclaré que des chercheurs avaient été emmenés sous l’eau samedi par le submersible Shenhai Yongshi, ou Deep Sea Warrior, qui peut transporter des personnes à une profondeur de 5 000 mètres.

Le programme de recherche prévu comporte trois phases, avec environ 50 plongées à effectuer d’ici avril.

« Nous devons d’abord déterminer l’état des épaves, puis nous pourrons élaborer des plans de fouilles archéologiques et de conservation », dit Song Jianzhongchercheur au Centre national d’archéologie.

À la mi-juin, les chercheurs prévoient d’avoir évalué la zone de distribution des deux épaves, rassemblé une vaste collection de données et pris des archives archéologiques, extrait certaines des reliques en tant que spécimens et échantillonné le fond marin environnant.