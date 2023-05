Les épaulards s’engouffrent dans les bateaux et les endommagent. La raison reste un mystère.

Des informations faisant état d’épaulards semblant tenter de faire chavirer des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises ont soulevé des questions sur les créatures marines géantes et le motif de leurs actions erratiques. Le comportement est inhabituel et a commencé en 2020, explique Andrew W. Trites, professeur et directeur de la recherche sur les mammifères marins à l’Université de la Colombie-Britannique.

Au cours des deux dernières années, ces incidents ont plus que triplé selon les données publiées par GTOAun groupe qui recherche les orques dans la région.

« Personne ne sait pourquoi cela se produit », a déclaré Trites à CBS News. «Mon idée, ou ce que n’importe qui vous donnerait, est une spéculation éclairée. C’est un mystère total, sans précédent.

Trites a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que les baleines endommageaient les bateaux et terrifiaient les personnes à bord, mais la raison est un mystère. Il a dit, cependant, qu’il doit y avoir quelque chose qui renforce positivement ce comportement et que les avantages pour les baleines l’emportent sur le coût.

Seul un petit groupe d’épaulards, également appelés orques, montre le comportement de percuter des bateaux, y compris des yachts et des voiliers, et il semble que l’action se propage à travers leur population. Trites a déclaré qu’en 2011, il n’y avait qu’environ 39 baleines dans le petit groupe.

Les baleines sont vues près de l’Espagne et du Portugal, souvent en été, et des dizaines de personnes auraient été témoins de ce comportement.

La semaine dernière, un groupe d’orques a cassé le gouvernail et percé la coque d’un voilier dans le secteur. L’équipage de quatre personnes à bord a dû appeler les autorités à l’aide et nous avons été secourus, Rapports Reuters. Leur bateau a été remorqué jusqu’au port pour réparation. Plus tôt ce mois-ci, trois orques ont percuté un voilier. Le bateau a été tellement inondé après l’incident qu’il n’a pas pu être remorqué.

Ce n’est qu’un exemple parmi une vingtaine enregistré dans la zone ce mois-ci par GTOA, un groupe qui recherche les orques dans la région. Le ministère espagnol des Transports a conseillé aux plaisanciers de quitter la zone s’ils observent un changement dans la direction ou la vitesse d’une orque et de signaler toute interaction, selon Reuters.

La GTOA indique que 52 interactions ont été enregistrées entre le détroit de Gibraltar et la Galice dans le nord de l’Espagne entre juillet et novembre 2020. L’année suivante a vu 197 interactions et en 2022, il y a eu 207 interactions. Les incidents affectent principalement les voiliers, selon la GTOA.

UN étude sur le comportement perturbateur des orques a été publié en 2022. Alfredo López Fernandez, co-auteur de l’étude, dit Live Science a déclaré que la plupart des interactions ont été inoffensives, mais au moins trois navires ont coulé depuis le début du comportement en 2020.

López Fernandez, biologiste à l’Université d’Aveiro au Portugal, qui travaille également à GTOA, a déclaré à Live Science que l’origine de ce comportement est inconnue. Et bien qu’il y ait des rapports spéculant que les orques s’enseignent, il dit que le comportement peut simplement se propager aux jeunes orques parce qu’ils imitent les orques plus âgés.

Trites ne pense pas que les incidents soient des attaques, et bien que certains pensent que les baleines pourraient « riposter », il ne croit pas à cette théorie. « J’ai lu que quelque chose avait déclenché l’une des femelles adultes et qu’elle se vengeait et apprenait aux autres à faire de même en éperonnant des navires et en essayant de les couler intentionnellement », a-t-il déclaré. « Éperonner un navire a autant de sens que de courir à toute vitesse contre un mur de briques. Vous allez vous blesser. »

Il a dit qu’il ne croyait pas à cette idée, ou à la théorie selon laquelle les baleines sont folles qu’il y ait trop de bateaux dans l’océan. Sa théorie ? « Je pense que c’est juste un comportement ludique qui est devenu incontrôlable », a-t-il déclaré.

Trites a déclaré que les baleines ne mangent pas d’humains et qu’il n’y a aucun rapport indiquant qu’elles attaquent des humains. Cependant, ce changement de comportement chez les baleines est dangereux et pourrait entraîner la mort d’un plaisancier.

Il a dit que le comportement lui rappelait une baleine nommée Luca, repérée au large de Vancouver, qui s’est séparée de sa nacelle et a commencé à suivre les bateaux. « Il a appris plus tard à s’agripper aux gouvernails pour les casser afin de désactiver les bateaux, de pousser les bateaux », a déclaré Trites. « Dans son cas, il cherchait des interactions sociales. Et il a appris qu’il pouvait prolonger les interactions en désactivant les bateaux. Et puis ils devraient rester avec lui.

Trites a déclaré que les épaulards sont des animaux sociaux et tactiles. Certains aiment se frotter le corps en nageant ensemble ou chevaucher le sillage des bateaux et ressentir la sensation de l’eau qui les pousse. « Je connais de nombreux cas où des épaulards entreront et mettront presque leur nez sur une hélice du bateau et sentiront le souffle de l’eau passer sur eux. Ce serait comme être dans un jacuzzi », a-t-il déclaré.

Trites a déclaré que certains des rapports d’Espagne et du Portugal sont cohérents avec ce comportement – ​​des baleines mettant leur nez à l’arrière du bateau.

« Il est un peu difficile de savoir quoi penser des récits car si un chercheur qui comprend le comportement des épaulards était à bord, il peut le décrire d’une manière différente », a-t-il déclaré, ajoutant que si certains plaisanciers peuvent se sentir attaqués, un chercheur pourrait le caractériser comme une baleine se frottant simplement contre un bateau.

«Le positif ici pourrait provenir de la brutalité avec autre chose – ils se bousculent certainement entre eux – tactiles, touchants – nous savons que les épaulards ratissent leurs dents sur le corps d’une autre baleine – tout cela pourrait être des comportements qu’ils se tournent vers un bateau et découvrir qu’ils prennent du plaisir à le faire.

