Les épaulards chassent les grands requins blancs dans des images aériennes

Les scientifiques ont capturé des images aériennes des plus grands prédateurs de l’océan face à l’état sauvage.

En mai, une vidéo de drone et d’hélicoptère capturée par des chercheurs de l’Université de Rhodes a détaillé les stratégies de chasse utilisées par les orques pour abattre les grands requins blancs en Afrique du Sud.

Cinq orques ont été repérées à Hartenbos Beach et Mossel Bay lorsqu’elles se sont approchées de trois requins blancs dans une zone couramment utilisée par les requins. Les images aériennes ont pu capturer le moment où un requin a été tué après que les orques ont été vus en train de l’encercler pendant une chasse d’une heure. Alors qu’un seul kill a été capturé sur vidéo, les observateurs pensent que trois autres requins ont également été chassés à mort.

L’étude, publiée dans le journal de l’Ecological Society of America, est la première du genre à fournir des preuves des stratégies de l’orque pour poursuivre et tuer les requins blancs avec autant de détails. Les scientifiques ont pu voir les orques utiliser leurs compétences sociales pour travailler ensemble pour abattre leurs proies.

De plus, une orque connue nommée “Starboard” a été repérée dans la nacelle et photographiée en train de manger le foie du requin. Les scientifiques théorisent également que ces images prouvent que plus d’orques chassent les requins blancs en Afrique du Sud qu’on ne le pensait auparavant.



