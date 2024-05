Les épaulards attaquent et les bateaux qui coulent s’ennuient, disent les scientifiques

Au cours des cinq dernières années, les épaulards ont percuté – et dans certains cas coulé – des yachts, des bateaux de pêche et des bateaux à moteur coûteux dans les eaux cristallines au large des côtes espagnoles, portugaises, françaises et marocaines.

Pourquoi était-il un mystère – jusqu’à récemment.

Un groupe multinational d’experts sur les orques, réuni en février et parrainé par les gouvernements espagnol et portugais, a publié un rapport expliquant pourquoi ils pensent que cela se produit et ce qui peut être fait pour y mettre un terme.

Ce qui semblait à l’origine être des attaques contre plus de 673 bateaux depuis 2020 semble désormais plus susceptible d’être une bande d’orques adolescentes ennuyées cherchant quelque chose à faire, a déclaré l’expert en cétacés Alexandre Zerbini. Essentiellement, les baleines ont commencé à jouer avec les gouvernails des bateaux.

Le rapport intervient deux semaines après le premier éperonnage de la saison, qui a entraîné le naufrage d’un voilier à l’entrée sud du détroit de Gibraltar. Le matin du 12 mai, un groupe d’orques s’est faufilé sur un voilier de 50 pieds et a plongé sur son gouvernail, endommageant le cognac Alborán et provoquant une fuite qui a finalement coulé le bateau. Les deux membres d’équipage ont été évacués vers un pétrolier voisin, selon le journal espagnol. El Pais.

Ces rencontres durent depuis cinq ans, la première rencontre documentée ayant eu lieu en mai 2020. Depuis, au moins cinq voiliers et deux bateaux de pêche marocains ont été coulés.

«Cela commence au printemps, dépasse les palmarès en été et disparaît à l’automne. C’est parce que les baleines et les bateaux se trouvent dans la même zone au même moment », a déclaré Naomi Rose, scientifique principale à l’Animal Welfare Institute de Washington DC, qui faisait partie du groupe de travail.

Ce groupe d’orques interagit avec les navires car ils s’enrichissent de cette expérience, a déclaré Renaud de Stephanis, président du CIRCE (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), une organisation dédiée à la préservation de la vie marine. De Stephanis étudie le comportement des orques depuis plus de 25 ans et était également présent à la réunion des scientifiques à Madrid.

« La mer est un endroit très ennuyeux pour un animal », a déclaré de Stephanis. « Imaginez que vous soyez un chien ou un autre mammifère, que vous puissiez interagir avec les objets qui vous entourent. Mais dans la mer, les orques n’ont pas grand-chose avec lequel interagir, alors elles jouent avec les gouvernails.

Un jeu dangereux pour les jeunes baleines qui s’ennuient

Dans l’ensemble, les incidents impliquent principalement des mineurs, qui sont « plus joueurs et plus courageux à l’approche des bateaux », a déclaré Zerbini, qui préside également le comité scientifique de la Commission baleinière internationale.

Il imagine une jeune orque s’être cogné la tête contre le gouvernail d’un bateau une fois et, lorsqu’elle bougeait, l’orque pensait : « C’est amusant ». Après l’avoir percuté plusieurs fois, un morceau du gouvernail s’est cassé et c’était encore plus amusant car il y avait de quoi jouer avec.

« Il existe des preuves documentées montrant que les orques jouent ensuite avec les pièces », a-t-il déclaré.

Les orques, également appelées épaulards, ne sont pas réellement une espèce de baleine, mais plutôt la le plus grand membre de la famille des dauphins.

Ce type de comportement n’est pas surprenant, étant donné que les orques ont une culture, affichent un comportement coordonné, partagent des connaissances et ont une longue mémoire, a déclaré Rose.

« C’est une chose très sophistiquée de faire quelque chose sans autre but que de vous amuser », a-t-elle déclaré.

Les attaques d’orques ne visent pas à se venger

Il n’y a aucune preuve que les attaques soient menées par des orques femelles plus âgées pour se venger d’un bateau qui a blessé une jeune baleine, comme cela a été démontré. suggéré parfois, a déclaré le groupe. L’idée a pris d’assaut Internet en 2023, avec la prolifération de tasses et de t-shirts « Couler les riches » représentant des épaulards.

« C’est probablement dû au fait que les gens regardent des films hollywoodiens », a déclaré Zerbini.

Malgré le nombre de reportages suggérant la théorie de la vengeance de la matriarche, « je l’ai retrouvée et cela ne s’est jamais produit », a déclaré Rose.

Face à ce qu’ils considéraient comme des informations incorrectes sur les motivations derrière ces rencontres, elle et d’autres biologistes marins ont publié un lettre ouverte en août, affirmant qu’ils ne pensaient pas que ce soit la cause des incidents.

« La science ne peut pas encore expliquer pourquoi les orques ibériques font cela, même si nous répétons que cela est plus probablement lié au jeu/à la socialisation qu’à l’agression. Cependant, il est infondé et potentiellement dangereux pour les animaux de prétendre qu’il s’agit d’une vengeance pour des torts passés ou pour promouvoir une autre histoire mélodramatique », ont-ils écrit.

Le nouveau rapport hispano-portugais le souligne et ajoute pourquoi cela a pu se produire : le rétablissement des proies des orques de thon rouge.

Pourquoi les jeunes orques s’ennuyaient-elles autant ?

Selon les scientifiques, une chaîne d’événements surprenants est à l’origine de ces rencontres.

Cette population particulière de Orques ibériques est en danger critique d’extinction, en partie parce que ses principales proies étaient thon rouge qui ont longtemps été surexploitées et sont en déclin.

Cela signifiait que les orques devaient passer beaucoup de temps à chasser et à se nourrir, laissant peu de place au genre de jeu pour lequel les juvéniles sont connus.

De meilleures protections ont permis à la population de thon de rebondir ces dernières années. Le changement climatique peut également jouer un rôle, en conduisant le thon à être abondant dans le golfe de Cadix toute l’année plutôt que de façon saisonnière. « Cette abondance toute l’année signifie qu’il ne semble plus nécessaire pour les baleines de poursuivre tous les poissons rencontrés », indique le rapport.

C’est bon pour les orques, mais cela pourrait être la cause des problèmes pour les plaisanciers, a déclaré Zerbini.

En effet, les épaulards « ont du temps libre », dit-il, « alors ils vont commencer à jouer avec les gouvernails », dit-il.

Les orques ont une histoire de modes étranges

Les groupes d’épaulards, en particulier les individus plus jeunes, sont connus pour leurs modes et leurs particularités.

Dans le nord-ouest du Pacifique, un groupe d’épaulards a soudainement pris l’habitude de transporter des saumons morts sur leur tête en 1987. La mode est apparue et s’est largement répandue au sein du groupe cet été-là.

L’engouement pour les chapeaux de saumon a commencé avec les orques adolescentes, mais s’est ensuite propagé, a déclaré Rose.

« À la fin, tout le monde les portait, y compris les adultes », a-t-elle déclaré.

Puis la mode s’est démodée aussi vite qu’elle avait commencé.

Zerbini pense que l’engouement pour les gouvernails à enfoncer parmi les épaulards ibériques est probablement une mode similaire. « Ce sont des animaux très intelligents et joueurs », a-t-il déclaré.

Seulement environ 15 sur la cinquantaine d’épaulards de cette population adoptent ce comportement.

« Nous pensons que les orques en retirent quelque chose, elles apprécient ce qui se passe. Ils jouent », a-t-il déclaré. « De toute évidence, ils ne comprennent pas que ce jeu peut nuire aux bateaux. »

Que doivent faire les propriétaires de bateaux ?

Le groupe a discuté des méthodes permettant de dissuader les orques d’interagir avec les gouvernails. Une méthode testée par De Stephanis consiste à modifier la surface et l’apparence du gouvernail.

« Les orques sont très timides et prudentes, ces protubérances en plastique créent des sons acoustiques lorsqu’elles scannent le gouvernail », a expliqué de Stephanis. De plus, les orques détestent vraiment les méduses, donc ajouter des morceaux fluides derrière le gouvernail lui donne l’apparence d’une méduse et dissuade l’orque, a ajouté de Stephanis.

Autre moyen de dissuasion possible : suspendre des lignes avec des poids dans l’eau autour du bateau.

Pour l’instant, les participants à l’atelier suggèrent aux marins d’éviter les zones où les épaulards ibériques sont susceptibles de se trouver de mai à août, de rester plus près du rivage dans les zones peu profondes et de s’éloigner d’au moins un mile de toute orque qui commence à interagir avec leurs bateaux, de préférence vers à terre pour accélérer les secours, si cela s’avérait nécessaire.

Les suggestions, qui ont été communiqué aux plaisanciers dans les zones où les épaulards interagissent avec les navires, semblent déjà avoir un effet.

Depuis que les recommandations ont été modifiées pour conseiller aux navires de fuir immédiatement l’interaction, les sauvetages de navires ont diminué de 80 % entre mai 2023 et mai 2024, a déclaré de Stephanis.

Au cours de la même période, le nombre d’interactions (lorsqu’une orque touche un navire) a diminué de 70 %, a-t-il déclaré.