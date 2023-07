Les épargnants prévoient une augmentation de pension de 1 000 £ par an dans le cadre d’un plan d’investissement dans les start-ups britanniques

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les épargnants pourraient voir leurs pots de retraite augmenter en moyenne de 1 000 £ par an alors que les fournisseurs empilent des milliards de livres de plus dans les start-ups britanniques à croissance rapide.

Dans le cadre de la plus grande refonte du marché des retraites depuis plus d’une décennie, Jeremy Hunt s’est mis d’accord avec les principaux prestataires de retraite du Royaume-Uni pour les engager à investir beaucoup plus dans des entreprises nationales à forte croissance.

Le chancelier a dévoilé un accord. Ses soi-disant réformes des maisons de maître débloqueront 75 milliards de livres sterling d’investissements des régimes de retraite qui seront acheminés vers les entreprises britanniques, selon les estimations du Trésor.

Et tandis que les critiques disent que les réformes verront les fonds de pension entreprendre des investissements plus risqués, le plan de M. Hunt verra l’épargnant moyen récompensé par des rendements plus élevés sur son pot de retraite.

Un épargnant moyen verra sa pension augmenter de 12% au cours de sa carrière, soit jusqu’à 16 000 £, a déclaré M. Hunt.

Les réformes, le plus grand bouleversement depuis le déploiement de l’inscription automatique en 2011, engageront les fonds de pension à investir 5 % de leurs actifs dans des « actions non cotées » d’ici 2030.

Les changements font suite aux appels de chefs d’entreprise, dont Sir Jonathan Symonds, président du fabricant de médicaments GlaxoSmithKline, pour encourager les fonds de pension britanniques à soutenir les entreprises à croissance rapide.

Répondant aux changements, Sir Jonathan a déclaré qu’ils augmenteraient les rendements des retraités tout en garantissant que les entreprises britanniques les plus innovantes bénéficient du soutien nécessaire pour se développer au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni possède le plus grand marché des retraites en Europe, d’une valeur de plus de 2,5 milliards de livres sterling, mais des régimes comparables en Australie investissent 10 fois plus que ceux du Royaume-Uni.

Les régimes à cotisations définies en Grande-Bretagne investissent moins de 1 pour cent de leurs actifs dans des start-ups et d’autres sociétés non cotées, contre entre 5 et 6 pour cent en Australie.

Dans un discours prononcé lundi soir à Mansion House, dans la ville de Londres, M. Hunt a déclaré que débloquer davantage d’investissements en Grande-Bretagne « pourrait avoir un impact réel et significatif sur les habitants de tout le pays ».

Pour un salarié moyen qui commence à épargner à 18 ans, il pourrait augmenter la taille de son pot de retraite de 12% au cours de sa carrière, soit plus de 1 000 £ supplémentaires chaque année à la retraite, a-t-il ajouté.

Et M. Hunt a déclaré que les 75 milliards de livres sterling d’investissements supplémentaires débloqués par les changements « résoudront enfin la pénurie de capitaux de mise à l’échelle qui freine tant de nos entreprises les plus prometteuses ».

Il a déclaré : « Avec une coopération plus étroite que jamais entre le gouvernement, les régulateurs et les entreprises… nous fournirons non seulement des services financiers plus compétitifs, mais une économie plus innovante.

« Plus d’argent pour les épargnants, plus de financement pour nos entreprises à forte croissance et plus d’investissements pour faire croître notre économie. »

L’ancienne ministre des Pensions, la baronne Ros Altmann, a déclaré que les réformes étaient un « bon début » mais qu’il y a « beaucoup plus que nous pourrions faire ».

Elle a dit L’indépendant au moins un quart des fonds de pension provenaient des contribuables par le biais d’allégements fiscaux et d’allègements de l’assurance nationale, de sorte qu’ils devraient être investis en Grande-Bretagne plus que dans d’autres pays.

La baronne Altmann a déclaré que les fonds de pension doivent investir dans l’ensemble de l’économie nationale, et pas seulement dans les entreprises à croissance plus risquée.

« Les fonds de pension pourraient, avec des projets à moindre risque, stimuler les infrastructures, le logement social, les projets durables et les initiatives de croissance qui seraient autrement financés par les contribuables », a-t-elle déclaré.

« Parce qu’il y a tellement d’argent des contribuables dans les fonds de pension », a-t-elle ajouté.

Et un autre ancien ministre des Pensions, Sir Steve Webb, a déclaré que si certains investissements comporteront plus de risques, « il n’y a en fait pas eu suffisamment de risques pris » historiquement.

Sir Steve a déclaré qu’investir dans des start-ups serait probablement « plus risqué que de le bloquer sur le FTSE ou un tracker boursier mondial ». Mais il a dit que les fonds de pension avaient des « portefeuilles énormes » pour équilibrer les risques.

Le Tony Blair Institute (TBI) a déclaré que les mesures étaient « une étape bienvenue », mais s’est demandé si « un accord non contraignant entre un petit nombre de fonds de pension peut générer l’investissement dont le Royaume-Uni a désespérément besoin ».

Le directeur des politiques de TBI, Jeegar Kakkad, a déclaré: « Ces politiques ne réussiront que si elles servent de base à une réforme plus radicale, y compris une consolidation à grande échelle des fonds de pension. »

Les neuf fonds de pension qui ont adhéré aux réformes sont Aviva, Scottish Widows, L&G, Aegon, Phoenix, Nest, Smart Pension, M&G & Mercer.

Les chefs d’entreprise ont salué l’annonce de M. Hunt, qui, selon eux, «alimenterait la croissance», créerait des emplois et gonflerait les coffres du Trésor.

L’entrepreneur en série Brent Hoberman, président exécutif du Founders Forum, a déclaré que les changements seraient une « bonne nouvelle » pour les entreprises britanniques.

Il a déclaré: «Les réformes prévues des retraites permettront au capital d’être investi de manière productive dans des fonds et des entreprises de mise à l’échelle au Royaume-Uni.

« Cela devrait être une bonne nouvelle pour les industries britanniques du futur, leur capacité à attirer plus de financement créera plus de champions nationaux et générera de la croissance, des emplois et une augmentation des recettes fiscales. »

Chris Cummings, directeur général de l’Investment Association, a déclaré que les réformes « alimenteraient la croissance en investissant dans les entreprises britanniques ».

« La reconnaissance du rôle central de l’investissement à long terme est le fondement d’une politique réussie », a-t-il déclaré.

« Avec le cadre réglementaire approprié, les régimes de retraite seront en mesure d’investir de manière productive et durable, débloquant de nouveaux investissements pour les entreprises de croissance innovantes et améliorant les rendements pour les épargnants en élargissant les options d’investissement », a-t-il ajouté.