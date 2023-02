Les épargnants chinois ont caché 2,6 billions de dollars l’année dernière, mais le crash immobilier va refroidir les “dépenses de vengeance”

Hong Kong

Même pour une nation réputée frugale, les Chinois ont beaucoup économisé l’année dernière. Coincés à la maison en raison des restrictions de Covid, ils ont empoché un record de 2,6 billions de dollars.

Maintenant que la vie revient à la normale, les espoirs sont grands que les consommateurs dépenseront avec vengeance, donnant un coup de pouce bien nécessaire à la deuxième économie mondiale, dont l’impact se ferait sentir dans le monde entier.

L’épargne des ménages dans les banques a bondi par un record de 17,84 billions de yuans (2,6 billions de dollars) en 2022, en hausse de 80 % par rapport à 2021, selon la Banque populaire de Chine. Cela représente plus d’un tiers du revenu total des ménages. Avant la pandémie, les gens économisaient environ un cinquième de leurs revenus.

Avec la levée des contrôles pandémiques, les acheteurs chinois semblaient profiter de leur liberté de dépenser. Les réservations d’hôtels, les billets de cinéma et les ventes de restaurants ont tous explosé au cours de la récente période des Fêtes.

Le réveil du consommateur chinois sera une “histoire passionnante” pour les investisseurs mondiaux en 2023, ont déclaré Swetha Ramachandran et Jian Shi Cortesi, directeurs des investissements chez GAM Investments, une société mondiale de gestion d’actifs basée à Zurich.

“Les consommateurs chinois vont maintenant rouvrir avec des bilans solides pour les ménages”, ont-ils déclaré, ajoutant que les entreprises chinoises exposées aux dépenses discrétionnaires et les marques de luxe mondiales devraient bénéficier de manière significative de la tendance.

Plus de 300 millions de voyageurs ont dépensé un total de 56 milliards de dollars au cours des sept jours de vacances du Nouvel An lunaire jusqu’au 27 janvier, en hausse de 30% par rapport à il y a un an, selon le ministère de la Culture et du Tourisme. Selon l’administration fiscale de l’État, les ventes des entreprises en contact avec les consommateurs étaient supérieures de 12 % aux niveaux d’avant la pandémie en 2019.

Les réservations d’hôtels ont été multipliées par plus de 10 dans certaines des attractions touristiques les plus prisées, telles que les villes de Xi’an et Luoyang, selon l’agence de voyages en ligne Tongcheng Travel. Le musée de l’Armée de terre cuite de Xi’an était si bondé que les visiteurs se sont plaints sur les réseaux sociaux ils ne pouvaient voir que la tête des autres plutôt que les statues.

Les restaurants ont enregistré des ventes plus élevées qu’avant la pandémie et n’étaient pas préparés à l’augmentation de la demande, selon une enquête nationale publiée par la China Cuisine Association la semaine dernière. Plus d’un tiers des répondants ont déclaré qu’ils manquaient « extrêmement » de personnel pendant les vacances.

Les recettes du box-office chinois ont grimpé à plus de 1,5 milliard de dollars le mois dernier, le meilleur mois de janvier jamais enregistré, selon la China Film Administration. C’est principalement grâce à une semaine de vacances extraordinaire, lorsque les cinéphiles ont payé 129 millions de visites dans les cinémas.

La reprise de la consommation a déjà remonté l’économie chinoise.

La semaine dernière, l’indice des directeurs d’achat (PMI) des services Caixin/S&P Global, qui suit l’activité dans le secteur des services, a augmenté en janvier pour la première fois en cinq mois. C’est principalement parce que les voyages et les dépenses de consommation ont rebondi.

L’indice, qui couvre principalement les petites entreprises privées, reflétait les résultats d’une précédente enquête PMI du gouvernement. Les données ont ajouté à la preuve d’un rebond rapide de l’activité économique, ont déclaré les analystes.

Le boom a alimenté la confiance des entreprises. Après avoir enregistré des ventes record dans de nombreux magasins, Xiabuxiabu, l’une des plus grandes chaînes de hot pot de Chine, a ouvert 34 nouveaux magasins le mois dernier dans le pays, a indiqué la société.

Les géants mondiaux du luxe espèrent également que les acheteurs chinois reviendront. LVMH a déclaré en janvier qu’il était “confiant” et “optimiste” que le marché chinois du luxe rebondirait cette année. Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a déclaré que ses magasins en France étaient prêts à accueillir les acheteurs chinois alors que davantage de restrictions de voyage sont assouplies.

Burberry (BBRYF) a déclaré le mois dernier qu’il voyait des signes “très prometteurs” en Chine, selon Reuters.

Il y a cependant un retardataire évident dans la consommation.

Les ventes immobilières des 100 plus grands promoteurs chinois ont chuté de 32 % en janvier, selon les données compilées par China Real Estate Information, un cabinet d’études immobilières. Dans les 30 plus grandes villes du pays, les ventes immobilières n’ont été que 60% du niveau de 2022.

Les ménages chinois hésitent à acheter des maisons depuis plus d’un an, car les freins de Covid, la baisse des prix des maisons et la hausse du chômage ont découragé les acheteurs potentiels. Les protestations hypothécaires qui ont éclaté dans des dizaines de villes l’année dernière ont encore ébranlé la confiance des acheteurs.

Malgré une vague de mesures de relance, la crise n’a montré aucun signe d’amélioration. En décembre, les prix des maisons neuves avaient chuté de 16 mois consécutifs, selon les statistiques gouvernementales les plus récentes.

Étant donné que l’immobilier représente 70% de la richesse des ménages en Chine, les “dépenses de vengeance” seront limitées, selon les analystes.

“Le secteur immobilier reste le plus grand frein à l’économie chinoise”, a déclaré Raymond Yeung, économiste en chef pour la Grande Chine chez ANZ Research, ajoutant que le taux élevé de chômage des jeunes et la déflation des prix des actifs limiteront la reprise de la consommation en Chine.

BNP Paribas affirme que des “dépenses de vengeance” en Chine sont sur le point de se produire, même si elles seront à plus petite échelle que dans les économies occidentales telles que les États-Unis.

“La suppression des restrictions de Covid devrait libérer une demande refoulée, et nous nous attendons à ce que le principal moteur de la reprise en 2023 soit la consommation”, ont déclaré ses analystes.

Ils s’attendent à ce que la croissance de la consommation des ménages rebondisse à 9,5 % en 2023 contre environ 3 % en 2022, alimentant une croissance annuelle du PIB de plus de 5 %.

Les analystes de Morgan Stanley s’attendent à voir des “dépenses de vengeance” principalement de la part des ménages aux revenus stables.

Ces ménages comprennent des employés du secteur de l’exportation, un rare point lumineux de l’économie chinoise pendant les années de pandémie, des propriétaires d’entreprise aux revenus stables ou ceux qui vivent des versements d’actifs.

“Nous constatons un mini-rebond dès le premier trimestre 2023”, ont-ils déclaré, ajoutant que la reprise de la consommation pourrait s’accélérer au second semestre de cette année, mais resterait inférieure au niveau d’avant Covid.

Ils s’attendent à ce que la croissance de la consommation des ménages rebondisse à 8,5 % en 2023, contribuant à une croissance économique de 5,7 % en année pleine.