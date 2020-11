Les épargnants âgés en obligations premium se sentent “ abandonnés ”

Le géant de l’épargne NS&I est confronté à une réaction violente après avoir supprimé ses chèques d’obligations premium et forcé des millions d’épargnants en ligne.

La banque adossée au Trésor a été accusée d’abandonner les personnes âgées à un moment où son service client est déjà dans le chaos.

À partir du mois prochain, National Savings & Investments souhaite commencer à payer tous les gains directement sur les comptes clients. Les chèques ne seront envoyés que dans les circonstances «les plus exceptionnelles».

Cela signifie que les clients doivent enregistrer les détails de leur compte auprès de NS&I pour recevoir des prix en argent. Pourtant, de nombreuses personnes âgées ne sont pas en ligne et elles ont été incapables de communiquer avec le téléphone alors que les lignes de service à la clientèle de NS&I se déforment sous la pression.

Les militants affirment que cette décision est une trahison de millions d’épargnants qui détiennent des obligations à prime depuis des décennies.

Nous retirerons nos 27k £ plutôt que d’accepter cela Linda et Joe McCauley achètent des obligations à prime depuis 1963, mais envisagent maintenant d’encaisser la totalité de leur investissement de 27 500 £. Au cours de ces cinq décennies, le couple a remporté au moins 25 £ dans la plupart des tirages au sort et parfois 50 £ ou même 500 £. Mais ils n’ont aucun intérêt à gérer leurs finances ou à transmettre leurs coordonnées bancaires en ligne. Le couple possède un iPad, mais ne l’utilise que pour les appels Skype avec leur fille au Canada. Linda et Joe McCauley (photo) achètent des obligations premium depuis 1963 mais envisagent maintenant d’encaisser l’intégralité de leur investissement de 27500 £ Lorsque Mme McCauley, 76 ans, a découvert que NS&I supprimerait progressivement les chèques de prix le mois dernier, elle a essayé d’appeler pour lui demander si elle pouvait continuer à les recevoir. Mais après 45 minutes d’attente, l’infirmière à la retraite a abandonné et envisage maintenant d’envoyer une lettre au siège de la branche salvifique à Sunderland. L’arrière-grand-mère de cinq enfants, de Lincoln, a déclaré: “ Je ne vais avoir personne qui me force à faire quelque chose que je ne veux pas faire. “ Je pourrais avoir un iPad, mais je ne serais pas à l’aise de mettre mes coordonnées bancaires sur un site Web et NS&I devrait respecter cela. ” Je sens que je suis intimidé pour faire ça Valerie Jones, 84 ans, a acheté des obligations premium lors de leur lancement en 1957 et a maintenant investi plus de 40000 £. Elle gagne généralement six prix de 25 £ chaque année et une fois, 500 £. Ancienne météorologue dans les Wrens, elle n’utilise ni ordinateur ni smartphone et craint la fraude en ligne. Mme Jones, de Yate, près de Bristol, a déclaré: “ Je ne sais pas quoi faire. J’ai l’impression que cela ne fait que m’intimider pour faire quelque chose que je ne me sens pas à l’aise de faire. Valerie Jones, 84 ans, a acheté des obligations premium lors de leur lancement en 1957 et a maintenant investi plus de 40000 £. (Elle est photographiée avec son mari, Melbourne)

Ros Altmann, ancienne ministre des pensions et championne des travailleurs âgés, a déclaré que sa propre mère de 88 ans était touchée. «Comment peuvent-ils faire ça? elle a demandé. «Cela causera encore plus de misère aux personnes âgées en plus de leur isolement.

«De nombreuses personnes âgées ne peuvent pas gérer la connectivité numérique et pour le moment, personne ne peut même les aider.

“ Les épargnants âgés ont eu une période torride ces dernières années et ils ont du plaisir à recevoir occasionnellement un chèque d’obligations à prime, mais il semble qu’on leur refuse même maintenant. ”

Cinq millions de clients reçoivent des prix par la poste et plus d’un million de chèques sont envoyés chaque mois.

Money Mail a été inondé de centaines de lettres de lecteurs furieux qui disent que le changement provoque un stress énorme à un moment déjà difficile. Beaucoup menacent de retirer leur argent à moins que NS&I ne fasse marche arrière.

Barbara Keeley, coprésidente du groupe parlementaire multipartite sur le vieillissement et les personnes âgées, a déclaré: “Les entreprises doivent comprendre que tout le monde ne voudra pas ou ne pourra pas accéder aux services en ligne et cela doit être respecté.”

Bridget Phillipson, secrétaire en chef de l’ombre au Trésor, a déclaré: “ Les personnes âgées sont beaucoup moins susceptibles d’avoir des comptes bancaires en ligne et beaucoup plus susceptibles d’être durement touchées par Covid-19.

“ Il est irresponsable de faire ce changement au milieu d’une deuxième vague meurtrière, obligeant ceux qui n’ont pas accès à Internet chez eux à sortir et à le chercher ailleurs. ”

Caroline Abrahams of Age UK a souligné que plus de la moitié de la population britannique de plus de 75 ans n’utilisait pas d’ordinateurs.

Les lignes de service à la clientèle de NS & I étaient déjà en difficulté alors que les épargnants se précipitaient pour déplacer leur argent avant que ses taux ne chutent à 0,01 pour cent plus tôt cette semaine.

Depuis la dernière annonce, les épargnants âgés avec des questions ont attendu plus d’une heure avant d’être coupés. Ils craignent désormais de rater des prix.

La banque gouvernementale n’a même pas informé tous ses clients du changement, écrivant uniquement à ceux qui utilisent le courrier électronique ou qui ont reçu un prix depuis octobre. NS&I dit qu’il écrira aux clients avec des obligations gagnantes et expliquera comment réclamer leurs prix.

Un porte-parole de NS&I a ajouté: “ Le paiement des prix des obligations à prime directement sur les comptes bancaires des clients est plus rapide, plus facile et plus sécurisé. Cela signifie également que nous pouvons réduire le nombre de prix d’obligations premium qui ne sont pas réclamés lorsque nous n’avons pas d’adresse actuelle.

«Ce changement permettra à NS&I de gérer la distribution des prix des obligations premium de manière plus rentable.

“NS&I embauche environ 200 personnes supplémentaires en plus des 146 personnes supplémentaires déjà recrutées pour gérer le volume extrêmement élevé d’appels.”