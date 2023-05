Les épargnants à la retraite envisagent un revenu à vie garanti au milieu des craintes de récession

« Les épargnants pour la retraite sont clairement préoccupés par l’inflation et l’économie globale », a déclaré Susan Neely, présidente et chef de la direction de l’ACLI.

Le L’adoption du Secure Act a également permis aux employeurs d’offrir plus facilement des rentes comme option de régime d’épargne-retraite.

À l’avenir, les compagnies d’assurance, les gestionnaires d’actifs et les employeurs s’efforcent de rendre ces options de revenu viager garanti plus largement disponibles via 401 (k) et d’autres régimes à cotisations définies.

À compter de l’automne, Fidelity permettra aux participants au régime de convertir une partie de leur épargne-retraite en une rente de revenu immédiat afin de fournir paiements assimilables à une pension tout au long de la retraite.