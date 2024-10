Les enzymes aident à concevoir des vaccins plus sûrs et plus efficaces

Les chercheurs repensent la conception des vaccins avec une nouvelle technique qui améliore l’efficacité des vaccins à sous-unités protéiques – ceux qui utilisent des fragments de virus ou de bactéries inoffensifs pour déclencher une réponse immunitaire – tout en réduisant le besoin de molécules stimulant le système immunitaire appelées adjuvants.

Les vaccins exposent le système immunitaire à un antigène, généralement une protéine provenant d’un agent pathogène ou une forme inactive d’un virus ou d’une bactérie, permettant aux cellules immunitaires de le reconnaître et de se défendre rapidement contre de futures expositions.

Les vaccins modernes contiennent également des adjuvants qui stimulent davantage les cellules immunitaires, améliorant ainsi l’efficacité globale du vaccin.

Un adjuvant largement utilisé est le CpG, une partie du matériel génétique présent dans de nombreux agents pathogènes mais pas chez l’homme. Cependant, lorsqu’il est utilisé dans des vaccins inhalés, le CpG peut parfois provoquer de graves réactions au niveau des voies respiratoires.

En couplant directement la sous-unité protéique avec un adjuvant appelé oligodésoxynucléotide CpG, cette méthode réduit considérablement la dose requise de CpG par rapport aux approches traditionnelles. Selon l’équipe, cette avancée pourrait améliorer l’efficacité et la sécurité des vaccins sous-unitaires, comme ceux contre le VPH et l’hépatite B.

« Nous sommes convaincus que le développement d’un vaccin inhalé contenant des adjuvants CpG nécessite de réduire la dose d’adjuvants CpG pour atténuer leurs effets secondaires », a déclaré Li Zhu, chercheur à l’Institut de biotechnologie de Pékin.

Des vaccins efficaces à faible dose

Mettre en place une défense contre les agents pathogènes à leur point d’entrée augmente considérablement les chances que le corps repousse l’intrus. Pour les agents pathogènes respiratoires, comme la grippe ou le SRAS-CoV-2, ce champ de bataille sont les cellules muqueuses de nos poumons.

Atteindre ces cellules avec des vaccins inhalables en aérosol est le meilleur moyen de fournir cette défense, mais les ingrédients courants des vaccins peuvent provoquer des réactions excessives du système immunitaire dans les cellules pulmonaires. Habituellement, l’adjuvant et l’antigène sont mélangés séparément dans le vaccin, ce qui signifie que certaines cellules reçoivent les deux ingrédients tandis que d’autres n’en reçoivent qu’un.

Zhu et ses collègues ont entrepris de relever le défi consistant à réduire la dose sans perdre les effets d’amélioration des performances de l’adjuvant. Leur stratégie consistait à garantir que les cellules immunitaires rencontraient et absorbaient simultanément l’antigène et l’adjuvant en les reliant entre eux.

« En liant l’antigène et l’adjuvant ensemble et en veillant à ce qu’ils pénètrent dans la même cellule, nous pouvons réduire la dose d’adjuvant », a déclaré Chao Pan, un autre membre de l’équipe de l’Institut de biotechnologie de Pékin. « Cette méthode garantit non seulement l’efficacité du vaccin, mais réduit également la dose d’adjuvant, améliorant ainsi la sécurité. »

Cependant, c’est un peu plus complexe que la simple fixation des deux molécules. Si la forme et l’emplacement du lien ne sont pas pris en compte, des sites importants où le vaccin et les cellules doivent se lier peuvent être bloqués, ce qui rend la plateforme moins efficace.

« Une analogie pertinente est que l’antigène sert de moule pour la production d’anticorps ; si la forme du moule est incorrecte, les anticorps ne seront pas produits correctement », a expliqué Hengliang Wang, membre de l’équipe. La taille est également un facteur à prendre en compte, et l’emballage total doit être suffisamment petit pour entrer dans une cellule sans autre emballage.

Pour lier précisément ces ingrédients sans avoir besoin de réactions chimiques complexes – qui peuvent prendre du temps, être coûteuses et produire des sous-produits involontaires – l’équipe a utilisé ce qui est essentiellement une « colle biologique » appelée le système Spy-Catcher/SpyTag.

Grâce à cette nouvelle technologie, les chercheurs pourraient facilement attacher un capteur à une molécule et une étiquette à une autre. Le capteur et l’étiquette se lient ensuite l’un à l’autre à un emplacement spécifique et créent efficacement les molécules liées souhaitées. L’équipe a attaché le capteur à plusieurs antigènes, mais pour lier le CpG à la molécule marqueur, un autre maillon de la chaîne était nécessaire.

Construire à partir d’une autre plateforme

Ici, l’équipe s’est inspirée d’un traitement anticancéreux connu, qui vise également à rechercher des cellules spécifiques, en l’occurrence des tumeurs, et à provoquer une réponse immunitaire. Ce traitement comporte trois composants : des morceaux d’ADN qui trouvent et se lient aux cellules tumorales, une protéine du système immunitaire qui ordonne à l’organisme d’attaquer la tumeur et une protéine appelée DVC qui relie les deux.

« Le concept de liaison de deux molécules fonctionnelles à l’aide du DCV a inspiré notre travail », a déclaré Zhu.

Ils ont utilisé le DVC pour lier de la même manière un brin d’ADN, l’adjuvant CpG, puis ont connecté le DVC aux antigènes à l’aide du système SpyCatchter/SpyTag. Cette combinaison d’outils répondait aux critères d’un ensemble de réactions simples à réaliser et produisait un produit suffisamment petit pour pénétrer ensemble dans la cellule.

« En utilisant le DCV pour connecter l’adjuvant et l’antigène, nous avons réussi à réduire la distance entre eux, permettant aux cellules immunitaires d’absorber les deux composants simultanément », a expliqué Zhu.

Lors de tests en laboratoire, l’équipe a confirmé que les composants du vaccin se liaient aux bons endroits, créant ainsi le complexe antigène-adjuvant souhaité. Selon Zhu, cette méthode « réduit la quantité d’adjuvant nécessaire, améliorant ainsi la sécurité, en particulier pour les vaccins par inhalation utilisant des adjuvants CpG. De plus, la méthode garantit un couplage spécifique au site, maintenant la structure correcte de l’antigène.

Le système est également adapté à la production de masse grâce à ses composants efficaces et faciles à utiliser, comme Spy et DVC, qui produisent un produit uniforme à chaque fois.

« La recherche sur les formes posologiques est le prochain objectif de notre travail », a déclaré Zhu. L’équipe travaille sur des formes aérosolisées ou en poudre pour évaluer différents dosages et efficacités. « À terme, nous visons à tester le système sur des animaux primates et à amener ce système vaccinal à une utilisation clinique. »

Référence : Yange Sun, et al., Une méthode enzymatique de type clic pour l’antigène-adjuvant ConjugaisonPetites méthodes (2024). DOI : 10.1002/smtd.202401116

Crédit image vedette : Unsplash