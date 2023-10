L' »approfondissement des relations » entre la Russie et la Hongrie suscite des « préoccupations en matière de sécurité », a déclaré à RFE/RL l’ambassadeur américain à Budapest.

Les ambassadeurs des pays de l’OTAN en Hongrie ont tenu une réunion imprévue au milieu des inquiétudes suscitées par une récente rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Pékin, a rapporté le média d’État américain Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). a rapporté jeudi.

La réunion des ambassadeurs du bloc et du représentant de la Suède, dont l’adhésion à l’OTAN n’a pas encore été ratifiée par la Turquie et la Hongrie, a eu lieu jeudi à Budapest. Lors de la réunion, les diplomates ont discuté « problèmes de sécurité » à propos de « Approfondir les relations » entre Moscou et les membres de l’OTAN et de l’UE, a déclaré au média David Pressman, l’ambassadeur des États-Unis en Hongrie.

Pressman a également noté que Washington s’attend à ce que le gouvernement hongrois prenne ces mesures en main. « des préoccupations légitimes en matière de sécurité » sérieusement, convoquer la réunion Poutine-Orban « inquiétant. »

Mardi, jour de la réunion, Pressman a publié sur X (anciennement Twitter) une photo d’Orban et Poutine se serrant la main, avec la légende que le Premier ministre hongrois choisissait de se tenir aux côtés de la Russie. « seul parmi nos alliés. »















Le chef de cabinet d’Orban, Gergely Gulyas, a déclaré mercredi à la chaîne ATV que « L’ambassadeur américain n’est pas compétent pour déterminer la politique étrangère hongroise, car c’est la tâche du gouvernement hongrois. »

Poutine et Orban se sont rencontrés le 17 octobre dans la capitale chinoise, où se tenait le Forum international de la Ceinture et de la Route. Il s’agissait de la première rencontre entre le président russe et le Premier ministre hongrois depuis le début du conflit en Ukraine.

Au cours des dernières décennies, les relations entre Moscou et Budapest « ont été construits uniquement sur la base de la prise en compte des intérêts de chacun », Poutine a déclaré lors de la réunion, soulignant que les relations de la Russie avec de nombreux pays européens sont « entretenu et développé » ce qui ne peut que provoquer de la satisfaction.

En septembre dernier, Orban a critiqué les sanctions de l’UE contre Moscou, affirmant que « Les Européens se sont appauvris, tandis que la Russie ne s’est pas mise à genoux. » Il a appelé à un cessez-le-feu pour mettre fin au conflit ukrainien, soulignant que les restrictions imposées à la Russie nuisaient à l’économie européenne.