Les envoyés convoqués de trois pays reconnaissant l’État palestinien ont visionné de nouvelles images du 7 octobre

Le ministère des Affaires étrangères a habillé jeudi les ambassadeurs espagnol, norvégien et irlandais en Israël dans le cadre de la protestation de Jérusalem contre la décision de leurs pays de reconnaître unilatéralement un État palestinien dans les prochains jours.

L’Espagnole Ana Sálomon Pérez, la Norvégienne Per Egil Selvaag et l’Irlandaise Sonya McGuinness ont été contraintes de regarder une vidéo montrant cinq femmes soldats d’une base de Nahal Oz capturées le 7 octobre, a déclaré un responsable diplomatique israélien, une vidéo qui a été diffusée à le public pour la première fois mercredi soir.

La séquence vidéo, publiée par le Forum des otages et des familles disparues, a été prise par les caméras corporelles portées par les terroristes du Hamas alors qu’ils attaquaient la base près de la frontière de Gaza, et montre Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa et Naama Levy, toutes dont cinq sont toujours retenus en otages par le Hamas à Gaza.

Après la sélection, les trois hommes ont été habillés de manière décontractée par de hauts diplomates, bien que le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, qui a ordonné qu’ils soient emmenés pour la réprimande et la sélection, était en voyage diplomatique en France et n’était donc pas présent.

Il avait précédemment déclaré que leur montrer les images « leur montrerait à quel point leur gouvernement a pris une décision tordue ».

La chaîne publique Kan a rapporté que la diffusion des images n’était qu’un des nombreux moyens par lesquels Israël envisageait de riposter contre les diplomates pour la reconnaissance par leur pays d’un Etat palestinien. Selon le rapport, le gouvernement envisageait également de leur interdire les séances d’information.

Après la projection, le site d’information Ynet a rapporté que Sálomon Pérez avait condamné les images « choquantes » et juré que l’Espagne restait un ami d’Israël.

L’ambassadrice espagnole Ana Sálomon Pérez, l’ambassadrice norvégienne Per Egil Selvaag et l’ambassadrice irlandaise Sonya McGuinness arrivent au ministère des Affaires étrangères pour une réprimande après que leurs pays ont déclaré qu’ils reconnaîtraient un État palestinien aux côtés d’Israël, le 23 mai 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

Des tensions sont apparues entre Jérusalem et Madrid à la suite de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et de la guerre en cours à Gaza, où Israël lutte pour démanteler les capacités du groupe terroriste palestinien.

En novembre 2023, Eli Cohen, alors ministre des Affaires étrangères, a rappelé l’ambassadeur d’Israël après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré qu’il avait de « sérieux doutes » sur la légalité de la guerre entre Israël et le Hamas.

L’ambassadeur d’Espagne en Israël a également été convoqué pour une réprimande suite à cet incident.

Plusieurs législateurs espagnols ont également été critiqués par des groupes juifs et israéliens ces derniers mois pour leurs déclarations anti-israéliennes ou antisémites, notamment la ministre de la Jeunesse et de l’Enfance, Sira Rego, qui a déclaré le 16 octobre que les Palestiniens avaient le « droit de résister après des décennies d’occupation ». et a demandé que « toute la délégation diplomatique israélienne » soit expulsée d’Espagne.

Une deuxième ministre du gouvernement espagnol, la ministre du Travail et de l’Economie Yolanda Díaz, a lancé des allégations d’antisémitisme jeudi après avoir terminé un discours sur la guerre entre le Hamas et Israël en disant : « La Palestine sera libre du fleuve à la mer ».

Cette phrase, qui fait référence au Jourdain et à la mer Méditerranée, est considérée par beaucoup comme antisémite dans la mesure où elle promeut une réalité dans laquelle Israël n’existe pas en tant que patrie juive et constitue donc un appel au nettoyage ethnique ou au génocide contre les Juifs d’Israël.

L’ambassade d’Israël à Madrid et la Fédération des communautés juives espagnoles ont condamné Díaz, qui est également deuxième vice-Premier ministre du gouvernement de Sanchez, après avoir répété le slogan dans un discours filmé mercredi.

Le groupe juif a également une nouvelle fois critiqué Rego, qui a écrit le slogan sur X au début du mois.

« Au lieu de promouvoir la sécurité des Juifs espagnols, ils encouragent la haine et le rejet à leur égard », a écrit le groupe de coordination juif à propos des deux hommes politiques d’extrême gauche.

L’ambassade d’Israël à Madrid a écrit sur X qu’elle « rejette totalement les déclarations de Yolanda Díaz ».

Le slogan « est un appel clair à la destruction d’Israël, fomentant la haine et la violence. Les déclarations antisémites sont incompatibles avec une société démocratique et inacceptables de la part d’un vice-Premier ministre. Nous espérons que l’Espagne tiendra sa promesse » de lutter contre l’antisémitisme, indique le message.

Dans son discours, Díaz a accusé Israël de barbarie et a appelé à faire pression sur l’Union européenne « pour qu’elle mette fin à ses accords et traités avec Israël ».

Díaz et Rego sont respectivement membres des partis d’extrême gauche Sumar et Gauche unie, qui sont partenaires de coalition du Parti socialiste de Sanchez.