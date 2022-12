Les envois de fonds de l’Inde en 2022 sont sur la bonne voie pour atteindre un record de 100 milliards de dollars, selon la Banque mondiale

New Delhi

La vaste diaspora indienne aidera le pays d’Asie du Sud à franchir une étape spéciale cette année.

La troisième plus grande économie d’Asie est en passe de recevoir plus de 100 milliards de dollars d’envois de fonds annuels en 2022, selon un rapport de la Banque mondiale publié mercredi. Ce sera la première fois qu’un pays atteindra ce chiffre, a-t-il déclaré.

Les envois de fonds, ou les transferts d’argent des travailleurs migrants aux familles restées au pays, sont une importante source de revenus pour les ménages des pays les plus pauvres. Non seulement ils réduisent la pauvreté dans les pays en développement, mais ils ont également été associés à des taux de scolarisation plus élevés pour les enfants des ménages défavorisés.

Au cours des dernières années, le rapport de la Banque mondiale dit, les Indiens sont passés à des emplois hautement qualifiés dans des pays à revenu élevé tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour – d’emplois peu qualifiés dans des pays du Golfe tels que l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar – et ont envoyé plus d’argent à la maison par conséquent.

L’Inde a reçu 89,4 milliards de dollars d’envois de fonds en 2021, selon la Banque mondiale, ce qui en fait le premier destinataire au monde l’année dernière.

“Les flux d’envois de fonds vers l’Inde ont été renforcés par les hausses de salaires et un marché du travail solide aux États-Unis”, et dans d’autres pays riches, a déclaré la banque.

Bien qu’ils soient sur le point d’atteindre le chiffre record, les flux de transferts de fonds de l’Inde ne devraient représenter que 3% de son PIB en 2022, a-t-il déclaré.

Outre l’Inde, les autres principaux pays destinataires des envois de fonds en 2022 devraient être le Mexique, la Chine et les Philippines. L’année prochaine pourrait cependant être plus difficile pour la diaspora indienne.

Selon le rapport, 2023 “sera un test pour la résilience des envois de fonds des migrants sud-asiatiques en col blanc dans les pays à revenu élevé”, en raison de la hausse de l’inflation aux États-Unis et du ralentissement de la croissance mondiale.

À l’échelle mondiale, les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire devraient augmenter d’environ 5% pour atteindre 626 milliards de dollars cette année, a-t-il ajouté.