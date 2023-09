Les enveloppes qu’Adam Schiff a remises aux donateurs

Un examen de POLITICO des allocations du Congrès et des contributions politiques a révélé qu’en plus de l’argent pour les sans-abri et le traitement de la toxicomanie, Schiff a également orienté des millions vers des entreprises à but lucratif et a collecté des dizaines de milliers pour ses campagnes de réélection à la Chambre auprès de dirigeants d’entreprises et de personnes qui leur sont liées. L’examen s’est pour l’essentiel limité à données accessibles au public de la brève fenêtre de trois ans au cours de laquelle les affectations de l’entreprise ont été divulguées.

Plusieurs des projets de Schiff seraient interdits en vertu des réformes adoptées en 2010. Parmi elles, Schiff a obtenu des millions de dollars de financement pour Smiths Detection et Phasebridge, Inc., des sociétés de défense basées dans son district. Il a alloué 6 millions de dollars à Smiths Detection pour des capteurs de guerre militaire entre 2003 et 2006 et a affecté 3 millions de dollars supplémentaires à Phasebridge, qui développait un système de distribution de fréquence radar pour la Marine en 2004.

Détection des forgerons et Pont de phase tous deux ont retenu PMA Group, une société de lobbying fondée et détenue par Paul Magliocchetti, ancien membre du défunt président du puissant sous-comité des crédits de défense de la Chambre, le représentant John Murtha, le démocrate de Pennsylvanie. Entre 2004 et 2008, Schiff a reçu 8 500 $ de contributions du PMA Group PAC et de deux membres de la famille de Magliochetti : son fils lobbyiste, Mark, et sa fille, Jennifer, qui travaillait comme avocate. directeur adjoint de la billetterie avec une équipe de baseball de ligue mineure en Floride. Les dons des enfants de Magliocchetti, en 2007, sont arrivés le même jour. En 2011, Paul Magliocchetti était condamné à 27 mois de prison pour avoir versé des centaines de milliers de dollars en contributions illégales à une campagne électorale entre 2003 et 2008 – parmi les plus importantes stratagèmes pour contourner les limites de dons jamais découvert. Mark Magliochetti a été condamné à 14 jours de prison.

Schiff n’a pas été nommé dans les affaires judiciaires des Magliochettis. Mais son bilan sur la question rappelle que même s’il se présente comme un combattant anti-Trump luttant en première ligne pour la démocratie, il a passé des années à s’engager dans les traditions bipartites de Washington.

« Nous avons toujours été préoccupés par les aspects payants et c’est quelque chose avec lequel chaque législateur doit vivre », a déclaré Steve Ellis, président de Taxpayers for Common Sense, un organisme de surveillance budgétaire non partisan, qui analyse les affectations depuis des décennies. « Si vous recevez une contribution à une campagne et que vous obtenez votre allocation pour cette même entreprise ou pour un client de ce lobbyiste, c’est cette perception. »

La campagne de Schiff a minimisé le lien jusqu’alors non signalé avec les Magliocchetti et d’autres dons qu’il a reçus d’entreprises pour lesquelles il cherchait des fonds, affirmant que le public avait confiance en lui.

« Les Californiens connaissent et font confiance au bilan d’Adam en matière de réalisation des choses, et en tant que sénateur américain, il fera ce qu’il faut pour garantir que l’argent des contribuables californiens soit utilisé pour eux et pour leurs priorités », a déclaré la porte-parole de Schiff, Marisol Samayoa, dans une déclaration écrite. .

« Ces contributions représentent moins d’un dixième de un pour cent de ce qu’Adam a collecté pendant 20 ans au Congrès, et ont été motivées par ce qui était le mieux pour nos troupes et ses électeurs. Il est ridicule de suggérer le contraire », a ajouté Samayoa..

Les changements apportés au processus d’affectation ont fait suite à l’augmentation des dépenses et à une série de transgressions du Congrès en matière de paiement pour jouer au milieu des années 2000. L’ancien représentant Randy « Duke » Cunningham (Républicain de Californie) a admis avoir reçu des millions de pots-de-vin de la part d’entrepreneurs de la défense ; Le lobbyiste en disgrâce Jack Abramoff, qui avait qualifié le comité des crédits d’« usine à faveurs », a connu un scandale et le « pont vers nulle part » de l’Alaska est devenu un symbole des excès du Congrès.

Président de l’époque Nancy Pelosi a pris la tête de la Chambre en 2006 et a imposé plus de transparence autour du processus. Démocrates du Congrès affectations interdites à l’industrie privée en 2010, et les Républicains ont augmenté la mise en 2011 en instituant un moratoire général, sous la pression des conservateurs du Tea Party qui ont émergé à la suite de la crise financière. Le président de l’époque, Barack Obama, s’est également engagé à opposer son veto à une législation prévoyant des allocations et a déclaré que les responsables avaient l’occasion non seulement de mettre en lumière une mauvaise habitude de Washington qui gaspille des milliards de dollars des contribuables, mais également de faire un pas en avant vers le rétablissement de la confiance du public.

Le président Donald Trump a fait campagne pour le retour des affectations de fonds alors qu’il était à la Maison Blanche. Mais le moratoire du Congrès n’a été levé qu’en 2021, permettant une fois de plus aux membres de consacrer de l’argent à des projets dans leurs districts et autorisant les dirigeants de la Chambre et du Sénat à brandir des carottes devant eux en échange de leur soutien. Les allocations dans leur incarnation actuelle, appelées financement de projets communautaires, ne peuvent pas bénéficier à des entreprises à but lucratif, et les demandes doivent être publiées en ligne.

Le représentant Adam Schiff (Démocrate de Californie) s’adresse à ses partisans à l’extérieur de la salle syndicale de l’Alliance internationale des employés de scène de théâtre, lors du rassemblement de lancement de sa tournée de deux semaines « California for All », le 11 février 2023 à Burbank, en Californie. .| GettyMario Tama/Getty Images

Aujourd’hui, Schiff se présente au Sénat sur cette version aseptisée des affectations, misant sur l’idée que ces projets de dépenses dirigés localement ont été réhabilités auprès du public.

Dans une déclaration écrite, le membre du Congrès a déclaré qu’il était fier d’avoir ramené des millions de dollars dans son district du sud de la Californie pour lutter contre le sans-abrisme et la crise de l’accessibilité au logement, fournir des traitements pour la santé mentale et la toxicomanie et investir dans la technologie militaire.

Schiff a souligné que la maire de Los Angeles, Karen Bass, elle-même ancienne démocrate de la Chambre, a demandé à ses anciens collègues de solliciter un financement réservé au sans-abrisme et au logement. Basse a approuvé représentant Barbara Leeun démocrate de longue date à la Chambre, dans la course au Sénat pour succéder à Feinstein.

« Notre prochain sénateur doit continuer à se battre pour ces ressources – des centaines de millions au cours d’un seul mandat sénatorial – parce que les familles californiennes ont besoin d’un leader qui produira des résultats, et non de simples arguments », a déclaré Schiff.

Il a poussé cette position encore plus loin et a pointé du doigt Porter pour son opposition aux affectations ; Schiff a diffusé des publicités sur Facebook renvoyant à un reportage sur le refus de Porter de les rechercher. Et il n’est pas le seul candidat californien à le faire. Lee a également interrogé Porter pour s’être opposé aux affectations.

Mais le clivage Schiff-Porter s’est démarqué compte tenu de leur domination dans la collecte de fonds et les sondages lors de la primaire pour le siège. Selon les règles électorales de l’État, les deux premiers du mois de mars, quel que soit leur parti, se qualifient pour le second tour de novembre. La semaine dernière, un conseiller principal de Porter a déclaré à POLITICO que la députée ne demanderait aucune affectation si elle était élue au Sénat.

Les démarches de Schiff ont incité POLITICO à examiner son propre bilan en matière d’affectations à but lucratif. En plus des dollars du Groupe PMA qu’il a collectés, Schiff a également reçu des dons d’autres sociétés pour lesquels il a obtenu des fonds. Au cours de l’exercice 2008, Schiff a orienté près d’un tiers de ses fonds vers des entreprises à but lucratif dirigées par des donateurs de campagne.

-Schiff dirigé 1 million de dollars à Eureka Aerospace, basé à Pasadena, qui développait une technologie militaire pour arrêter les véhicules qui ignoraient les points de contrôle. James Tatoian, PDG d’Eureka Aerospace contribué 24 600 $ à Schiff entre 2006 et 2016. D’autres membres de la maison de Tatoian ont donné 9 950 $ supplémentaires jusqu’en 2020. Ses seules autres contributions fédérales ces dernières années sont allées à l’ancienne sénatrice républicaine Martha McSally de l’Arizona, colonel à la retraite de l’armée de l’air et ancien pilote.

-Schiff canalisé 1 million de dollars à Tanner Research Inc. de Monrovia pour la détection des EEI. John Tanner, PDG a fait un don de 15 800 $ avec lui de 2003 à 2012.

— Schiff a obtenu une enveloppe de 800 000 $ pour Orbits Lightwave Inc. pour un projet laser cohérent ultra stable. Yaakov Shevy, co-fondateur et président d’Orbits Lightwave, lui a fait don de 2 500 $ au cours de son mandat au Congrès et la dirigeante Katrin Saroukhanian a donné 1 200 $ de 2007 à 2010.

— Schiff a également obtenu 492 000 $ pour Superprotonic pour la recherche sur les piles à combustible à acide solide. Le co-fondateur Calum Chisholm de Pasadena et le dirigeant Sami Mardini de Duarte se sont associés pour faire un don de 1 500 $ à Schiff en 2007 et 2008.

En réponse aux questions, le porte-parole de Schiff, Samayoa, a déclaré que les fonds à but lucratif reçus par Schiff étaient destinés à des causes louables telles que les systèmes d’armes et à favoriser la croissance économique et l’innovation.

« Au fond, les affectations sont un moyen pour un membre du Congrès de rapporter littéralement du bacon à la maison et de prendre soin de sa communauté », a déclaré Murshed Zaheed, stratège démocrate en Californie et partisan de l’affectation qui a travaillé pour la représentante Louise Slaughter et Le chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, au plus fort du débat sur les dépenses ciblées des membres.

« Si Adam Schiff a ramené chez lui des fonds qui ont profité à ses communautés, c’est formidable. Je pense également que Schiff et tout le monde devraient être transparents quant à leurs objectifs. Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à cacher.

POLITICO n’a pas pu analyser bon nombre des allocations de Schiff ou des éventuels dons correspondants car le registre public des dollars versés aux entreprises est extrêmement limité. La campagne de Schiff a refusé de fournir la liste des allocations entre 2001 et 2007, affirmant qu’elle n’en avait pas. Schiff a refusé une demande du Los Angeles Daily News pour dévoiler ses projets lors d’un pressage en 2007.

Les législateurs californiens et leurs collaborateurs de l’époque ont donné plusieurs raisons pour justifier ce secret, notamment le fait de ne pas vouloir offenser les demandeurs qu’ils ne pouvaient pas satisfaire, et Schiff lui-même a soutenu en 2006 qu’il était temps de divulguer davantage en déplorant les « accords de fin de soirée et en coulisses ».

Ce sont ces souvenirs de l’époque de l’affectation généralisée que Porter a tenté d’exploiter, attaquant sans relâche les affectations budgétaires car elles sont apparues comme un point de tension improbable dans une course au Sénat dans laquelle les prétendants s’alignent principalement sur la politique. Elle a fait valoir qu’au lieu que des « experts neutres » identifient les domaines où les besoins sont les plus grands, les affectations permettent aux représentants élus de choisir des projets pour leurs propres raisons.

Cela la place dans le camp des abolitionnistes ciblés, qui les considèrent comme une mauvaise politique et une mauvaise optique.

« Vous auriez beaucoup de mal à me montrer comment les affectations ont rendu ce Congrès plus fonctionnel que celui des années de moratoire », a déclaré Ellis, de Taxpayers for Common Sense. « Je ne pense pas que tu puisses. »

Et pourtant, Schiff a peut-être raison dans sa stratégie de campagne consistant à mettre en avant ses objectifs les plus récents pour démontrer son efficacité. Celinda Lake, sondeuse travaillant pour un autre candidat démocrate au Sénat, Lexi Reese, cadre technologique et investisseur dans la Bay Area, a déclaré que les dépenses dirigées par le Congrès sont attrayantes pour les électeurs à une époque où Washington est synonyme d’intransigeance. « Les affectations sont très positives parce que les gens veulent que quelque chose de tangible leur soit livré pour changer », a déclaré Lake.

D’autres ont évoqué les élections récentes pour affirmer qu’il existe peu de preuves suggérant que les électeurs sont d’humeur à récompenser les politiciens pour avoir distribué des allocations – ou à les punir pour faire partie de l’ancien système, d’ailleurs.

Jeff Millman, qui a dirigé la dernière campagne de réélection de Feinstein contre son compatriote démocrate Kevin de León en 2018, a largement rejeté la question comme étant « obscure ».

Mais, Millman a ajouté à propos des approches différentes des candidats : « Peut-être qu’ils peuvent l’intégrer à un récit plus large sur leurs différents styles de leadership et créer un contraste pour les électeurs. »