Les envahisseurs terroristes du Hamas se cachent toujours en Israël alors que Tsahal s’efforce de les traquer

Six jours après que les terroristes du Hamas ont mené des attaques barbares contre des civils non armés en Israël, la police israélienne et les unités des Forces de défense israéliennes (FDI) traquent toujours les terroristes qui restent cachés dans la ville de Sderot et ses environs.

Située près de la frontière entre Israël et Gaza, la ville d’environ 30 000 habitants était Ground Zero lorsque les attaques terroristes ont commencé le 7 octobre. Sderot a été l’une des premières villes dans lesquelles les terroristes du Hamas sont entrés, tuant sans discernement des civils, engageant des échanges de tirs avec la police et tuant des civils. plusieurs policiers lorsqu’ils ont maîtrisé le commissariat de la ville. Une unité antiterroriste de Tsahal est arrivée et a éliminé les assaillants dans la station.

Aujourd’hui, près d’une semaine plus tard, les soldats et les policiers de Tsahal trouvent et tuent toujours des terroristes retranchés dans les sous-sols et les magasins, cachés dans des maisons abandonnées et même sur les toits, selon USA aujourd’hui.

« Leurs réserves de nourriture et d’eau s’épuisent », a déclaré au média un tireur d’élite d’une unité de police antiterroriste à Sderot. « Nous en recevons davantage maintenant parce qu’ils doivent faire quelque chose. Se déplacer d’un endroit à l’autre. »

On estime que plus de 1 000 terroristes du Hamas ont infiltré 22 villes et bases militaires israéliennes lors d’une attaque planifiée sur plusieurs fronts, selon USA aujourd’hui. Le média a rapporté que mardi soir, à Sderot et dans les environs, près de deux douzaines de militants avaient été découverts et tués.

La police submergée d’appels : « Les gens ont peur »

Ron Valdman, un commandant de la police israélienne responsable d’une région comprenant Sderot et d’autres centres urbains, a déclaré à USA Today que ses officiers recevaient un flot d’appels d’habitants locaux « qui entendent des terroristes, qui entendent des tirs… Les gens ont peur ».

Valdman a déclaré au média qu’environ 1 % de ces appels s’avèrent être une véritable piste, qu’il s’agit « d’un cas réel, d’un événement réel » et que le terroriste du Hamas est soit capturé, soit tué.

Le commandant de la police a dit USA aujourd’hui il pense que la réaction rapide de ses officiers a empêché un massacre encore plus important de civils à Sderot.

« Bien sûr, nous sommes formés pour lutter contre le terrorisme, mais la plupart du temps, nous sommes confrontés à la criminalité et aux préoccupations des citoyens ordinaires ici », a déclaré Valdman.

Mais d’autres terroristes du Hamas pourraient encore se cacher dans les environs de la ville, même si Tsahal pensait qu’ils avaient été éliminés. Ce fait est devenu réalité mardi dans le kibboutz Re’im, situé à environ 34 kilomètres au nord-est de Sderot, lorsqu’un attaquant du Hamas a tenté de tuer un soldat israélien avec un couteau, selon Nouvelles du ciel. L’agresseur a été abattu par un autre soldat israélien.

La ville est située à proximité du site du Supernova Music Festival où le massacre de 260 participants a eu lieu.

