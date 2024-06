Les envahisseurs du terrain interrompent la finale de la Ligue des champions avec 53 arrestations

Le stade de Wembley a considérablement renforcé ses opérations de sécurité pour la finale de la Ligue des champions samedi, la police ayant procédé à 53 arrestations, dont plusieurs envahisseurs sur le terrain, alors que le Real Madrid battait le Borussia Dortmund 2-0 pour remporter sa 15e édition de la plus grande compétition de clubs d’Europe.

Les autorités avaient l’intention d’éviter une répétition de l’anarchie qui a terni la pièce maîtresse de l’Euro 2020 au stade national d’Angleterre.

« Nous sommes convaincus que l’écrasante majorité des tentatives d’accès à Wembley ce soir ont échoué grâce aux efforts des officiers, des stadiers et du personnel du stade », a déclaré la commandante de la police métropolitaine, Louise Puddefoot, dans un communiqué après le match.

Il y a trois ans, 2 000 supporters anglais sans billet ont violemment pris d’assaut les stadiers de Wembley pour entrer et regarder leur équipe nationale masculine affronter l’Italie en finale du Championnat d’Europe.

Les deux dernières finales de la Ligue des champions ont également été entachées de problèmes. L’UEFA a été principalement blâmée pour les échecs en matière de sécurité en 2022 à Paris, lorsque les supporters de Liverpool et de Madrid ont été retenus dans des files d’attente écrasées. L’année dernière, les supporters se sont plaints de problèmes de transport pour accéder au stade olympique Atatürk, où Manchester City a battu l’Inter Milan.

La finale de samedi a présenté le plus grand déploiement de stadiers – 2 500 – dans l’histoire du stade de Wembley et fait suite à 5 millions de livres sterling (6,3 millions de dollars) d’améliorations de la sécurité, notamment de nouvelles portes et clôtures périmétriques, des serrures améliorées sur les portes et une salle de contrôle interne pour mieux surveiller les supporters. comportement. Les stewards portaient des caméras corporelles.

Puddefoot a ajouté que les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrant des personnes se précipitant vers les entrées « ne représentent pas nécessairement des tentatives réussies d’entrer dans le stade. Il existe généralement plusieurs niveaux de sécurité supplémentaires au-delà d’une entrée initiale ».

La police comptait 2 000 agents, dont 400 provenant des forces de police extérieures à la ville, en service dans tout Londres. Outre la finale, la police était présente lors d’événements de supporters dans le centre-ville ainsi que lors de manifestations non liées.

Les supporters de Dortmund disposaient d’une zone dédiée à Hyde Park ; Fans madrilènes au Victoria Embankment. Chaque équipe s’est vu attribuer 25 000 billets.

Les supporters ont été autorisés à entrer dans le stade quatre heures avant le coup d’envoi, au lieu des deux heures habituelles.

« Nous avons tiré des leçons et des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre », a déclaré Chris Bryant, directeur des tournois et des événements de la Fédération anglaise de football, à propos du chaos de l’Euro 2020.

Une enquête sur ces troubles a révélé qu’environ 6 000 supporters sans billet et alimentés en alcool « avaient mis des vies en danger de manière imprudente » à l’extérieur du stade. Une partie d’entre eux se sont frayés un chemin à travers les entrées accessibles aux personnes handicapées en donnant des coups de poing et de pied aux stewards avant que l’Angleterre ne perde contre l’Italie.