Les entretiens d’embauche s’allongent – voici pourquoi cela pourrait être un drapeau rouge

Une présélection avec les ressources humaines. Un appel avec le responsable du recrutement. Suivi de six entretiens d’une demi-heure qui se sont étalés sur trois jours. Ce n’est pas tout – un exercice d’étude de cas écrit, avant un autre entretien avec le responsable du recrutement. Et enfin : un dernier tour avec le PDG. Cela fait un total de 9 entretiens, pour un poste qu’Ayomi Samaraweera, 32 ans, dit ne pas avoir finalement obtenu. « J’ai apprécié toutes les conversations que j’ai eues avec l’équipe, mais le processus était épuisant et il n’y avait aucune clarté quant à la rémunération du rôle initial », a-t-elle déclaré à CNBC Make It. « Ou la clarté de ce à quoi ressemblerait le processus dès mon premier appel RH – par exemple, ils n’ont pas mentionné qu’il y aurait une étude de cas. »

La frustration de Samaraweera dans sa recherche d’emploi n’est pas un incident isolé. Les experts avec lesquels CNBC Make It s’est entretenu ont déclaré avoir observé une « augmentation significative » du nombre de demandeurs d’emploi confrontés à un processus d’entretien prolongé au cours de l’année écoulée. « Cela semble être une tendance croissante dans diverses industries, les candidats étant soumis à plus d’entretiens et de tests rigoureux que jamais auparavant », a déclaré Steven Leitch, coach de carrière et expert en CV. Selon un rapport de juin de Josh Bersin Company et d’AMS, une entreprise de solutions de main-d’œuvre, le temps nécessaire pour embaucher un nouvel employé a atteint « un niveau record » en 2023.

Ne vous méprenez pas, le marché de l’embauche ne va pas s’améliorer de sitôt. Jim Sykes Directeur général mondial des opérations clients, AMS

Le rapport a montré que taux de délais moyens d’embauche pour le premier trimestre 2023 a augmenté d’un jour dans tous les secteurs, ce qui porte le processus de recrutement à 44 jours en moyenne. « Comme le montrent nos données, le délai d’embauche n’a cessé d’augmenter au cours des quatre dernières années. Ne vous y trompez pas, le marché de l’embauche ne va pas s’améliorer de sitôt », a déclaré Jim Sykes, directeur général mondial des opérations clients chez AMS, dans une déclaration.

Pourquoi les entretiens s’allongent

Bien qu’il n’y ait « pas de formule spécifique » pour un nombre acceptable d’entretiens, les personnes avec lesquelles CNBC s’est entretenue ont déclaré que 3 à 5 tours étaient raisonnables pour les postes non-cadres. « Cela permet aux entreprises d’évaluer les candidats de différentes perspectives tout en respectant le temps du candidat et en maintenant un processus d’embauche efficace », a déclaré Leitch. Mais le phénomène croissant des longs entretiens reflète la nature hautement concurrentielle du marché du travail actuel, a-t-il ajouté. « Avec l’essor du travail à distance et un plus grand bassin de talents accessibles aux entreprises, elles sont de plus en plus prudentes et recherchent davantage de moyens d’évaluer les candidats de manière approfondie. »

L’incertitude économique a également créé une atmosphère d’anxiété pour les entreprises, en particulier avec l’embauche, a déclaré Richard Lambert, un expert en CV et en milieu de travail. « L’embauche, l’intégration et la formation sont des processus coûteux et les entreprises veulent être sûres d’avoir le bon candidat dès le départ. » Il a ajouté que les entreprises pourraient adopter des processus d’entretien plus longs pour « idéalement éliminer les préjugés » et créer un paysage d’embauche plus équitable. « Avec plus de questions posées à un candidat via des entrevues … plus de données peuvent être collectées, créant ainsi une évaluation plus complète du candidat », a-t-il ajouté. « Bien que cela puisse sembler être un travail en soi de devoir traverser tout cela, c’est plus juste. »

Le processus de recrutement est un indice » révélateur »

Parfois, la réponse à de longs entretiens peut être aussi simple que les entreprises « ne sachant pas ce qu’elles veulent », a déclaré Amy Zimmerman, directrice des ressources humaines de Relay Payments. « Ou ils n’ont pas encore l’autorisation d’embaucher, alors ils sont lents – ils incluent donc trop de personnes dans le processus pour déterminer quel écart ils essaient réellement de combler », a-t-elle ajouté. « C’est pourquoi les recruteurs ajoutent au hasard des étapes au processus d’entretien et c’est une expérience terrible pour les candidats. » Ce fut une expérience similaire pour Samaraweera, qui a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de l’entreprise qu’elle avait interviewée pendant « plus de 4 semaines » malgré plusieurs e-mails de poursuite.

Une expérience d’entretien transparente avec un futur employeur potentiel serait une excellente première étape pour susciter l’intérêt et la fidélité. Amy Zimmermann Directeur des ressources humaines, Relay Payments

« Quand ils ont finalement répondu, c’était pour dire que la portée du rôle changeait en raison de changements internes et qu’ils suspendaient l’embauche pour le poste à ce moment-là », a-t-elle ajouté. Le « poste d’objectif changeant » de cette entreprise était un drapeau rouge pour Samaraweera, qui a déclaré qu’il n’indiquait aucun alignement interne dans l’entreprise – ce qui peut causer des problèmes dans le travail lui-même. « Ils ont fini par embaucher quelqu’un pour ce rôle 4 mois plus tard, puis le rôle a été licencié 3 mois plus tard. Je pense que c’était une bénédiction déguisée que je n’ai pas quitté mon emploi pour ce rôle. » Monica Revuelta, une chef de projet qui a récemment passé 5 séries d’entretiens sur quatre mois, a déclaré que les longs entretiens deviennent problématiques lorsque les entreprises ne sont pas réactives ou transparentes sur le processus. « La façon dont une entreprise se présente pendant le processus d’entretien est très révélatrice de la culture d’entreprise dans son ensemble », a-t-elle ajouté.