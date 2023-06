Les entreprises touristiques pourraient fermer d’ici 3 ans (sondage)

Le chef de l’Association de l’industrie touristique du Canada affirme que les entreprises ont du mal à rester à flot sous une pile de dettes et une pénurie de visiteurs étrangers.

Dans un sondage auprès des opérateurs touristiques, environ 45% ont déclaré qu’ils étaient susceptibles ou assez susceptibles de fermer dans les trois ans à moins que le gouvernement n’intervienne pour ajuster leurs conditions de prêt.

« À moins que le système de remboursement et les exigences de remboursement ne soient modifiés, ils risquent de fermer dans les trois prochaines années », a déclaré Beth Potter, PDG de l’organisation commerciale.

« Tout, des terrains de camping aux hôtels en passant par les parcs d’attractions et les aventures en plein air », a déclaré Potter.

« Les événements du festival sont souvent organisés par des organisations à but non lucratif, et elles ont vraiment du mal en ce moment à rembourser ces prêts », a-t-elle déclaré.

« C’est terrible. »

De nombreuses entreprises interrogées ont déclaré qu’elles ne seraient pas en mesure de rembourser leurs dettes qui devraient arriver à échéance au cours des deux prochaines années. Les prêts comprennent ceux contractés dans le cadre de programmes fédéraux de secours en cas de pandémie tels que le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CEBA) ainsi que le Fonds d’aide et de relance régionale et le Programme de disponibilité de crédit pour les secteurs fortement touchés.

L’association touristique demande au gouvernement fédéral de prolonger le délai de remboursement sans intérêt pour les prêts du CUEC jusqu’au 31 décembre 2025, soit deux ans après la date limite actuelle.

Il demande également à Ottawa d’augmenter la partie remboursable des prêts entièrement remboursés à 50 %, contre 33 %, et de prolonger la date limite de qualification pour cette remise jusqu’à la fin de 2024, plutôt que d’ici la fin de cette année.

Environ 30 % des répondants au sondage, principalement des petites et moyennes entreprises, ont déclaré plus de 250 000 $ de dettes impayées. Un sur cinq a réclamé une dette entre 100 000 $ et 250 000 $.

L’une des raisons des difficultés de revenus qui pèsent sur les efforts de remboursement est le manque de touristes étrangers par rapport à 2019.

En mars, le nombre combiné de visiteurs au Canada et de résidents de retour se situait à 77 % des niveaux de mars 2019, selon les chiffres les plus récents de Statistique Canada.

Potter a déclaré que les voyages d’affaires en particulier restent en baisse par rapport aux totaux d’avant la pandémie. « Non seulement les événements d’affaires comme les conférences et les salons professionnels et ce genre de choses, mais aussi les voyages d’affaires transitoires, avec quelqu’un qui se rend à Toronto pour une réunion, puis repart. »

Les Américains se sont « cocoonés dans leur propre pays », a déclaré Potter, ajoutant qu’elle gardait espoir qu’ils reviendront bientôt en force.

Même aux États-Unis, dont l’industrie du voyage a rebondi plus rapidement que celle du Canada, les voyages d’affaires et internationaux restent en deçà des niveaux de 2019 — « et les voyages d’affaires semblent avoir stagné aux niveaux actuels », a déclaré Helane Becker, analyste chez TD Cowen, dans une note aux investisseurs sur 30 mai.

Les pénuries de main-d’œuvre restent un autre problème, entravant la capacité des propriétaires d’entreprise à pourvoir des postes qualifiés, à commercialiser et à promouvoir, à servir les clients à grande échelle et à gérer leurs équipes.

« Nous étions dans une position difficile avec la main-d’œuvre avant que la pandémie ne frappe, et la pandémie ne fait que l’accentuer », a déclaré Potter.

La sortie de nombreux baby-boomers du marché du travail n’a pas aidé, a-t-elle ajouté: « Ils ont dit: » Non, nous sommes sortis, nous prenons notre retraite, nous déménageons au chalet. Nous avons perdu énormément de leadership au sein de l’industrie. »

Après plusieurs prolongations et recharges de programmes, le gouvernement indique sur son site Web CEBA que tous « les délais de remboursement sont désormais définitifs et ne peuvent être modifiés ».

Le programme CEBA a financé plus de 898 000 petites entreprises et organisations à but non lucratif avec 49,2 milliards de dollars de prêts sans intérêt pouvant atteindre 60 000 dollars après l’installation de la pandémie de COVID-19, selon le gouvernement.

Menée par Nanos, l’enquête en ligne a interrogé 149 contrôleurs financiers et comptables d’entreprises du secteur du tourisme entre le 28 avril et le 12 mai.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2023.