Les entreprises technologiques tentent de généraliser les générateurs d’images IA avec de meilleures protections contre les utilisations abusives

Les outils d’intelligence artificielle capables de créer des œuvres d’art fantaisistes ou des images réalistes à partir de commandes écrites ont commencé à épater le public l’année dernière. Mais la plupart des gens ne les utilisent pas au travail ou à la maison.

Cela pourrait changer à mesure que les grandes entreprises technologiques rivalisent pour généraliser l’utilisation de générateurs de texte en image pour diverses tâches, en les intégrant dans des outils familiers tels que Microsoft Paint, Adobe Photoshop, YouTube et ChatGPT.

Mais d’abord, ils tentent de convaincre les consommateurs, les utilisateurs professionnels et les régulateurs gouvernementaux qu’ils ont apprivoisé une partie de la nature sauvage des premiers générateurs d’images IA avec des garanties plus strictes contre le vol de droits d’auteur et les contenus troublants.

Il y a un an, il s’agissait d’un groupe relativement restreint d’adoptants précoces et d’amateurs jouant avec des générateurs d’images de pointe tels que Stable Diffusion, Midjourney et DALL-E d’OpenAI.

« Les précédents étaient une curiosité intéressante », mais les entreprises se méfiaient, a déclaré David Truog, analyste du groupe d’études de marché Forrester.

Puis vint la réaction négative, y compris le droit d’auteur poursuites des artistes et société de stockage de photos Gettyet appelle à de nouvelles lois freiner l’utilisation abusive de la technologie de l’IA générative pour créer publicités politiques trompeuses ou images sexuelles abusives.

Ces problèmes ne sont pas encore résolus. Mais on assiste aujourd’hui à une prolifération de nouveaux générateurs d’images de la part de créateurs qui se disent prêts à faire des affaires cette fois-ci.

« Alexa, crée une image de fleurs de cerisier dans la neige », est le genre de message qu’Amazon affirme que les clients américains pourront parler plus tard cette année pour générer un affichage personnalisé sur leur écran Fire TV.

Adobe, connu pour l’éditeur graphique Photoshop qu’il a introduit il y a plus de trois décennies, a été le premier cette année à lancer un générateur d’IA conçu pour éviter les problèmes juridiques et éthiques créés par des concurrents qui entraînaient leurs modèles d’IA sur d’énormes quantités d’images extraites d’Internet. .

« Lorsque nous parlons de technologie générative aux clients, nous entendons généralement que la technologie est en grande partie vraiment cool, mais ils n’ont pas l’impression de pouvoir l’utiliser à cause de ces questions », a déclaré Ely Greenfield, directeur de la technologie d’Adobe.

C’est pourquoi le produit Adobe, appelé Firefly, a été construit sur sa propre collection d’images Adobe Stock, ainsi que sur le contenu pour lequel il dispose d’une licence d’utilisation. Les contributeurs en actions reçoivent également une certaine compensation grâce à cet accord, a déclaré Greenfield.

« Adobe Firefly est légalement propre, alors que les autres ne le sont pas », a déclaré Truog, l’analyste de Forrester. « Ça ne vous intéresse pas vraiment si vous êtes juste un mec qui s’amuse avec l’IA générative. »

Mais si vous êtes une entreprise ou un professionnel de la création qui envisage d’utiliser des images sur votre site Web, vos applications ou dans des mises en page imprimées, des campagnes publicitaires ou de marketing par courrier électronique, « c’est un gros problème », a déclaré Truog. « Vous ne voulez pas avoir d’ennuis. »

Certains concurrents en prennent note. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a dévoilé mercredi son générateur d’images de troisième génération DALL-E 3, soulignant à la fois ses capacités impressionnantes, sa future intégration avec ChatGPT et de nouvelles garanties pour refuser les demandes demandant une image dans le style d’un artiste vivant. Les créateurs peuvent également refuser leurs images de la formation des futurs modèles, bien que Truog note qu’OpenAI n’a rien dit « sur la rémunération des auteurs dont ils utilisent le travail pour la formation, même avec autorisation ».

Lors d’événements distincts à New York jeudi, Microsoft et YouTube, propriété de Google, ont également dévoilé de nouveaux produits intégrant la génération d’images par l’IA.

Microsoft, un investisseur majeur dans OpenAI, a montré comment il commençait déjà à intégrer DALL-E 3 dans ses outils de conception graphique, principalement pour l’édition en arrière-plan, ainsi que dans son moteur de recherche et son chatbot Bing. YouTube a dévoilé un nouveau Dream Screen pour les courtes vidéos YouTube qui permet aux créateurs de composer un nouvel arrière-plan de leur choix.

——

Les rédactrices économiques d’AP, Cora Lewis et Haleluya Hadero, ont contribué à ce rapport.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.