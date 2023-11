Les entreprises technologiques sont devenues nos propriétaires du numérique – mais les gens commencent à riposter

Des grille-pain intelligents aux colliers de fitness pour chiens, nous vivons dans un monde où tout ce qui nous entoure est progressivement connecté à Internet et équipé de capteurs afin que nous puissions interagir avec eux en ligne.

De nombreuses personnes s’inquiètent des risques liés à la vie privée liés à l’utilisation de ces appareils, car ils peuvent permettre aux pirates d’écouter nos conversations à la maison. Mais les contrats d’utilisation sont si longs que nous ne comprenons pas à quels autres droits nous pourrions renoncer.

Lors de recherches pour mon livre, j’ai découvert que l’utilisation de la commande vocale d’Alexa déclenche 246 contrats que nous avons dû accepter pour pouvoir l’utiliser. Ces contrats transfèrent nos droits et nos données à d’innombrables parties, souvent non identifiées. Par exemple, ils font fréquemment référence aux « affiliés ».

Malgré des mois de recherche, je n’ai pas pu préciser qui sont ces affiliés ni même si ces affiliés sont des filiales ou des annonceurs. Parmi les 246 contrats, je me suis concentré sur ceux qui sont les plus susceptibles d’être pertinents pour les utilisateurs de l’enceinte intelligente Echo. J’ai trouvé qu’ils sont en moyenne aussi longs que Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (317 pages). Ce n’est pas vraiment une lecture légère.

Entreprise d’analyse de données Statista trouvé, il faudrait une heure et demie pour lire les termes et conditions d’Apple pour la création d’un identifiant Apple. Et cela suppose que vous n’ayez pas besoin de faire une pause pour vérifier la signification du texte.

En utilisant le plugin Literatin, une extension de Google Chrome qui évalue la lisibilité du texte, j’ai trouvé que ces contrats sont aussi lisibles que le traité politique de Machiavel du XVIe siècle, Le Prince.

Est-ce important ?

Jusqu’à récemment, on nous aurait peut-être pardonné de penser que les termes et conditions (T&C) que nous acceptons lorsque nous naviguons sur Internet n’étaient qu’un simple exercice de coche et qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter.

Mais entre janvier et juillet 2023, les principales autorités européennes chargées de faire respecter la protection des données – la Comité européen de la protection des données et le Cour de justice de l’UE – mettent en lumière la pratique de Meta (anciennement connue sous le nom de Facebook, Inc) consistant à s’appuyer sur ces contrats pour nous cibler avec des publicités. Et, dans un geste sans précédent, ils ont interdit cette pratique.

Les conditions générales ne concernent pas seulement notre vie privée – et notre vie privée ne concerne pas seulement nos données. En nous entourant d’appareils dotés de capteurs (aussi appelés « »Internet des objets) », nous avons effectivement invité propriétaires numériques dans nos maisons.

Un exemple Je fais référence dans mon livre à un contrat Amazon qui lie juridiquement toute personne regardant des vidéos sur ses appareils Echo : « Le contenu numérique acheté… peut devenir indisponible… et Amazon ne sera pas responsable envers vous ».

En d’autres termes, si vous pensez que vous possédez votre contenu numérique uniquement parce que vous l’achetez, détrompez-vous : peut-on appeler cela une propriété s’il peut être emporté au hasard ?

Les entreprises agissent sur ce type de clauses cachées. En 2019 Amazon (à juste titre) a repris les ebooks de George Orwell’s Animal Farm et 1984 de ses utilisateurs Kindle en raison de prétendus problèmes de droits d’auteur.

Un autre exemple est la façon dont le constructeur de tracteurs John Deere s’est appuyé sur son contrat de licence d’utilisateur final (Eula) pour empêcher les agriculteurs de réparer leurs tracteurs intelligents. Eula de John Deere a même interdit à ses clients de consulter le logiciel qu’il utilise pour faire fonctionner ses tracteurs.

Le géant des paris Spreadex a poursuivi en justice un client, Colin Cochrane, pour le forcer à payer près de 50 000 £ de pertes de jeu en 2012, accumulées par son beau-fils. Le fils de la petite amie de Cochrane « jouait » avec son ordinateur sans sa permission alors qu’il était absent de la maison.

Spreadex a signalé au propriétaire du compte britannique une clause de son accord client qui assimilait l’utilisation des mots de passe du compte à une confirmation de qui se trouvait derrière l’écran en utilisant l’appareil.

Heureusement pour Cochrane, le juge a jugé que la clause n’était pas exécutoire car elle l’aurait été «assez irrationnel” pour que Spreadex suppose que le client a lu l’accord et compris ses implications.

La réglementation ne fonctionnera pas

Parmi les exemples de réforme du droit figurent projet de loi sur la sécurité en ligne au Royaume-Uni et le Loi sur les données dans l’UE. Ils sont tous deux en cours, nous ne savons donc pas encore quand ils seront adoptés.

La réforme du droit est un processus extrêmement lent. Les géants de la technologie et les autres grands acteurs ont une influence énorme car ils ont argent et influence pour combattre les lois qui ne leur plaisent pas.

Parfois, les factures finissent par être tellement diluées qu’elles ne servent à rien. Ce fut le cas du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur à la fin d’une processus de neuf ans. Il est né obsolète. Plusieurs études ont souligné les enjeux du RGPD incapacité à gérer les nouvelles technologies comme ChatGPT.

Qu’est-ce qui marche

La solution est de s’organiser collectivement. Revenons à John Deere et à la façon dont l’entreprise a tenté de priver les propriétaires de tracteurs de leur droit de réparer leurs machines. Il y a beaucoup à apprendre de ces agriculteurs qui se sont associés aux pirates informatiques pour résister aux « abus de pouvoir intelligent ».

Après s’opposant à leur campagne pour le droit à la réparation pendant des années, début 2023, John Deere a cédé et a autorisé les agriculteurs et les éleveurs à réparer leurs propres tracteurs. Mais ce n’est que lorsque les participants à une convention de hackers ont compris comment « jailbreaker » le code qui bloquait l’accès des agriculteurs et des ingénieurs.





Partout dans le monde, des groupes d’informaticiens, de militants des droits numériques, de citoyens sont créer des coopératives et mouvements citoyens. Ils sont motivés par des raisons en partie différentes mais des objectifs qui se chevauchent par exemple en rendant l’IoT plus ouvert et plus diversifié.

Les travailleurs des grandes technologies agissent collectivement pour empêcher toute utilisation contraire à l’éthique de la technologie de leurs employeurs. Par exemple, en 2020, les employés de Google s’est battu pour empêcher la décision de l’entreprise de fournir son IA aux forces de l’ordre malgré les échecs de la reconnaissance facialece qui a souvent racisme perpétué et d’autres formes de discrimination.

Nous pouvons gagner la lutte contre le pouvoir intelligent grâce aux alliances entre ces collectifs.