Les entreprises technologiques prévoient d’introduire des emoji bizarres d’HOMME ENCEINTE

Le dernier lot d’emojis qui pourraient bientôt arriver sur les écrans des smartphones a été révélé jeudi, et ils incluent des choix à vous gratter la tête : un androgyne « personne avec couronne » comme alternative au genre « prince » ou alors « princesse » emojis, 15 nouvelles combinaisons de poignées de main interraciales, un genre neutre « personne enceinte », et, ce qui est le plus confus, un « homme enceinte » avec une moustache.

Emoji 14.0 doit être finalisé en septembre 2021. Voici la dernière liste provisoire https://t.co/IAahiILGA0pic.twitter.com/1GPyHxZnWu – Emojipedia (@Emojipedia) 15 juillet 2021

L’inclusion d’un homme enceinte n’est pas une blague, ni une référence à la comédie classique d’Arnold Schwarzenegger « Junior ». Au lieu de cela, Emojipedia – un membre du Consortium Unicode responsable de la création et de la publication de nouveaux emojis – a déclaré que l’homme enceinte était inclus pour « reconnaître que la grossesse est possible pour certains hommes transgenres et personnes non binaires. »

Ces nouvelles créations ne sont qu’une liste restreinte, et les fans d’emoji peuvent voter pour leurs abominations préférées, les gagnants devant être annoncés samedi ou lors de la Journée mondiale des emoji. Les designs gagnants seront publiés plus tard cette année.

L’homme enceinte était prévu en ligne, tout comme les créateurs responsables de lui. « Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça, mais les hommes ne peuvent pas tomber enceintes » Abigail Marone, attachée de presse du sénateur républicain Josh Hawley, tweeté.

Ces gens pensent qu’ils font un travail important. Cela fait partie de leur religion. https://t.co/Ev6kUVX06Y – James Lindsay, un milliard de mamans (@ConceptualJames) 15 juillet 2021

Vous n’avez pas la liberté de remettre en question les dernières élections, mais vous avez la liberté de publier un emoji masculin enceinte https://t.co/9wKPnCP32B – Scott Greer 6’2″ QI 187 (@ScottMGreer) 15 juillet 2021

Ils l’ont fait. Ils font un emoji d’homme enceinte. Nous sommes passés de « l’inclusion » à la folie totale. https://t.co/ZlOySTDxKd – Brendon Leslie (@BrendonLeslie) 15 juillet 2021

Ce n’est pas le premier essai du Consortium Unicode avec l’éveil. Une collection de femmes barbus et de couples homosexuels interracial a été publiée plus tôt cette année, et Apple a inclus des versions non sexistes de ses emojis depuis 2019.

