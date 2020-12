WASHINGTON – Pendant plus de deux décennies, l’industrie de la technologie a adressé au Congrès un message cohérent au sujet d’une loi qui protège les plates-formes Internet des poursuites judiciaires: n’y touchez pas. Mais maintenant, alors que les entreprises technologiques sont confrontées à des attaques de plus en plus fortes de la part des dirigeants politiques, elles sont plus nombreuses à dire autre chose: élaborons quelque chose. De nombreux leaders de l’industrie ont déclaré ces dernières semaines qu’ils étaient ouverts à des modifications de la loi, l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communications. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a déclaré que la loi devrait être mise à jour, et le directeur général de Twitter a proposé d’éventuelles «extensions». Google a reconnu les «questions légitimes» concernant la loi. Mardi, un groupe de petites entreprises – dont Snap, Reddit et TripAdvisor – prévoient de dire qu’elles sont également disposées à discuter de réformes. La rhétorique changeante intervient alors que les républicains et les démocrates ont menacé d’apporter des changements majeurs au bouclier juridique ou de l’abroger complètement. La loi, adoptée en 1996, limite l’exposition juridique des entreprises aux mots, photos et vidéos publiés par les utilisateurs de leurs sites.

Le président Trump a menacé de mettre son veto à un projet de loi critique sur le financement de la défense parce qu’il n’incluait pas l’abrogation des protections. Le président élu Joseph R. Biden Jr. a appelé à la «révocation» du bouclier. Les législateurs des deux partis lui ont proposé des ajustements majeurs.

Jusqu’à présent, le discours de l’industrie ne porte pas sur l’abrogation de la loi ni sur la refonte de celle-ci. La rhétorique consiste davantage à être ouvert à des ajustements sur ses bords tout en défendant ses principales protections juridiques. Mais leur nouvelle posture pourrait changer la dynamique d’un débat de plus en plus houleux sur la manière de gérer le discours de haine, les contenus extrémistes et la pornographie enfantine en ligne. «Ces entreprises comprennent en grande partie que le changement arrive d’une manière ou d’une autre», a déclaré Mary Anne Franks, professeur à la faculté de droit de l’Université de Miami qui a critiqué certains aspects du bouclier juridique. «Et l’un des meilleurs moyens de garder vos intérêts au centre est de reconnaître que le changement arrive et d’essayer de le façonner. Les attaques contre la section 230 font partie d’un effort plus large du gouvernement pour contenir les géants de la technologie. Il y a deux mois, le ministère de la Justice et un groupe d’États ont accusé Google de maintenir un monopole illégal sur la recherche en ligne. La semaine dernière, la Federal Trade Commission et 40 États ont déposé leurs propres poursuites antitrust contre Facebook, ce qui pourrait finalement entraîner la dissolution de la société.

Facebook, qui a été critiqué par les libéraux pour avoir permis la propagation de la désinformation et par les conservateurs qui prétendent que l’entreprise prend trop de contenu de droite vers le bas, a été le plus franc sur la nécessité de changer la loi. Lors de sa comparution en octobre devant une audience du Comité sénatorial du commerce, M. Zuckerberg a déclaré que le Congrès «devrait mettre à jour la loi pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu». Il a proposé des mesures qui rendraient plus clair au public comment le contenu est modéré en ligne. Il a également suggéré que les législateurs pourraient empêcher les entreprises d’utiliser les protections de l’article 230 dans les poursuites judiciaires lorsque les sites «facilitent intentionnellement des activités illégales». La société, comme d’autres dans la Silicon Valley, a longtemps repoussé vigoureusement contre toute discussion sur la modification de la loi. Puis, en 2017, Facebook et l’un de ses groupes de lobbying ont soutenu un projet de loi éliminant les protections des sites qui facilitaient sciemment le trafic sexuel, une décision qui a frustré certaines petites entreprises. Pourtant, jusqu’à ces derniers mois, la société a résisté à d’autres modifications de la loi. La nouvelle position publique adoptée par Facebook et d’autres entreprises technologiques fait face à un certain scepticisme. Affaires et économie Mis à jour 14 décembre 2020 à 15 h 56 HE La Federal Trade Commission étudie les données que Big Tech recueille sur vous.

Les États-Unis s’installent avec l’UAW après une enquête de corruption de plusieurs années. «C’est un changement rhétorique, mais dans leur action, ils continuent de s’opposer réellement à une vraie réforme», a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut qui a parrainé plusieurs lois pour limiter la portée des protections juridiques. «Ils sont profondément opposés aux changements réels.» M. Blumenthal a déclaré qu’il était réceptif aux arguments selon lesquels tout changement ne devrait pas nuire de manière disproportionnée aux petits sites Web. Les entreprises technologiques peuvent bénéficier des réalités politiques dans le débat sur la loi. De nombreux républicains estiment qu’il devrait être changé pour forcer les plates-formes à maintenir plus de publications, notamment celles d’éditeurs et de personnalités conservatrices. De nombreux démocrates estiment qu’en modifiant la loi, ils peuvent encourager les plateformes à supprimer davantage de cas de vente de drogue, de contenu d’exploitation et de publicité discriminatoire. Un compromis est resté insaisissable.