L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a provoqué choc et horreur. Les chefs d’entreprise israéliens de haute technologie traitent leur douleur et prennent des mesures pour répondre aux besoins aigus et à long terme de la société civile, de leurs employés, clients et investisseurs à la suite de ces violences.

En plus du bilan humain, le conflit et peut-être une guerre plus large menacent une partie importante de l’économie israélienne. Les industries de haute technologie « sont depuis quelques décennies le secteur à la croissance la plus rapide en Israël et crucial pour la croissance économique, représentant 14 % des emplois et près d’un cinquième du produit intérieur brut », Reuters récemment signalé.

Au cours des dernières semaines, j’ai interviewé des dirigeants israéliens du secteur technologique et d’autres pour découvrir comment ils répondent aux besoins humains sans précédent à la suite de ces attaques et comment ils maintiennent leurs activités en activité.

Voici ce qu’ils font :

Aider les familles perturbées. Après le choc et l’horreur initiaux, les dirigeants ont créé des équipes et des processus pour résoudre les problèmes normalement associés au gouvernement – ​​comme aider les enfants qui ont perdu leurs parents, les familles qui ont perdu leur maison et les familles de travailleurs élevant des enfants avec un parent déployé dans l’armée.

A l'écoute des salariés. Les PDG, initialement stupéfaits par les attaques, ont réalisé que leurs employés avaient besoin de contact. Les dirigeants ont parlé avec leurs équipes, leur ont demandé comment ils allaient, ce dont ils avaient besoin et (le cas échéant) s'ils étaient en mesure de les aider.

Servir les clients et créer un avenir plus fort. Les entreprises ayant des activités importantes en dehors d'Israël continuent de faire des affaires grâce aux heures de travail plus longues des employés israéliens et étrangers ainsi qu'au soutien des clients et des investisseurs. Les chefs d'entreprise envisagent qu'Israël revienne plus fort après le 7 octobre.

Comment le secteur israélien de la haute technologie va s’adapter et se redresser

Le gouvernement israélien a rappelé quelque 300 000 réservistes au service militaire à la suite de l’attaque du 7 octobre. Beaucoup d’entre eux travaillent dans des entreprises technologiques basées aux États-Unis et en Israël, Reuters signalé.

Les entreprises technologiques israéliennes ont l’intention de continuer à servir leurs clients même si certains de leurs employés exercent des fonctions militaires. Un exemple est ActiveFence, une société technologique basée à New York et Tel Aviv spécialisée dans les menaces en ligne.

ActiveFence continuera à servir ses clients pendant qu’il retournera en Israël pour servir dans l’armée. “Nous avons suffisamment de personnes dans le monde pour nous assurer que tout le monde est sous contrôle”, a déclaré Noam Schwartz, fondateur et PDG de l’entreprise. Reuters.

Après qu’IntelINTC ait établi une présence en Israël en 1974, la scène du pays a décollé dans les années 1990. Bien que l’écosystème des startups israéliennes ait souffert d’un baisse des investissements en capital En raison de la fermeture du marché des introductions en bourse il y a environ deux ans, 500 sociétés multinationales exploitaient des centres de R&D en Israël et le pays héberge « des milliers de startups ». Reuters signalé.

Un investisseur s’attend à une augmentation des investissements dans les secteurs israéliens de la technologie et de l’IA en raison de leur lien avec les dépenses militaires. Comme Quincy Krosby, stratège mondial en chef de LPL Financial, l’a déclaré à Reuters : « Lorsqu’un pays est littéralement pris au dépourvu, la première chose qu’il regarde – outre les problèmes évidents en matière de renseignement – ​​est ce qui a manqué dans les systèmes de sécurité. »

Un capital-risqueur explique comment les entreprises s’en sortent

Un investisseur en capital-risque israélien – Avi Eyal, fondateur et directeur général d’Entrée Capital – envisage l’avenir de la scène technologique israélienne avec optimisme. Eyal m’a dit dans une interview du 26 octobre que son entreprise avait connu « 13 sorties et introductions en bourse et en avait perdu une poignée ».

Il s’attend à ce que l’activité locale de capital-risque au quatrième trimestre 2023 soit retardée en raison d’un conflit qui durera environ deux mois. “Cinq à sept sociétés de notre portefeuille, soit 10 % du portefeuille, mobilisent des capitaux à l’échelle internationale”, a-t-il déclaré. « L’argent affluera au premier trimestre 2024. »

Les employés d’Entrée travaillent plus d’heures pour aider les personnes déplacées par l’attaque du 7 octobre et maintenir leurs entreprises en activité. « Nous avons 20 personnes en Israël, quatre ont été mobilisées – deux combattantes et deux dans le renseignement militaire », m’a expliqué Eyal. « Les gens travaillent normalement huit à neuf heures par jour. Maintenant, ils travaillent 12 heures par jour.

Les 65 sociétés du portefeuille d’Entrée en Israël envoient un « message fort de continuité des activités et de résilience », a-t-il déclaré. Cela se produit malgré le déploiement de 13 % en moyenne des salariés des sociétés en portefeuille de l’entreprise.

Pourtant, les entreprises fonctionnent avec très peu d’interruptions. « Nous suivons le rythme. Il n’y a aucun impact sur les revenus. L’impact sur le pipeline des ventes est négligeable. Pas plus de 2 % des projets et des preuves de concept sont retardés de deux semaines à un mois », a-t-il déclaré.

En outre, les sociétés des entreprises lèvent des capitaux. “Nous avons clôturé quatre tours au cours des 10 derniers jours : un que nous dirigeons, les trois autres ont été menés par des sociétés de capital-risque aux États-Unis, en France et en Corée du Sud”, a conclu Eyal.

La société civile israélienne aide les familles dans le besoin

Un ministre du gouvernement israélien m’a donné de nombreux exemples de la façon dont la communauté technologique du pays s’immisce dans le vide de la société civile que le gouvernement n’est pas en mesure de combler.

Dans une interview du 19 octobre, Andy David, directeur de l’innovation au ministère israélien des Affaires étrangères, a déclaré : « La technologie est le plus grand moteur de croissance d’Israël. »

« Son éducation, sa recherche et son développement ainsi que sa formation militaire bâtissent une communauté », a ajouté David. « La communauté redonne. Les jeunes entrepreneurs ont accès aux meilleurs dirigeants. Elle s’est organisée autour de 20 applications technologiques pour résoudre des problèmes critiques.

La communauté technologique israélienne se mobilise d’une manière que David dit avoir « jamais vue auparavant » en trouvant « des solutions pour les personnes touchées par la tragédie ».

« Des centaines de groupes WhatsApp se forment pour aider à faire face à la crise », a noté David. « Des gens d’Israël discutent avec des gens de la Silicon Valley et d’autres [cities.] Ils libèrent leur créativité et leur énergie.

Bien que David ait fourni de nombreux exemples de ces solutions créatives, l’une d’elles était particulièrement intrigante. Un ami de David de San Francisco était en Israël pour un mariage. Ils devaient aller dîner le 8 octobre, au lendemain de la première attaque. Son ami – qui était le médecin-chef de l’équipe olympique américaine de ski – devait rester quelques jours en Israël. Il voulait aider – mais il lui manquait le permis d’exercer la médecine en Israël.

Pour résoudre le problème, David et ses collègues ont créé un formulaire numérique destiné aux médecins, infirmières et ambulanciers paramédicaux qui souhaitent faire du bénévolat. Les bénévoles incluent leurs licences médicales et leur expertise.

De nombreux bénévoles se sont inscrits en peu de temps. “Nous avons désormais 9 300 personnes inscrites, dont 5 300 médecins, originaires de Roumanie, des États-Unis et d’Europe”, a expliqué David. “Nous avons un système permettant à chaque médecin d’être jumelé à un ami médecin local qui peut l’aider à les loger lorsqu’il est ici.”

David envisage également un rétablissement rapide. « Nous avons subi un coup dur. Nous sommes un pays fort qui a été durement touché. Notre communauté et notre énergie créative atténuent l’impact économique. Ces nouvelles communautés constitueront la base d’une reprise rapide conduisant à un rebond plus important de l’économie et de la croissance », a-t-il conclu.

Innoviz Technologies prend un coup et va de l’avant

Le PDG d’un fabricant de technologies de conduite autonome coté en bourse de 6 millions de dollars (chiffre d’affaires 2022) m’a dit que son entreprise allait de l’avant à la suite des récentes attaques.

Dans une interview du 19 octobre, le PDG et co-fondateur d’Innoviz Technologies, Omer David Keilaf, a déclaré que son entreprise « détient la part de marché la plus élevée et qu’elle recrutera bientôt davantage de clients. Nous nous différencions de la concurrence parce que nous avons une résolution plus élevée, un champ de vision plus large, une conception à faible coût, et nous avons travaillé cinq ans avec BMW pour le développer.

Certains employés d’Innoviz sont dans la réserve et les autres prennent le relais. « Nous avons 500 personnes en Israël », m’a dit Keilaf. « Dix à 15 % de nos effectifs sont dans la réserve militaire. Le reste du personnel travaille jour et nuit. Ils sont plus concentrés et motivés à garder l’entreprise intacte. Cinquante pour cent des équipes sont au bureau. D’autres travaillent à domicile parce que les écoles sont fermées. »

Innoviz est intervenu dans le vide pour venir en aide aux personnes en détresse. « Lorsque l’attaque a eu lieu, nous avons tenu une réunion à tous avec nos 500 personnes en Israël », a-t-il expliqué. « Les gens se sentaient soudainement déconnectés. Nous devions comprendre ce qui se passait chez tout le monde.

L’entreprise a donné de l’argent pour acheter du matériel, des gilets pare-balles, des équipements personnels et des tentes, ainsi que des ordinateurs pour les enfants. « Nous avons contribué à rendre les maisons plus agréables pour les familles vivant dans les réserves », a-t-il conclu.

Visant 100 millions de dollars de revenus, Pentera redonne

Pentera, une société israélienne de cybersécurité dont je écrit en mai, c’est redonner. Dans un communiqué, le PDG Amitai Ratzon a déclaré : « L’État d’Israël traverse actuellement certains de ses jours les plus difficiles alors qu’il se prépare à des semaines de conflit. À la lumière de l’augmentation significative des tentatives de cyberattaques contre diverses entités en Israël, nous pensons qu’il est de notre devoir de le faire. devoir de contribuer à renforcer le front intérieur et à améliorer la préparation de l’économie dans ce domaine critique.

Pentera – qui devrait atteindre 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024 – compte actuellement 1 000 clients. Dans une interview du 23 octobre, Ratzon m’a dit : « Le 7 octobre, tout a changé. On nous a rappelé que l’antisémitisme est omniprésent. Au début, il y a eu un choc et un traumatisme. Nous n’avons pas compris. Cela a pris quelques heures.

L’étape suivante de Ratzon consistait à découvrir comment se portaient ses 180 employés en Israël. « Nous avons demandé : ‘Ça va ? Pas? Ce qui se passe?’ Un employé a réussi à échapper à l’attaque. 30 de nos collaborateurs sont déployés dans nos unités R&D et marketing », a-t-il déclaré.

L’organisation de Pentera s’est montrée résiliente. « Le côté positif est que nous sommes une grande entreprise avec 150 commerciaux en dehors d’Israël qui génèrent des revenus », m’a dit Ratzon. « Nos revenus ne sont pas impactés. Nous ferons plus…