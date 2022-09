Plusieurs grandes entreprises technologiques ont annoncé jeudi de nouvelles politiques et de nouveaux outils pour lutter contre l’extrémisme en ligne sur leurs sites dans le cadre d’un effort de la Maison Blanche axé sur la lutte contre la violence alimentée par la haine.

Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Google et Twitter subissent depuis des années des pressions pour supprimer le contenu extrémiste de leurs plateformes avant que la violence ne se répande dans le monde réel. Mais cette concentration s’est intensifiée cette année à la suite des fusillades de masse à Buffalo, New York, et Uvalde, Texas, au cours desquelles les suspects avaient publié en ligne une rhétorique haineuse et violente.

YouTube, Twitch, Microsoft et Meta, parent de Facebook, ont annoncé leurs nouveaux efforts pour lutter contre les discours haineux alors que le président Joe Biden a appelé les Américains à dénoncer le racisme et l’extrémisme lors d’un sommet sur le sujet à la Maison Blanche. Les crimes de haine aux États-Unis ont atteint un sommet en 12 ans en 2020, les victimes noires et asiatiques subissant la plus forte augmentation des agressions, a déclaré le FBI l’année dernière.

YouTube a déclaré qu’il mettrait à jour ses politiques pour supprimer le contenu qui glorifie les actes de violence, même si les créateurs des vidéos ne sont pas liés à des organisations terroristes, selon le Annonce de la Maison Blanche. La plate-forme vidéo appartenant à Google lancera également une campagne d’éducation aux médias visant à aider les jeunes utilisateurs à identifier les tactiques de manipulation pour répandre la désinformation.

Twitch, une plateforme de diffusion en direct appartenant à Amazon, lancera cette année un outil pour aider ses utilisateurs à accroître la sécurité tout en limitant la propagation de la haine et du harcèlement sur leurs chaînes.

Microsoft offrira aux écoles et aux petites organisations une version de base de ses outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour détecter les menaces crédibles de violence.

Meta, la société mère de Facebook, s’associera au Center on Terrorism, Extremism, and Counterterrorism du Middlebury Institute of International Studies sur la recherche pour analyser les tendances de l’extrémisme violent et les outils qui aident les communautés à le combattre.