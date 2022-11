Les entreprises technologiques et les soins de santé parmi les entreprises honorées en tant que champions commerciaux du comté de McHenry – Shaw Local

Des entreprises de haute technologie, dont une entreprise fondée dans un sous-sol il y a moins de 20 ans, figuraient parmi celles qui ont été honorées mardi par la McHenry County Economic Development Corporation avec son prix annuel Business Champion.

Depuis 14 ans, l’Agence de développement économique accorde la désignation aux entreprises de la région. Au total, 30 candidatures ont été soumises pour le programme cette année, dont 17 finalistes.

La Fondation communautaire du comté de McHenry a également nommé ses philanthropes de l’année, Greg et Dana Gliniecki.

Le couple a élevé sa famille à Cary, où une grande partie de leur philanthropie a été centrée, a déclaré Marcey Ciaccio, directrice principale de la fondation pour l’engagement communautaire. Ces projets comprennent l’aménagement des rues du centre-ville, un pavillon dans le parc Rotary et un drone pour le service de police de Cary. Ils ont joué un rôle moteur dans l’expansion de la Bernie’s Book Bank dans le comté de McHenry, où elle est maintenant présente dans 36 écoles.

Jim McConoughey, président de la McHenry County Economic Development Corporation, prononce un discours d’introduction lors de son dîner annuel le mardi 1er novembre 2022. (Emily K. Coleman)

Le récipiendaire du prix dans la catégorie des petites entreprises, comptant jusqu’à 24 employés, était Vo-Tech Inc. de Crystal Lake.

La société est un fabricant d’équipement et de conception d’origine au service des industries nucléaire, industrielle et médicale, selon les matériaux fournis par McHenry County Economic Development Corporation. Fondée à l’origine pour répondre aux besoins de l’industrie de l’énergie nucléaire, la société fournit des services d’usinage sur le terrain aux centrales électriques à travers le pays. Son équipe d’ingénieurs et de machinistes travaille à la fois avec les métaux et les plastiques pour fournir des machines de précision, réalisant la conception, les prototypes et la production.

Vo-Tech, de Crystal Lake, a été nommé champion des petites entreprises lors du dîner annuel de la McHenry County Economic Development Corporation le mardi 1er novembre 2022. (Emily K. Coleman)

Cary’s Duraflex Inc. a été honorée dans la catégorie des moyennes entreprises de 25 à 100 employés.

Fondée dans un sous-sol en 2004, la société conçoit, fabrique et teste des composants métalliques flexibles de haute technologie, appelés soufflets, qui sont utilisés dans les industries de l’aérospatiale, des véhicules tout-terrain, de la course de performance et de la défense, l’état des matériaux. Leurs produits aident à explorer ces planètes et d’autres, avec des conceptions pour aider au contrôle des émissions et au développement de l’énergie propre, y compris le nucléaire et la fusion SAFE.

Duraflex, à Cary, a été nommé champion des entreprises de taille moyenne lors du dîner annuel de la McHenry County Economic Development Corporation le mardi 1er novembre 2022. (Emily K. Coleman)

Technipaq Inc. de Crystal Lake a été honorée dans la catégorie des grandes entreprises de 100 à 300 employés.

L’entreprise fabrique des emballages pour le marché des soins de santé et des dispositifs médicaux, fournissant des solutions d’emballage flexibles et stérilisées. Technipaq n’est que l’un des quatre pays nord-américains à convertir les feuilles, films et papiers chirurgicaux Tyvek de DuPont en emballages à haute barrière compatibles avec l’ETO, les radiations et les autoclaves.

Au cours de l’année écoulée, Technipaq s’est associé à DuPont Tyvek et Freepoint Eco-Systems pour recycler les déchets plastiques d’emballages médicaux, en détournant son flux de déchets plastiques mixtes des décharges, selon l’état des matériaux.

Technipaq a été nommé Business Champion des grandes entreprises lors du dîner annuel de la McHenry County Economic Development Corporation, le mardi 1er novembre 2022. (Emily K. Coleman)

Mercyhealth et McHenry County College ont tous deux été nommés champions dans la catégorie des entités de plus de 300 employés.

La construction a commencé l’année dernière sur le nouvel hôpital Mercyhealth à Crystal Lake.

Une fois terminé, l’hôpital comprendra une nouvelle grande clinique multispécialisée avec des suites privées d’hospitalisation et de soins intensifs, des salles de chirurgie et des services de diagnostic. Prévu pour s’ouvrir en 2023, le projet devrait également avoir un impact économique important, apportant des emplois permanents dans le secteur de la santé à l’économie locale.

Mercyhealth, qui construit actuellement un hôpital à Crystal Lake, a été honorée en tant que Business Champion lors du dîner annuel de la McHenry County Economic Development Corporation le mardi 1er novembre 2022. (Emily K. Coleman)

Le McHenry County College s’est concentré sur les compétences dont les étudiants et les futurs employeurs auront besoin en s’associant avec des industries, en adoptant un engagement inspirant les STEM et en mélangeant travail et apprentissage grâce à des stages élargis et à des projets de classe en milieu de travail.

Le collège a récemment inauguré le Foglia Center for Advanced Technology and Innovation, avec une ouverture prévue au printemps 2024. Ce bâtiment abritera des laboratoires de chauffage, de ventilation et de climatisation; soudage; et le contrôle numérique par ordinateur, ainsi qu’un laboratoire d’innovation communautaire pour la production de prototypes et un incubateur de petites entreprises conçu pour permettre aux entreprises de collaborer avec les professeurs et les étudiants du MCC.