Les entreprises technologiques et l’avenir des robots armés

Une publication sur Twitter présentant une vidéo d’un chien robot tirant avec une arme à feu accumulée près de 120 000 likes depuis juillet. Vidéos de soldats ukrainiens modifiant apparemment des drones standard pour larguer des armes. Un projet artistique mettant en vedette Spot, le robot de Boston Dynamics le plus connu pour ses vidéos de danse virale, équipé d’un pistolet de paintball.

Ces types de vidéos sont partout sur Internet. Ils démontrent le genre de scénarios effrayants que six grands fabricants de robots, dont Boston Dynamics, avaient probablement à l’esprit lorsqu’ils ont publié une lettre la semaine dernière promettant de ne pas militariser leurs produits. Alors que les robots deviennent de plus en plus accessibles aux consommateurs, ces entreprises ont averti que les gens pourraient essayer de les transformer en armes destinées à nuire aux gens. Pour éviter que cela ne se produise, les entreprises ont promis d’examiner ce que les clients veulent faire avec leurs robots commerciaux avant de les vendre (« lorsque cela est possible ») et d’envisager de développer des technologies qui pourraient réduire le risque que cela se produise en premier lieu.





“[W]Nous ne soutenons pas la militarisation de nos robots polyvalents à mobilité avancée », ont écrit les entreprises. “[W]Nous ressentons maintenant une urgence renouvelée à la lumière de l’inquiétude croissante du public ces derniers mois causée par un petit nombre de personnes qui ont visiblement rendu public leurs efforts de fortune pour militariser les robots disponibles dans le commerce.

Les robots disponibles pour le grand public sont encore un peu chers, et ils ne sont pas aussi courants que les autres types de technologies commerciales que les gens peuvent acheter (à savoir, les drones). Pourtant, cette lettre rappelle que le risque de militarisation n’est pas exactement nul et que c’est un problème qui inquiète déjà les fabricants de robots. Dans le même temps, cependant, ces entreprises ont laissé de nombreuses mises en garde dans leur déclaration et elles ont gardé la porte ouverte pour continuer à vendre des robots aux forces de l’ordre et à l’armée. Ils sont également loin d’être les seuls fabricants à fabriquer ce type de technologies, qui entrent lentement dans le courant dominant.

“Vous ne voulez pas nécessairement être perçu par le public comme produisant un bien et ensuite intentionnellement utilisé à des fins militaires”, explique Erik Lin-Greenberg, professeur qui étudie l’impact des technologies militaires émergentes sur les conflits au MIT. « Que ce genre de déclaration ait ou non un impact sur la manière dont ces systèmes sont utilisés, je pense que c’est une autre question. Ce ne sont essentiellement que des technologies prêtes à l’emploi.

Une campagne internationale appelée Stop Killer Robots a exhorté les gens à s’opposer au développement d’armes autonomes et a souligné comment le racisme, le sexisme et la déshumanisation peuvent être intégrés à ces technologies. Un ancien membre du conseil municipal de New York, Ben Kallos, a proposé une loi interdisant à la police d’acquérir tout type de robot armé l’année dernière après que le département de police de New York a commencé à tester un robot Boston Dynamics. (Ce pilote a été annulé après un contrecoup.) L’Electronic Frontier Foundation, une organisation de défense des droits numériques, a appelé à interdire aux forces de l’ordre d’utiliser des robots autonomes ou télécommandés.

Même certains efforts non conventionnels ont attiré l’attention des fabricants de robots. En 2021, un collectif d’artistes appelé MSCHF a acheté un Spot, le chien robot de près de 75 000 $ de Boston Dynamics, pour une démonstration que le groupe a appelée “Spot’s Rampage”. Le projet consistait à attacher un pistolet à peinture au robot, puis à inviter des personnes du monde entier à faire fonctionner à distance «l’arme». Bien que le robot armé d’un pistolet de paintball soit finalement tombé en panne, Boston Dynamics – qui a proposé le même modèle de robot aux services de police et aux militaires dans le passé – n’était pas contentet a déclaré que le projet déformait la façon dont son robot “est utilisé au profit de notre vie quotidienne”.

Bien que les robots prêts à l’emploi soient encore assez rares, les drones sont devenus plus courants et démontrent comment les technologies grand public peuvent être militarisées. Au milieu de la guerre en Ukraine, certains soldats se sont tournés vers des drones standard et les ont utilisés pour larguer des munitions, notamment des grenades et des armes destinées à viser des chars. Des cartels au Mexique ont également utilisé des drones pour transporter et faire exploser des explosifs. Les groupes terroristes et d’autres acteurs non étatiques peuvent également moderniser ces technologies relativement simples à leur avantage, explique Kerry Chávez, enseignant à la Texas Tech University et administrateur de projet au laboratoire de paix, de guerre et de conflits sociaux de l’université.

“Beaucoup d’entre eux ne sont que des modèles amateurs et commerciaux, même certains faits maison”, a déclaré Chávez à Recode. “Même si vous coupez une chaîne d’approvisionnement d’un vecteur, ils peuvent simplement en activer un autre.”

Le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la fréquence à laquelle il sait que les drones militarisés sont aux États-Unis, mais nous savons que cela s’est produit. En 2015, un jeune de 18 ans du Connecticut a suscité l’indignation mondiale et une enquête après avoir tiré avec une arme de poing attachée à un drone artisanal. En 2020, un homme de Pennsylvanie a été condamné à une peine de prison après, entre autres crimes, avoir utilisé un drone pour larguer des explosifs afin de « terroriser » une femme avec laquelle il sortait. La Federal Aviation Administration a intenté une action en justice dans au moins une affaire concernant un drone armé. Selon le porte-parole de l’agence, Rick Breitenfeldt, l’utilisation d’un drone avec une arme dangereuse attachée est illégale et entraîne une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 dollars.

Ce que nous avons déjà vu avec les drones pourrait inciter les entreprises à devancer la militarisation de robots grand public plus avancés semble être une bonne idée. Mais il y a des mises en garde critiques. D’une part, les entreprises semblent reconnaître qu’elles ne pourront pas à elles seules arrêter l’utilisation abusive de leur technologie, et elles demandent déjà l’aide du gouvernement. Dans le même temps, ces technologies peuvent toujours être utilisées pour d’autres types de préjudices, comme la surveillance des personnes ou l’acheminement d’armes à travers les frontières. Plus tôt cette année, la police canadienne a attrapé un drone transportant près d’une douzaine d’armes de poing en provenance des États-Unis après s’être écrasé dans un arbre dans le sud de l’Ontario.

Et il y a la plus grande mise en garde de toutes : ces entreprises ont limité leur engagement aux robots “à usage général”, mais ont noté que “nous ne contestons pas les technologies existantes que les nations et leurs agences gouvernementales utilisent pour se défendre et faire respecter leurs lois”.

