Les entreprises technologiques dévoilent un code anti-désinformation en Australie alors que l’appel à l’action fait suite aux demandes du gouvernement

DIGI, une association industrielle à but non lucratif qui représente les géants de la technologie en Australie, y compris Facebook, Google et Twitter, a annoncé que les sites ont convenu d’un code de pratique pour lutter contre la désinformation sur leurs plates-formes.

Le groupe, intégrant Facebook, Google, Microsoft, Redbubble, TikTok et Twitter, a accepté, suite à la pression du gouvernement australien, de prendre les mesures décrites dans le nouveau code, y compris l’étiquetage des faux contenus, leur rétrogradation, la priorisation des informations crédibles et la suppression des répétitions. des délinquants ou des robots.

Le gouvernement australien a mené un certain nombre d’enquêtes sur la question de la désinformation et la Commission nationale de la concurrence et des consommateurs (ACCC) s’est penchée sur le problème des fausses informations en ligne.

Dans un communiqué, DIGI a déclaré que «Tous les signataires s’engagent à prendre des garanties pour protéger les Australiens contre les préjudices causés par la désinformation et la désinformation en ligne et en adoptant une gamme de mesures évolutives qui réduisent sa propagation et sa visibilité.»

Cependant, malgré l’annonce de DIGI, le gouvernement australien a refusé d’exclure l’introduction de mesures plus strictes contre les géants de la technologie si le nouveau code n’atteignait pas l’objectif de lutter contre la désinformation.

Le ministre australien des Communications, Paul Fletcher, a déclaré que le gouvernement donnerait un peu de temps au code pour voir s’il fonctionnait, mais a averti les entreprises que ce serait le cas. « Regarder attentivement » et cherche à s’assurer que le code est «Efficace pour fournir des garanties» contre la désinformation.

Reset Australia, un groupe qui décrit son travail comme la lutte contre les menaces numériques à la démocratie, a critiqué le code de pratique proposé par DIGI, le décrivant comme « ridicule. »

«Ce code de pratique souple, édenté et opt-in est à la fois inutile et sans vergogne. Cela ne fait que renforcer l’arrogance de géants comme Facebook », Le directeur exécutif de Reset Australia, Chris Cooper, a déclaré en réponse à la suggestion de DIGI.

Les politiciens australiens ont été dans une impasse avec les géants de la technologie ces dernières semaines, le gouvernement cherchant à forcer les entreprises de médias sociaux à payer les agences de presse pour le contenu journalistique sur leurs plateformes. Alors que Google a répondu en concluant un accord avec les principaux organes d’information du pays, Facebook a réagi en interdisant les informations australiennes de sa plateforme.

