Les fabricants de puces taïwanais sont en avance sur leurs rivaux internationaux et il sera difficile pour les entreprises technologiques américaines de réduire leur dépendance à Taïwan, a déclaré Sebastian Hou de CLSA. Des entreprises technologiques comme Apple, Amazon, Google ainsi que Qualcomm, NVIDIA et AMD comptent fortement sur les fabricants sous contrat taïwanais pour produire jusqu’à 90% de leurs puces, selon Hou, directeur général et responsable de la recherche technologique chez la société de courtage. « Ce sera un long et difficile voyage pour eux de se diversifier et de réfléchir au temps qu’il faudra pour le développement de la puce et la coopération – cela va prendre un certain temps », a-t-il déclaré lundi sur « Street Signs Asia » de CNBC. Les semi-conducteurs sont utilisés dans tout, des smartphones et des ordinateurs aux voitures en passant par les appareils ménagers. Alors que les États-Unis dominent la part de marché mondiale des semi-conducteurs en termes de revenus, l’Asie est la centrale de fabrication, selon un récent rapport de Bank of America. Les pays asiatiques produisent plus de 70% des semi-conducteurs mondiaux – Taïwan et la Corée du Sud, en particulier, ont établi des positions inégalées dans la capacité de fabrication de puces haut de gamme, selon le rapport.

Un homme passe devant le logo de TSMC au siège de l’entreprise à Hsinchu, Taiwan. TSMC est la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde. Sam Yeh | AFP | Getty Images

Bon pour les fabricants de puces taïwanais

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la plus grande fonderie de puces au monde, est en hausse de plus de 13% depuis le début de l’année. Son rival United Microelectronics Corp – considéré comme un second lointain derrière TSMC dans le secteur de la fabrication de puces sous contrat à Taiwan – est en hausse d’environ 16% au cours de la même période. CLSA a une cote «d’achat» sur TSMC et un objectif de prix de 825 nouveaux dollars taïwanais (28,97 $) – soit une hausse de 35% par rapport à la clôture de vendredi.

Le courtage a une cote de «surperformance» sur UMC et un objectif de prix de 62 New Taiwan (2,18 $), une hausse de 16,76% par rapport à la clôture de la semaine dernière. Hou a expliqué qu’entre les deux actions, TSMC a un risque plus élevé – en raison d’un écart plus large entre son prix cible et le cours actuel de l’action – mais il offre de meilleurs rendements. Il a ajouté que l’objectif de prix est « hautement réalisable » étant donné que la société devrait maintenir son leadership technologique au cours des cinq prochaines années et que les clients devraient compter largement sur lui.

Le SMIC de la Chine à la traîne