Les entreprises suppriment les comptes Zoom et les espaces de bureau au lieu des emplois

Au cours des trois derniers mois, Déménagement Dumbo réduit environ 200 bureaux en stockage et environ 100 autres en espaces de bureaux plus petits. C’est le double de ce que l’entreprise de déménagement basée à New York a fait au cours de la même période l’année dernière et des multiples plus élevés que ce qu’elle aurait fait avant la pandémie.

L’entreprise de déménagement est aux premières loges pour envahissant réduction des coûts avant une récession, alors que les entreprises essaient de faire tout ce qu’elles peuvent pour éviter d’avoir à licencier des travailleurs. L’abandon des espaces de bureau est l’un des nombreux leviers que les entreprises utilisent pour réduire leurs coûts. Certaines entreprises se débarrassent d’avantages étourdissants, comme Le service de blanchisserie gratuit de Metatandis que les plus prosaïques stockent collations plus merdiques et se débarrasser du café gratuit. D’autres gèlent les embauches pour de nouveaux postes et suspendent les voyages d’affaires. Beaucoup d’autres examinent de plus près leurs licences logicielles qu’au début de la pandémie, même s’ils permettent potentiellement à davantage de personnes de travailler à domicile. En d’autres termes, davantage de personnes pourraient à nouveau avoir la possibilité de travailler à domicile, mais cette fois, elles pourraient être bloquées avec Microsoft Teams même si elles préfèrent Zoom.





Bien sûr, aucune de ces réductions ne signifie que les emplois sont totalement sûrs. Il y a eu un certain nombre de licenciements très médiatisés dans le secteur de la technologie cette année, et d’autres sont attendus. Pourtant, il est important de réaliser que le 140 000 licenciements technologiques cette année ne sont qu’une infime partie de emploi technologique total, qui se chiffre en millions. Notamment, bon nombre de ces licenciements ont suivi une période d’embauche rapide pendant la pandémie, tandis que d’autres industries avaient réduit leurs effectifs.

En ce qui concerne l’économie dans son ensemble, les licenciements ont été proches des creux historiques à moins de 1 % de l’emploi total en octobre, selon les dernières données disponibles. Données du Bureau des statistiques du travail. Pendant ce temps, il y avait un admirable 10,3 millions d’emplois ouverts. Entreprises peur de faire la même erreur beaucoup ont fait au début de la pandémie : licencier des hordes de travailleurs pour passer les deux prochaines années à lutter pour les réembaucher alors que l’économie s’améliorait rapidement.

Pour l’instant, au lieu de licenciements, attendez-vous à de grosses coupes dans tout le reste, en particulier dans l’immobilier et les logiciels distants.

Retour au bureau, rencontrer la récession

Historiquement parlant, les entreprises ont toujours réduit leurs dépenses immobilières en période de ralentissement économique, avant même que le travail à distance ne fasse passer les espaces de bureau d’obligatoires à facultatifs. Une récession au cours des prochains mois pourrait être particulièrement difficile pour le marché de l’immobilier commercial. Cet été, le cabinet de conseil Gartner ont constaté que près des trois quarts des directeurs financiers souhaitaient réduire l’empreinte immobilière de leur organisation d’ici la fin de 2022, ce qui représente la plus grande réduction de tous les types.

Ces réductions mettront probablement un frein aux plans de retour au travail des entreprises. Jusqu’à présent, la part des jours travaillés à domicile a est resté remarquablement stablealors même que de nombreuses entreprises ont accéléré leurs plans de retour au travail cet été et cet automne.

Rebecca Kehoe, professeur d’études sur les ressources humaines à l’Université Cornell, a déclaré que les entreprises qui n’ont pas poussé très fort le retour au bureau seront les plus susceptibles de réduire leurs dépenses immobilières. Mais même les entreprises qui ont demandé aux employés de retourner davantage au bureau pourraient également réduire l’espace de bureau.

“Cela pourrait en fait être le coup de pouce dont les organisations ont besoin pour s’ouvrir à une approche plus distante”, a déclaré Kehoe. Elle a ajouté que le travail à distance a le double avantage d’aider les entreprises à conserver leurs employés et peut-être à atténuer certains de leurs mécontentements, par exemple, ne pas obtenir d’augmentation.

Selon Arpit Gupta, professeur agrégé de finance à l’Université de New York, l’ampleur des coupes dans l’immobilier dépendra du type, de la taille et de l’âge de l’entreprise. Pour les grands conglomérats, l’immobilier peut représenter une petite fraction de leurs dépenses, tandis que pour les startups, il peut s’agir d’une dépense majeure.

“De leur point de vue, c’est l’une des dépenses de base auxquelles ils doivent faire face, et si en fait ils peuvent s’en débarrasser d’une manière qui garde leurs propres employés plus heureux qu’avant, alors cela semble logique tout autour “, a déclaré Gupta.

La réduction des effectifs immobiliers pourrait être la plus importante dans la technologie, qui est à la fois confrontée au poids d’une récession potentielle et était plus accommodante en ce qui concerne le travail à distance en premier lieu. Meta, par exemple, a récemment annoncé lors d’un appel aux résultats qu’il était dépenser 3 milliards de dollars pour sortir des baux cette année et la prochaine, une décision qui, espère-t-il, permettra d’économiser de l’argent à long terme. L’entreprise a étendu l’option de travail à distance à tous les niveaux d’employés dans 2021. Bien sûr, Meta s’est également tourné vers licenciementslicenciant 11 000 employés ce mois-ci.

À l’échelle de l’économie, ces réductions seront certainement importantes, mais heureusement pour les propriétaires d’immeubles, les experts ne s’attendent pas à ce que ces réductions durent éternellement.

Le pôle Conseillers économétriques de la société de services immobiliers CBRE prévoit que les taux d’inoccupation des bureaux aux États-Unis atteindront environ 19 % l’année prochaine. Actuellement, ils sont à un sommet de 30 ans de 17 %. Julie Whelan, responsable mondiale du leadership éclairé en matière d’occupation chez CBRE, ne pense pas qu’il y ait beaucoup plus d’espaces de bureaux que les entreprises puissent raisonnablement réduire.

“Les entreprises ont fait tellement de coupes dans l’espace pendant la pandémie qu’elles vont devoir faire très attention à ne pas couper trop près pendant les périodes de récession”, a-t-elle déclaré.

Adieu, compte Zoom d’entreprise

Alors que les entreprises poursuivent leur soi-disant transformation numérique, elles vont s’appuyer davantage sur les logiciels. Mais alors que les dépenses en logiciels devraient augmenter, cela ne se produit pas aussi vite qu’avant et certains domaines subiront des réductions.

Gartner s’attend à une augmentation des dépenses informatiques globales 5 pour cent L’année prochaine. Recherche technologique d’entreprise (ETR), qui interroge les DSI et autres décideurs informatiques sur leurs décisions en matière de dépenses logicielles, prévoit que les dépenses informatiques augmenteront d’environ 4 % ce trimestre et le suivant, par rapport au même trimestre de l’année précédente (ces estimations ont diminué au cours de l’année). Cependant, étant donné que l’inflation est à un niveau énorme 7,7 pour cent au cours de la dernière année, les entreprises devront être plus exigeantes quant aux logiciels dont elles ont réellement besoin.

Selon les données ETR, la principale façon dont les entreprises réduisent leurs dépenses en technologie Internet est la consolidation, un tiers des organisations déclarant le faire. Cela signifie généralement rechercher plusieurs licences logicielles offrant la même technologie et se débarrasser de l’une d’entre elles. Dans de nombreux cas, cette prise de décision profitera aux grandes entreprises technologiques comme Microsoft et Google, qui proposent de nombreuses offres différentes – vidéoconférence, applications de chat, feuilles de calcul, documents, gestion de la productivité, cloud computing – sous une seule licence.

“Si vous êtes une boutique Google, vous allez opter pour la gestion de contenu d’entreprise de Google dans l’espace de travail de Google”, a déclaré Erik Bradley, directeur de la recherche chez ETR. “Mais le plus souvent, les grandes organisations ont déjà une licence Microsoft 365, et puisque vous l’avez déjà, autant l’utiliser.”

Cela signifie que les employés disposant d’une licence pour l’outil de visioconférence Zoom pourraient bientôt passer des appels via Google Meet, par exemple, s’ils paient déjà pour son service de messagerie. Ou ils peuvent abandonner le logiciel de communication Twilio s’ils ont déjà une licence pour Microsoft, qui a un produit concurrent. Ou ils pourraient perdre Dropbox s’ils ont déjà le partage de fichiers via AWS. Les entreprises ont le sentiment qu’elles ne mettront pas en péril leur activité puisqu’elles disposeront toujours d’une version de leur logiciel, peut-être tout simplement pas celle que les employés préfèrent.

Selon Alexander Bant, chef de la recherche pour les directeurs financiers chez Gartner, ces coupes représentent un peu un revirement par rapport à ce que nous voyions plus tôt dans la pandémie, lorsque les dirigeants étaient beaucoup plus généreux à propos des logiciels qui facilitaient la collaboration et la productivité du travail à distance.

« Ils ont sélectionné plusieurs outils de collaboration différents. Différentes régions et dirigeants avaient plus un chèque en blanc avec des logiciels », a-t-il déclaré. “Maintenant, ils cherchent à se consolider.”

La consolidation est moins susceptible de se produire si un logiciel est considéré comme faisant partie intégrante du fonctionnement continu des entreprises ou s’il se trouve dans un domaine que les entreprises ont peur de prendre des risques. Selon ETR, les principaux domaines où la croissance des dépenses est la plus élevée sont la cybersécurité et l’analyse de données. Les logiciels liés aux ventes sont également relativement sûrs. Cela signifie nécessairement que certaines choses tomberont à l’eau.

“Les directeurs financiers accordent vraiment la priorité aux logiciels qui génèrent des ventes à court terme par opposition aux innovations à plus long terme et au développement de nouveaux produits”, a déclaré Bant.

L’ampleur des réductions globales des dépenses des entreprises dépendra de la gravité de la récession et de sa durée. Pour l’instant, cependant, les emplois des gens sont relativement sûrs, tandis que la conversation sur les réductions de coûts tourne davantage autour des licenciements immobiliers et technologiques que des personnes.

