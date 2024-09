Les entreprises sont de plus en plus menacées par les cyberattaques. Comment protéger votre entreprise.

Ashley Perkins

Ces derniers mois, les cyberattaques survenues juste à côté de chez nous ont fait la une des journaux nationaux et ont amené de nombreux propriétaires d’entreprise à réfléchir à l’importance accrue de la cybersécurité.

Ces attaques ont non seulement provoqué des semaines d’indisponibilité, qui ont eu des répercussions sur les employés et les clients, mais ont également coûté aux entreprises des milliers de dollars en pertes de ventes et de revenus. Lorsque cela s’est produit, les données ont été compromises et les services critiques ont été mis en danger.

Nous entendons parler de ce genre de situations presque tous les jours, mais lorsque cela se produit dans notre propre communauté et dans des entreprises avec lesquelles nous faisons personnellement affaire, cela nous rappelle le nombre croissant de menaces auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd’hui. De nombreuses entreprises pensent qu’elles ne sont pas exposées à des risques, mais aucune organisation n’est à l’abri des cybermenaces.

« Les ransomwares sont partout. Il n’existe pas un seul secteur qui ne soit pas confronté à ce problème en ce moment », a déclaré Chris Krebs, expert en cybersécurité.

Les cybermenaces peuvent prendre de nombreuses formes (ransomware, virus, logiciels espions, etc.), mais leur objectif commun est de perturber, d’extorquer ou de paralyser leur cible. Elles constituent par définition une tentative de nuire ou de détruire.

Ce qui est encore plus alarmant, c’est que les cyberattaques contre les petites et moyennes entreprises sont non seulement en augmentation, mais elles deviennent également plus ciblées et plus sophistiquées. En fait, plus de 70 % des attaques visent les petites entreprises.

Les statistiques sont claires : les entreprises ne peuvent littéralement pas se permettre de ne pas se protéger des menaces extérieures.

Le paysage des cybermenaces de plus en plus complexe constitue un problème redoutable, et de nombreuses entreprises ne savent pas par où commencer ni quelles questions poser. Comment prévenir une attaque avant qu’il ne soit trop tard ? Quel montant investir dans la cybersécurité pour développer son activité ? Et comment gérer tout cela tout en assurant la continuité de l’activité ?

La réponse commence par une solution de cybersécurité à plusieurs volets qui protège contre une variété de menaces malveillantes. L’étape suivante consiste à former vos employés à identifier et à signaler les sites Web suspects, les tentatives de phishing et les ransomwares. De nombreuses violations de données sont dues à des erreurs humaines, et les faux e-mails sont un point d’entrée courant.

Enfin, pensez à consulter un expert externe. Travailler avec quelqu’un qui se concentre sur la prévention du pire vous permettra de vous consacrer à ce que vous faites le mieux : peaufiner votre entreprise.

La cybersécurité n’est pas seulement une nécessité technique, mais un élément essentiel de la stratégie d’entreprise. Des mesures de cybersécurité efficaces protègent contre les pertes financières, les atteintes à la réputation et les perturbations opérationnelles afin que votre entreprise puisse fonctionner en toute confiance et résilience.

Investir dans une cybersécurité robuste permet non seulement de se défendre contre les menaces potentielles, mais également de favoriser une culture de sécurité qui soutient le succès et la croissance à long terme.

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, nous savons que nous sommes tous exposés à des risques. La question n’est plus de savoir si nous serons victimes d’une attaque, mais quand.

Ashley Perkins, vice-président de Cox Business au Kansas, dirige une force de vente interentreprises et une équipe de gestion des commandes responsables du service commercial, notamment des ventes, de la prestation de services, de l’assurance et du support client dans le Kansas, l’Oklahoma et l’Arkansas.

