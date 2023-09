Les entreprises sont confrontées à un nouveau risque n°1. Ils dépensent gros pour le vaincre

Ce que les dirigeants d’entreprise citent comme le plus grand risque pour leur entreprise a tendance à varier, depuis des moments spécifiques où des événements imprévisibles se produisent, comme une pandémie ou un conflit mondial, jusqu’à des facteurs plus classiques qui fluctuent tout au long des cycles économiques. Ces dernières années, les dirigeants ont eu leur choix, du Covid à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en passant par les chocs de la chaîne d’approvisionnement, la demande des consommateurs et l’inflation, cette dernière étant classée au cours de l’année écoulée comme le risque n°1.

Mais tout cela est désormais terminé, du moins en ce qui concerne la tête de liste.

Il n’est pas surprenant de voir une grande majorité de directeurs financiers affirmer que l’inflation a atteint un sommet – tous sauf un dans l’enquête CNBC CFO Council Q3 partagent ce point de vue. Ce qui est plus remarquable, c’est l’endroit où l’équilibre des risques a changé et à quelle vitesse. L’enquête du troisième trimestre auprès des responsables financiers d’entreprise révèle une forte augmentation du nombre de directeurs financiers pointant la réglementation gouvernementale comme le principal facteur de risque pour leur entreprise.

Du premier au troisième trimestre 2023, le pourcentage de directeurs financiers affirmant que la réglementation gouvernementale constitue leur plus grand risque est passé d’environ 6 % à 40 %. Dans notre enquête du deuxième trimestre, même au milieu des signes indiquant que la lutte de la Fed contre l’inflation progressait, l’inflation a été citée par plus de directeurs financiers (un tiers) que tout autre facteur comme l’un des principaux risques commerciaux (c’était la même chose au premier trimestre). Ce trimestre, seuls 10 % des directeurs financiers ont cité l’inflation, tandis que les 40 % qui ont évoqué la réglementation représentaient une hausse qui a plus que doublé d’un trimestre à l’autre.

L’enquête du CNBC CFO Council pour le troisième trimestre a été menée auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises membres du 21 août au 5 septembre. Le CNBC Global CFO Council représente des entreprises dont la valeur marchande combinée dépasse 4 000 milliards de dollars.

Il existe de nombreux titres récents parmi lesquels choisir pour soutenir cette attention accrue portée au gouvernement. Une Commission fédérale du commerce agressive et le début du procès antitrust contre Google, le plus grand défi juridique lancé à l’industrie technologique depuis l’affaire Microsoft dans les années 1990, et un ciblage de plus en plus agressif d’Amazon. La liste des premiers médicaments soumis à la négociation du prix Medicare – et la résistance juridique de l’industrie pharmaceutique à son encontre. Une guerre géopolitique croissante avec la Chine qui a des implications réglementaires pour les entreprises qui atteignent les consommateurs et les entreprises des deux pays et qui exploitent les chaînes d’approvisionnement sur les marchés mondiaux. Ensuite, il y a la fermeture imminente du gouvernement et le début d’un cycle électoral majeur.

Mais il y a un aspect plus fondamental dans le nouveau calcul du risque, selon les experts en réglementation. Après la menace existentielle de la pandémie et de l’inflation sans précédent depuis quatre décennies, la réglementation gouvernementale n’est pas tant une nouvelle menace que le retour au niveau où elle était avant les récentes surprises.

Analyse des dépôts 10-K des entreprises menées au cours de la dernière décennie par la Chambre de commerce des États-Unis, ainsi que par la société de courtage et de conseil institutionnel Strategas, montrent que les références à la réglementation gouvernementale comme un risque ont commencé à prendre de l’ampleur après le krach financier, puis ont fortement augmenté à partir de 2014. la réglementation gouvernementale en tant que risque ne se limitait pas au nombre absolu de références à celle-ci, mais était également placée plus en évidence par les entreprises dans ces documents déposés au cours des années précédant la pandémie. En 2018, alors que le président Trump menait sa guerre commerciale contre la Chine, ces mentions ont atteint leur paroxysme. Il est donc préférable de considérer la pandémie et l’inflation comme des interruptions d’une tendance à plus long terme.

« Je pense que ce qui s’est passé, c’est qu’en raison de la pandémie et de l’inflation, que nous n’avons pas vues depuis une génération, elles ont englobé les préoccupations traditionnelles des hauts dirigeants, elles ont éclipsé la plupart des autres préoccupations dont ils s’inquiètent habituellement et maintenant c’est le cas. « Nous commençons à revenir à la normale », a déclaré Sanjay Patnaik, directeur du Centre sur la réglementation et les marchés du Brookings Institute.