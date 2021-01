Stringer Chine / Reuters

Un homme marche à travers des panneaux solaires dans une centrale solaire en construction à Aksu, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, le 5 avril 2012.

Ce projet a été soutenu par le Eyebeam Center for the Future of Journalism, le Pulitzer Center et le Fonds de technologie ouverte. L’énergie solaire s’est bâtie une réputation d’industrie vertueuse, sauvant la planète en fournissant une énergie propre. Mais l’industrie a un ventre sale: elle dépend fortement du Xinjiang – une région de Chine devenue synonyme de travail forcé pour les minorités musulmanes – pour ses composants clés. Au cours des quatre dernières années, la Chine a détenu plus d’un million de personnes dans un réseau de centres de détention dans toute sa région du Xinjiang. Beaucoup de ces camps contiennent des usines où les minorités musulmanes sont obligées de travailler. L’industrie solaire est extrêmement dépendante des pièces et des matériaux importés de cette région, où la forte surveillance gouvernementale rend presque impossible pour les observateurs extérieurs d’évaluer si les gens travaillent de leur plein gré. Cependant, il existe peu de fournisseurs alternatifs pour les composants dont l’industrie solaire a besoin aux États-Unis. C’est un problème particulier pour le polysilicium, la forme cristalline gris métallique de l’élément faisant partie intégrante de la fabrication des cellules solaires, qui convertissent la lumière en énergie. En 2016, seulement 9% du polysilicium de qualité solaire dans le monde provenait du Xinjiang. Mais d’ici 2020, il fournissait environ 45% de l’offre mondiale, selon l’analyste du secteur Johannes Bernreuter. Au moins un grand fabricant chinois de silicium polycristallin a des liens étroits avec une organisation paramilitaire contrôlée par l’État, le Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC). L’année dernière, le gouvernement américain a imposé des sanctions au XPCC pour avoir aidé Pékin à procéder à son internement massif de musulmans, et les États-Unis ont interdit leur coton, citant des preuves qu’il avait été produit en utilisant le travail forcé.

L’industrie solaire américaine est confrontée à un choix: ignorer le risque de violations des droits humains ou développer de nouvelles alternatives coûteuses pour une industrie qui lutte pour concurrencer des formes de production d’énergie plus polluantes.

Un autre grand producteur chinois de silicium polycristallin a déclaré qu’il travaillait avec des «écoles professionnelles» du Xinjiang, un drapeau rouge car le gouvernement chinois a longtemps utilisé ce terme comme euphémisme pour désigner les camps d’internement. La Solar Energies Industry Association, qui représente les entreprises solaires aux États-Unis, s’oppose aux violations des droits de l’homme «répréhensibles» au Xinjiang et «encourage» les entreprises à déplacer leurs chaînes d’approvisionnement hors de la région, a déclaré John Smirnow, l’avocat général du groupe. « Nous n’avons aucune indication que l’énergie solaire soit directement impliquée, a-t-il dit, » mais compte tenu des rapports, nous voulons nous assurer que le travail forcé ne fasse jamais partie de la chaîne d’approvisionnement solaire. « Mais alors que le président élu Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions, après avoir promis d’améliorer l’infrastructure d’énergie propre aux États-Unis, l’industrie solaire américaine est confrontée à un choix: ignorer le risque de violations des droits de l’homme ou développer de nouvelles alternatives coûteuses pour une industrie qui lutte pour rivaliser. formes de production d’énergie plus polluantes.

Un travailleur produit des tiges de quartz polysilicium dans le comté de Donghai, province du Jiangsu, Chine, le 30 juin 2020.

La Chine est venue dominer l’industrie mondiale du silicium polycristallin après avoir imposé des droits de douane sur les importations de silicium polycristallin en provenance des États-Unis, de la Corée du Sud et de l’UE et augmenté la production nationale, apparemment en représailles aux tarifs imposés par les États-Unis, en 2014. La Chine est également l’un des plus gros consommateurs de silicium polycristallin au monde, ce qui signifie qu’il est devenu moins souhaitable pour de nombreuses entreprises en dehors de la Chine de rivaliser car il n’était plus rentable de l’exporter là-bas. Dans les années qui ont suivi, l’industrie chinoise du silicium polycristallin a prospéré, non seulement au Xinjiang, mais dans d’autres régions telles que la province du sud-ouest du Sichuan. «La majeure partie de la chaîne d’approvisionnement est concentrée en Chine et la majeure partie du reste en Asie du Sud-Est se trouve dans des usines appartenant à des entreprises chinoises», a déclaré Bernreuter. « Il n’y a pas d’alternative importante pour la chaîne d’approvisionnement. » Mais les importations en provenance du Xinjiang ont attiré la colère des législateurs américains ces derniers mois. Lors du dernier Congrès, les représentants ont examiné un projet de loi qui aurait interdit tous les produits de la région, une loi susceptible d’être relancée lors de la prochaine session. Le projet de loi de la Chambre ciblait spécifiquement les programmes de «réduction de la pauvreté» qui poussent les musulmans du Xinjiang à travailler dans des usines et dans des fermes loin de leur ville natale.

«Il est presque impossible d’évaluer avec confiance les conditions de travail au Xinjiang.»

Depuis fin 2016, le gouvernement chinois a imposé une campagne comprenant la détention de masse, la surveillance numérique, l’endoctrinement et le travail forcé sur une population d’environ 13 millions de minorités musulmanes dans l’extrême ouest du Xinjiang, y compris des Ouïghours, des Kazakhs et d’autres. . Les non-chinois qui visitent le Xinjiang sont souvent étroitement surveillés ou escortés par des policiers, il est donc très difficile pour les entreprises de vérifier leurs chaînes d’approvisionnement en matière de travail forcé, selon les experts. «Il est presque impossible d’évaluer avec confiance les conditions de travail au Xinjiang simplement parce qu’il est presque impossible de faire venir un évaluateur compétent dans la région. Et puis, leur capacité à interroger les travailleurs, en particulier les travailleurs ouïghours, est limitée en raison de la surveillance », Amy Lehr, directrice du programme des droits de l’homme au Center for Strategic and International Studies à Washington, DC, et auteur principal d’un rapport sur travail forcé dans la région, a déclaré à BuzzFeed News. Mais les douanes et la protection des frontières américaines ont déjà le pouvoir légal d’interdire les importations en provenance de la région si elles soupçonnent que le travail forcé a été utilisé. L’agence a arrêté une cargaison de cheveux humains du Xinjiang en juillet sur la base d’informations selon lesquelles les extensions auraient été faites avec du travail pénitentiaire. En décembre, le CBP a saisi des envois de coton et de pièces informatiques en provenance du Xinjiang. Cette semaine, il a interdit les importations de produits à base de tomates et de coton de la région en raison de ce qu’il a appelé le «travail forcé». «Il est tout à fait possible que les entreprises solaires soient examinées par le CBP concernant les risques de travail forcé liés au Xinjiang dans leurs chaînes d’approvisionnement, même s’il n’y a pas d’interdiction régionale, car cette question retient davantage l’attention», a déclaré Lehr. Le groupe de recherche Horizon Advisory a déclaré dans un rapport que le polysilicium du Xinjiang atterrit fréquemment aux États-Unis. «Ces marchandises entrent aux États-Unis en provenance de Chine à la fois directement et par transbordement et traitement indirects dans plusieurs autres pays, dont la Thaïlande, la Malaisie, la Corée, Singapour et le Vietnam», indique le rapport, concluant que «l’exposition au travail forcé est omniprésente. »Dans l’industrie, y compris dans« les panneaux solaires importés et installés aux États-Unis ». Le travail forcé est généralement utilisé pour les emplois de fabrication qui ne nécessitent pas de compétences spécialisées. Certains de ces types de tâches, comme la séparation des tubes du matériau, sont utilisés dans la production de polysilicium. Si les États-Unis interdisaient les importations de silicium polycristallin en provenance de Chine, les experts du secteur affirment que les entreprises basées aux États-Unis auraient une capacité suffisante pour compenser le déficit, mais seraient confrontées à des coûts plus élevés et à d’autres problèmes dans la chaîne d’approvisionnement. D’une part, les autres pièces utilisées dans les panneaux solaires sont également dominées par la fabrication chinoise. Une fois le polysilicium fabriqué, il est découpé en minuscules pépites appelées «plaquettes». L’écrasante majorité des fabricants de gaufrettes se trouvent en Chine. Et par rapport à d’autres régions de Chine, il est moins coûteux de fabriquer du polysilicium au Xinjiang, où les entreprises peuvent recevoir d’importantes subventions du gouvernement et le coût de l’électricité, fournie par les centrales au charbon, et les salaires sont généralement inférieurs à ceux des régions les plus riches de la Chine. REC Silicon, un fabricant norvégien de silicium polycristallin dont les installations de fabrication sont basées aux États-Unis, a investi plus d’un milliard de dollars dans la construction d’une usine de silicium polycristallin dans l’État de Washington. Après que les tarifs chinois sur les produits américains ont été frappés, la société a d’abord dû ralentir la production, puis la fermer complètement en 2019. Et l’industrie pourrait faire face à d’autres difficultés nationales à venir. Un cadre de Hemlock Semiconductor Group, un fabricant de silicium polycristallin basé aux États-Unis, a déclaré aux investisseurs le 22 octobre qu’il était «assez convaincu» qu’une enquête du gouvernement américain sur la chaîne d’approvisionnement solaire était en cours.

Photos satellites montrant la séquence de construction de l’usine de silicium polycristallin de Daqo

La plupart du polysilicium du Xinjiang est fabriqué par quatre entreprises chinoises, qui figurent parmi les six plus grands fournisseurs de matière au monde. L’un, le Daqo New Energy Corp, est coté à la Bourse de New York. Cela s’accompagne d’exigences de transparence qui permettent de mieux comprendre son fonctionnement. Selon les médias d’État chinois et le site Web de la société, elle entretient des liens étroits avec une organisation paramilitaire contrôlée par l’État chinois appelée Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) – une organisation si puissante qu’elle administre les villes de la région. Connu mieux en chinois simplement sous le nom de «corps», ses activités ont consisté à aider les migrants chinois han à s’installer au Xinjiang et à administrer des fermes. Le XPCC a publié un document de politique en 2013 faisant de l’énergie solaire l’un de ses «objectifs de développement». En juillet, le gouvernement américain a mis le XPCC sous sanctions, affirmant qu’il avait contribué à la mise en œuvre de la politique d’internement de masse de Pékin visant les musulmans. Le 2 décembre, les États-Unis ont interdit les importations de coton produit par le XPCC, citant des preuves selon lesquelles ils utilisent le travail forcé. Le XPCC n’a pas pu être joint pour commenter. Dans des documents publics déposés en octobre auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Daqo a révélé avoir obtenu des «avantages supplémentaires» en termes de coûts d’électricité parce que le XPCC exploite le réseau électrique régional. Le journal local de l’État a rapporté que le XPCC avait versé des subventions à Daqo s’élevant à plus de 489 447 yuans (environ 75 000 dollars). Les entreprises ont reçu des millions d’autres subventions du gouvernement de Shihezi, une ville du Xinjiang administrée par le XPCC. Dans un communiqué de presse en chinois, la filiale de Daqo au Xinjiang a également noté qu’elle était considérée comme une «unité pilote d’entreprise innovante» du XPCC. L’usine de silicium polycristallin de Daqo est située à un peu plus de 11 km au nord de la ville de Shihezi. La construction a commencé au printemps 2011, lorsqu’une zone de terres agricoles de la taille de 110 terrains de football a été défrichée pour faire place à l’usine. En 2013, il était terminé, avec de grands bâtiments industriels couvrant le site, reliés entre eux par un réseau de canalisations surélevées. En 2014, le complexe a été agrandi de 3 millions de pieds carrés supplémentaires, et au cours des deux années suivantes, de nouveaux bâtiments ont continué à être ajoutés. La dernière croissance de l’usine a eu lieu au cours de l’été 2019. Un autre 3 millions de pieds carrés ont été ajoutés à l’extrémité sud-ouest du complexe, et des parties du site qui étaient auparavant inutilisées ont été remplies de bâtiments. L’usine couvre désormais 12,2 millions de pieds carrés, soit l’équivalent de 215 terrains de football. Daqo n’a pas pu être joint pour commenter, mais a précédemment déclaré qu’il n’utilisait pas le travail forcé «en aucune circonstance, que ce soit dans ses propres installations ou tout au long de sa chaîne d’approvisionnement». Au Xinjiang, les programmes décrits par euphémisme comme «réduction de la pauvreté» ont été liés au travail forcé, selon une étude du SCRS et d’autres organisations.

«Il ne serait pas viable d’avoir une industrie fondée sur le charbon et le travail des esclaves.»