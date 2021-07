Les entreprises s’en prennent aux « messages Covid mixtes » des ministres alors que les grandes chaînes établissent leurs propres règles sur les masques

Des groupes d’entreprises ont critiqué le gouvernement pour sa série de nouvelles directives Covid, affirmant que les entreprises et les clients se sont retrouvés avec « des messages mitigés et des exigences patchwork » avant l’assouplissement prévu des restrictions le 19 juillet.

Dans le cadre des plans d’assouplissement des restrictions la semaine prochaine, les ministres ont déclaré que le port d’un masque facial en intérieur passerait d’une exigence légale à une question de choix personnel.

À partir de lundi, toutes les limites légales sur le nombre de réunions à l’intérieur et à l’extérieur seront supprimées et toutes les entreprises rouvriront, y compris les boîtes de nuit – pour la première fois depuis mars 2020.

Cependant, l’avis a semé la confusion, certains membres du gouvernement continuant de conseiller au public d’utiliser des couvre-visages dans certains contextes, comme dans les transports en commun et dans les espaces surpeuplés.

Les principales entreprises et organismes de transport ont déclaré qu’ils continueraient à imposer des masques malgré le changement de règles.

Transport for London, l’aéroport d’Heathrow et plusieurs grandes chaînes de restaurants et de pubs – dont le propriétaire de la chaîne Gaucho et City Pub Group – ont déclaré qu’ils continueraient de demander aux clients de se couvrir le nez et la bouche.

La chaîne de librairies Waterstones a également déclaré qu’elle demanderait aux acheteurs de porter des masques.

Cependant, il existe une incertitude quant à la manière dont les règles seront mises en œuvre dans de nombreux supermarchés du Royaume-Uni.

Sainsbury’s a confirmé que de nombreux clients des mesures Covid resteront en place dans leurs magasins après le 19 juillet.

À partir de lundi, de nouveaux panneaux et messages tannoy dans les magasins Sainsbury’s encourageront les clients à continuer à porter un couvre-visage, et le personnel sera encouragé à porter un couvre-visage, à moins qu’il ne soit derrière un écran.

Les barrières entre les caisses en libre-service et la division des files d’attente seront progressivement supprimées de ses magasins en Angleterre, mais elles resteront en place entre les collègues et les clients lorsqu’ils seront servis aux caisses.

D’autres supermarchés ont déclaré qu’ils attendaient de nouvelles directives ou qu’ils procédaient toujours à un examen de leur politique de masques avec des jours avant que les règles ne changent.

Roger Barker, directeur des politiques à l’Institute of Directors, a accusé le gouvernement d’avoir annoncé une « série de messages mitigés et d’exigences patchwork » qui, selon lui, avaient freiné l’enthousiasme des entreprises pour le déverrouillage.

L’Association des commerces de proximité a averti que « les tensions dans les messages gouvernementaux se joueront non pas dans les couloirs des services gouvernementaux mais dans les trains et les bus et dans les allées des magasins ».

Hannah Essex, codirectrice exécutive des chambres de commerce britanniques, s’est plainte que les entreprises n’avaient « que cinq jours pour rendre ce jugement et le communiquer efficacement au personnel et aux clients ».

Interrogé sur Sky News si le gouvernement avait créé de la confusion pour les entreprises, le ministre Robert Jenrick a déclaré : « Je ne suis pas d’accord avec cela. Nous avons publié des orientations et celles-ci reflètent la grande diversité des entreprises.

« Il peut y avoir des situations où les entreprises peuvent choisir de poursuivre ces politiques en fonction de leur meilleur jugement … c’est le genre de discrétion qu’elles souhaitent. »

« Vous pouvez déjà voir que TfL, qui gère le Tube à Londres, est venu, à mon avis, à un jugement parfaitement sensé selon lequel dans les limites du Tube, vous devriez utiliser un masque.

«Et il y a aussi des supermarchés qui arrivent à cette conclusion également. Waterstones, qui, je crois, demandera à ses clients de porter des masques… cela semble une décision logique.

« Nous faisons confiance aux entreprises tout comme nous faisons confiance au public pour adopter des positions sensées et raisonnables. »