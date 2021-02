Les entreprises se disent soucieuses du climat. Leurs actions échouent.

Au cours des dernières années, BlackRock, la société d’investissement géante, s’est imposée comme un champion de la transition vers les énergies propres. Le mois dernier, Laurence D.Fink, directeur général de BlackRock, a écrit que la pandémie de coronavirus nous avait «poussés à faire face à la menace mondiale du changement climatique avec plus de force», et la société a déclaré qu’elle souhaitait que les entreprises dans lesquelles elle investisse éliminent autant de dioxyde de carbone. l’environnement tel qu’ils émettent d’ici 2050 au plus tard. Mais il manquait des détails cruciaux à cet engagement largement lu, notamment la proportion d’entreprises dans lesquelles BlackRock investira seront des entreprises zéro émission en 2050. Fixer un tel objectif et des objectifs plus tôt démontrerait le sérieux de l’engagement de l’entreprise et pourrait forcer toutes sortes de industries à intensifier leurs efforts. Samedi, en réponse aux questions du New York Times, un porte-parole de BlackRock a déclaré pour la première fois que «l’ambition» de l’entreprise était d’avoir «zéro émission nette sur l’ensemble de nos actifs sous gestion d’ici 2050». Alors que les plus grandes entreprises s’efforcent de clamer leur activisme environnemental, la nécessité de faire correspondre les paroles aux actes devient de plus en plus importante.

Des noms de ménages comme Costco et Netflix n’ont pas fourni d’objectifs de réduction des émissions, bien qu’ils aient déclaré vouloir réduire leur impact sur le changement climatique. D’autres, comme le géant agricole Cargill et la société de vêtements Levi Strauss, ont pris des engagements mais ont eu du mal à réduire les émissions. Les entreprises technologiques comme Google et Microsoft, qui gèrent des centres de données gourmands en énergie, ont réduit les émissions, mais même elles constatent que la technologie n’existe souvent pas encore pour atteindre leurs objectifs «moonshot». «Vous pouvez consulter le site Web d’une entreprise et voir son rapport de développement durable et il aura fière allure», a déclaré Alberto Carrillo Pineda, fondateur de Science Based Targets, une initiative mondiale visant à évaluer les plans d’entreprise visant à réduire les émissions. «Mais ensuite, quand vous regardez ce qu’il y a derrière, vous verrez qu’il n’y a pas beaucoup de substance derrière ces engagements ou que les engagements ne sont pas assez complets.» Le président Biden met également l’accent sur le changement climatique et a rejoint l’accord de Paris. Mais il peut être très difficile de déterminer à quel point les entreprises s’efforcent réellement lorsqu’il n’y a pas de normes réglementaires exigeant la divulgation uniforme d’informations importantes telles que les émissions. Institutional Shareholder Services, une société qui conseille les investisseurs sur la manière de voter aux élections au conseil d’administration et à d’autres questions d’entreprise, utilise les données de l’entreprise et sa propre analyse pour évaluer ce que font les entreprises pour réduire les émissions. Un peu plus d’un tiers des 500 sociétés de l’indice boursier S&P 500 se sont fixé des objectifs ambitieux, a-t-il constaté, tandis que 215 n’avaient aucun objectif. Le reste avait des cibles faibles. «Pour réaliser les réductions d’émissions nécessaires, il est urgent de fixer des objectifs plus ambitieux», a déclaré Viola Lutz, directrice adjointe d’ISS ESG Climate Solutions, une branche des services aux actionnaires institutionnels. «Sinon, nous prévoyons que les émissions des entreprises du S&P 500 finiront par être le triple de ce qu’elles devraient être en 2050.»

Des entreprises qui ont des objectifs rigoureux ont fait des progrès. Dans un rapport Le mois dernier, Science Based Targets, qui a été lancé par les groupes environnementaux et des centaines d’entreprises réunies par les Nations Unies, a déclaré que les 338 grandes entreprises du monde entier pour lesquelles il disposait de données d’émissions suffisantes avaient collectivement réduit leurs émissions de 25% entre 2015 et 2019. Les grandes entreprises du même secteur ont souvent des antécédents très différents. Par exemple, Walmart divulgue ses objectifs de réduction des émissions et les progrès réalisés dans le cadre du Carbon Disclosure Project, y compris un objectif pour les émissions de ses fournisseurs, et son plan a été approuvé par Science Based Targets. Mais Costco ne s’attend pas à s’engager à réduire les émissions jusqu’à la fin de l’année prochaine. Les dirigeants de Costco ont refusé de commenter. Netflix est souvent comparé à des géants de la technologie comme Google et Microsoft. Mais Netflix n’a pas encore fixé d’objectif de réduction des émissions causées par ses bureaux, ses activités de production et les serveurs informatiques qu’il utilise. «L’action climatique est importante et nous annoncerons nos plans au printemps, qui comprendront des objectifs basés sur la science du climat», a déclaré la société dans un communiqué. Réduire les émissions est difficile. Les entreprises doivent mesurer de manière fiable la quantité de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dont elles sont responsables. Ensuite, les entreprises doivent trouver des sources d’énergie plus propres sans nuire à leurs opérations. Lorsqu’elles ne peuvent pas trouver de substituts plus propres, les entreprises paient souvent d’autres pour réduire les émissions ou éliminer le carbone de l’atmosphère. La tâche devient encore plus difficile lorsque les entreprises commencent le processus de réduction des émissions dites de Scope 3 – pollution causée par les fournisseurs et les clients. Dans les sociétés pétrolières, par exemple, le champ d’application 3 inclurait les émissions des voitures à essence. BlackRock, avec 8,7 billions de dollars d’actifs sous gestion, y compris des participations dans de nombreuses entreprises, fait clairement face à une tâche ardue. La société ne détient pas directement la plupart des actions ou obligations qu’elle achète – elle les gère pour des fonds de pension, d’autres entreprises et des investisseurs individuels – ce qui limite le degré d’activisme climatique qu’elle peut poursuivre. De plus, la plupart de ses produits d’investissement suivent des indices comme le S&P 500, ce qui finit inévitablement par gérer des actions de sociétés de combustibles fossiles. De nombreuses entreprises de Wall Street se sont engagées à atteindre zéro émission nette de leurs prêts et autres activités financières, mais n’ont pas précisé si cet objectif s’applique aux actions et obligations qu’elles gèrent pour leurs clients. La décision de BlackRock d’inclure tous les actifs qu’il gère pourrait faire pression sur d’autres géants financiers pour qu’ils prennent des engagements similaires, mais cela pourrait mettre les industries des combustibles fossiles et leurs partisans politiques au rang du Congrès.

Plus tard cette année, BlackRock annoncera un objectif provisoire pour le nombre de ses investissements qui auront atteint ou seront sur le point d’atteindre zéro émission en 2030. Néanmoins, BlackRock fait attention au langage qu’il utilise pour décrire ce qu’il fera pour pousser les entreprises de ses portefeuilles à réduire les émissions – ce pour quoi il a été critiqué par des personnes qui souhaitent que l’entreprise adopte une position plus militante. Dans une lettre récente, la société a déclaré qu’elle avait l’intention «d’accroître le rôle des votes sur les propositions d’actionnaires dans nos efforts de gérance autour de la durabilité». « Cela pourrait signifier beaucoup de choses et – comme toujours – la preuve est dans le pudding », a déclaré Mme Lutz de l’ISS. Ed Sweeney, un porte-parole de l’entreprise, a déclaré que BlackRock avait récemment voté pour un nombre significativement plus élevé de propositions d’actionnaires visant à rendre les entreprises plus vertes par rapport aux années précédentes. Et dans une note client envoyée mercredi, la société a déclaré qu’elle pourrait voter contre les administrateurs et la direction d’entreprises qui, selon elle, ne disposent pas de divulgations claires sur le climat et de plans environnementaux crédibles. «Bien que nous reconnaissions que la transition vers le zéro net se situe à différentes étapes en fonction du secteur et de la région, grâce à une combinaison d’engagement avec les équipes de direction et les conseils d’administration et à tenir les sociétés responsables des progrès insuffisants grâce à notre vote sur les élections des administrateurs et les propositions d’actionnaires, BlackRock continuera à se concentrer sur cette question importante », a déclaré M. Sweeney dans un courriel. D’autres entreprises qui se sont engagées à réduire leurs émissions font face à différents défis, notamment la coordination avec les fournisseurs et les partenaires. Pensez à l’industrie du vêtement. Une grande partie de sa contribution au changement climatique provient de sa chaîne d’approvisionnement. Les vêtements sur lesquels Levi Strauss et d’autres apposent leurs étiquettes sont souvent fabriqués dans des usines situées dans des pays comme la Chine, le Pakistan et l’Inde qui dépendent toujours des centrales électriques au charbon. Les vêtements sont transportés sur des navires et des avions qui brûlent du diesel et du carburéacteur.

Même ainsi, lorsque Levi Strauss a déployé sa stratégie d’action climatique 2025 il y a trois ans, son directeur général, Chip Bergh, a déclaré: «Nous pensons qu’il est temps pour les entreprises de commencer à jouer un rôle plus important dans la lutte contre les problèmes les plus urgents du monde, comme le changement climatique. . » L’entreprise s’est fixé un objectif d’émissions de Scope 3. Mais Science Based Targets a déclaré en janvier que les émissions de la chaîne d’approvisionnement de Levi ne diminuaient pas et avaient augmenté de 13% entre 2016 et 2019. Jeffrey Hogue, directeur du développement durable de Levi Strauss, a déclaré que le calcul était incomplet car l’entreprise ne pouvait pas encore s’attribuer le mérite des nombreuses interventions et investissements qu’elle avait réalisés avec les fournisseurs. Il a déclaré que cela se produirait une fois que l’industrie du vêtement déciderait d’une méthode de calcul des progrès réalisés par les fournisseurs dans la réduction des émissions, en particulier pour les usines qui vendent à plusieurs entreprises. «Nous pensons que nous sommes bien meilleurs que 13%», a déclaré M. Hogue. Mais il a déclaré qu’il ne pouvait pas donner sa propre estimation en toute confiance, ajoutant: «Nous travaillons avec l’industrie pour créer plus d’exactitude et de précision dans le nombre.» Gary Cook, directeur des campagnes mondiales sur le climat de Stand.earth, un groupe environnemental, était sceptique. «Ils ont fixé un objectif agressif et ils ont du mal avec cela», a-t-il déclaré. Cargill, l’une des plus grandes entreprises privées américaines et un intermédiaire majeur qui travaille avec les agriculteurs et les entreprises alimentaires du monde entier, a tenté de devenir une voix forte sur le changement climatique, mais a eu du mal à atteindre ses objectifs. L’entreprise est un gros acheteur de graines de soja brésiliennes, qui sont souvent cultivées sur des terres auparavant boisées. En 2010, Cargill a promis d’atteindre un objectif de déforestation «net zéro» d’ici 2020, mais l’entreprise n’a pas réussi et a prolongé son objectif jusqu’en 2030. «Notre engagement en matière de déforestation n’a pas faibli», a déclaré Jill Kolling, vice-présidente de Cargill pour le monde durabilité.