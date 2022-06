Les entreprises se bousculent pour élaborer des politiques relatives aux avortements des employés

Parmi les entreprises qui ont déclaré qu’elles aideraient les employés qui doivent se déplacer pour avorter figurent Disney, Macy’s, H&M, Nordstrom, Nike, Dick’s Sporting Goods, Goldman Sachs, Bank of America et Snap, qui rejoignent un groupe plus large comprenant Starbucks et Yelp qui avaient précédemment engagé à le faire. Salesforce et Google ont tous deux déclaré qu’ils déplaceraient les employés qui souhaitent quitter les États où l’avortement est interdit.

Ces employeurs ne couvrent les soins de santé que pour une fraction des millions de personnes vivant dans des États où l’avortement est ou sera bientôt interdit. Et d’autres grands employeurs n’ont pas fait de déclarations publiques concernant l’aide aux employés. Le plus grand employeur privé du pays, Walmart, a refusé de commenter la décision de la Cour suprême. D’autres grands employeurs comme Target, Coca-Cola et Delta Air Lines n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Certains experts en marketing notent que les entreprises qui interviennent seront probablement confrontées à des réactions négatives. “Les consommateurs et les employés ne veulent pas que les entreprises ‘prennent position’ – à moins que les entreprises ne prennent leur position et cause », a déclaré Kimberly Whitler, qui enseigne le marketing à la Darden School of Business de l’Université de Virginie, dans un e-mail.

Afin d’apaiser les craintes concernant d’éventuels problèmes de confidentialité, de nombreux employeurs qui proposent de nouveaux avantages liés à l’avortement visent à permettre aux travailleurs et à d’autres personnes couvertes par leur régime de soins de santé d’obtenir un remboursement de voyage sans rien divulguer à leurs responsables. Dans certains cas, cela signifie que les gens soumettent des réclamations à leurs compagnies d’assurance comme ils le feraient pour d’autres procédures médicales. Yelp, par exemple, a expliqué à ses employés en avril que son avantage voyage est géré par son assureur.