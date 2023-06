Les entreprises sans lien direct avec l’IA tentent de surfer sur l’engouement de Wall Street

Un robot joue du piano à la conférence Apsara, une conférence sur le cloud computing et l’intelligence artificielle, en Chine, le 19 octobre 2021. Alors que la Chine réorganise son livre de règles pour la technologie, l’Union européenne élabore son propre cadre réglementaire pour freiner l’IA mais n’a pas encore franchi la ligne d’arrivée. Str | AFP | Getty Images

L’engouement pour l’intelligence artificielle a consumé Wall Street en 2023. La folie a trouvé ses racines en novembre de l’année dernière, lorsque OpenAI a lancé le désormais tristement célèbre modèle de grande langue (LLM) ChatGPT. L’outil vante des capacités impressionnantes et a stimulé une course à l’IA avec son rival Google annonçant sa propre boîte de discussion – Bard AI – seulement quelques mois plus tard. Mais l’enthousiasme est allé encore plus loin. Les investisseurs ont commencé à affluer vers des actions qui pourraient offrir une large exposition à l’IA, avec des noms comme C3.IA fabricant de puces Nvidia et même Tesla affichant des gains impressionnants malgré un environnement macroéconomique globalement tendu. Tout comme « blockchain » et « dotcom » avant elle, l’IA est devenue le mot à la mode dont les entreprises veulent s’emparer. Maintenant, certains n’ayant que peu ou pas de liens historiques avec l’intelligence artificielle ont vanté la technologie lors de conférences téléphoniques avec des analystes et des investisseurs. Chaîne de supermarché Kroger s’est vanté d’avoir une « riche histoire en tant que leader technologique« , et le PDG Rodney McMullen a cité cela comme une raison pour laquelle l’entreprise est sur le point de tirer parti de l’essor de l’intelligence artificielle. McMullen a spécifiquement souligné comment l’IA pourrait aider à rationaliser les enquêtes auprès des clients et aider Kroger à prendre les données et à les mettre en œuvre dans les magasins plus rapidement.

Icône de graphique boursier Icône de graphique boursier Les actions du géant des supermarchés ont augmenté d’un peu plus de 4 % depuis le début de l’année.

« Nous pensons également que des données de première partie solides, précises et diversifiées sont essentielles pour maximiser l’impact de l’innovation, de la science des données et de l’IA », a déclaré McMullen aux investisseurs lors de l’appel aux résultats de la société le 15 juin. « En conséquence, Kroger est bien placé pour adopter avec succès ces innovations et offrir une meilleure expérience client et associé. » De la même manière, Aliments Tyson , le deuxième plus grand producteur mondial de poulet, de bœuf et de porc, pense que l’entreprise peut bénéficier de l’explosion des investissements et de l’enthousiasme suscité par l’intelligence artificielle. Cependant, le directeur général Donnie King n’a pas précisé comment l’IA jouerait dans l’avenir de l’entreprise, ni à quelles applications spécifiques la technologie serait appliquée dans l’entreprise Tyson.

Icône de graphique boursier Icône de graphique boursier L’action de Tyson Foods a baissé de plus de 20 % par rapport à janvier.

« … Et nous continuons à développer nos capacités numériques, en opérant à grande échelle avec des procédures d’exploitation standard numériques et en utilisant les données, l’automatisation et la technologie de l’IA pour la prise de décision », a déclaré King aux investisseurs lors de l’appel aux résultats de la société le 8 mai. Pour le producteur d’équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) Contrôles Johnson , l’intelligence artificielle peut aider l’entreprise à faire face à un environnement macroéconomique instable, propose-t-il. Le PDG George Oliver n’a pas précisé le mois dernier comment l’IA jouerait un rôle dans l’avenir de l’entreprise au-delà de mentionner l’IA comme un outil potentiellement utile lorsqu’il a été interrogé sur une baisse des commandes.

Icône de graphique boursier Icône de graphique boursier Les actions ont gagné 2,2 % par rapport à janvier.