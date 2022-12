Les entreprises saluent la fin des quarantaines en Chine pour les visiteurs

Les entreprises ont salué la décision de la Chine de mettre fin aux quarantaines pour les voyageurs en provenance de l’étranger comme une étape importante pour relancer l’activité commerciale en baisse tandis que le Japon a annoncé mardi des restrictions sur les visiteurs du pays alors que les infections augmentent.

La décision abrupte du Parti communiste au pouvoir de lever certains des contrôles antivirus les plus stricts au monde intervient alors qu’il tente d’inverser un ralentissement économique. Il a mis fin aux restrictions qui confinaient des millions de personnes dans leurs maisons et déclenchaient des manifestations, mais les hôpitaux ont été inondés de patients fiévreux et sifflants à mesure que le virus se propageait.

L’annonce de lundi que les quarantaines pour les voyageurs étrangers prendront fin le 8 janvier est la plus grande étape vers la fin des limites qui ont empêché la plupart des visiteurs étrangers de Chine depuis le début de 2020. Les quarantaines ont été réduites le mois dernier de sept à cinq jours.

Lundi également, le gouvernement a déclassé la gravité officielle du COVID-19 et a abandonné l’exigence de mise en quarantaine des personnes atteintes du virus. Cela s’est ajouté à un rythme rapide d’étapes pour démanteler les contrôles qui devaient rester en place au moins jusqu’à la mi-2023.

“On a enfin l’impression que la Chine a tourné le coin”, a déclaré le président de la Chambre de commerce américaine en Chine, Colm Rafferty, dans un communiqué. Il a déclaré que la quarantaine était le “plus grand obstacle” au voyage et qu’y mettre fin “ouvre la voie à la reprise des voyages d’affaires normaux”.

Des groupes d’entreprises ont averti que les entreprises détournaient leurs investissements de la Chine parce que les dirigeants étrangers n’avaient pas le droit de se rendre.

La Chambre de commerce britannique a exprimé l’espoir que la Chine redémarrera le traitement normal des visas d’affaires pour permettre “la reprise des échanges de personnes cruciales”. Il a déclaré que cela “contribuera à restaurer l’optimisme et à rétablir la Chine en tant que destination d’investissement prioritaire”.

Pendant ce temps, le Japon a déclaré que tous les visiteurs en provenance de Chine subiront des tests de dépistage du virus à partir de vendredi en tant que “mesure d’urgence temporaire” en réponse au flot d’infections dans le pays.

Les visiteurs dont le test est positif seront mis en quarantaine pendant une semaine, a annoncé le Premier ministre Fumio Kishida. Il a déclaré que le Japon réduirait également une augmentation prévue du nombre de vols entre le Japon et la Chine “juste pour être sûr”.

“Il y a des inquiétudes croissantes au Japon”, a déclaré Kishida.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a défendu la gestion par la Chine des dernières épidémies.

« Le gouvernement chinois a toujours suivi le principe des mesures scientifiques et ciblées », a déclaré Wang Wenbin. Il a appelé à une “réponse scientifique et à une approche coordonnée” pour assurer la sécurité des voyages et “promouvoir une reprise régulière et saine de l’économie mondiale”.

La Chine a maintenu son taux d’infection à un faible niveau grâce à une stratégie « zéro COVID » qui visait à éradiquer la transmission du virus en isolant chaque cas. Cela a incité les contrôles des plaintes étaient trop extrêmes et contre-productifs.

Depuis le mois dernier, cependant, le parti au pouvoir a progressivement rejoint les États-Unis et d’autres gouvernements qui tentent de vivre avec le virus en traitant les infections au lieu d’imposer des quarantaines générales aux villes ou aux quartiers.

Le parti au pouvoir a annoncé des changements le 11 novembre qui, selon lui, visaient à réduire les perturbations après la baisse de l’activité économique. D’autres changements ont été annoncés à la suite des manifestations qui ont éclaté le 25 novembre à Shanghai et dans d’autres villes.

Le gouvernement a cessé de signaler le nombre de cas à l’échelle nationale, mais les annonces de certaines villes indiquent qu’au moins des dizaines, voire des centaines de millions de personnes pourraient avoir été infectées depuis le début de la flambée début octobre.

Les épidémies ont suscité des plaintes. Pékin a assoupli trop brusquement les contrôles. Les responsables disent que la vague a commencé avant les changements.

Le gouvernement “aurait dû faire le travail de manière plus méticuleuse”, a déclaré Lu Haoming, un architecte de Pékin. “Bien que le taux de mortalité de cette maladie ne soit pas aussi grave qu’au début, le premier choc a quand même été assez sévère.”

La Chine ne compte que les décès dus à la pneumonie ou à l’insuffisance respiratoire dans son bilan officiel du COVID-19, a déclaré un responsable de la santé la semaine dernière. Cela exclut de nombreux décès que d’autres pays attribueraient au COVID-19.

Les experts prévoient 1 à 2 millions de décès en Chine jusqu’à la fin de 2023.

La Commission nationale de la santé a annoncé une campagne le 29 novembre pour augmenter le taux de vaccination chez les Chinois âgés. Les experts de la santé disent que c’est crucial pour éviter une crise des soins de santé.

Lundi, la Commission nationale de la santé a rétrogradé le COVID-19 d’une maladie infectieuse de classe A à une maladie de classe B et l’a retiré de la liste des maladies nécessitant une quarantaine. Il a déclaré que les autorités cesseraient de rechercher les contacts étroits et de désigner les zones comme étant à risque élevé ou faible d’infection.

AP Writer Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué.