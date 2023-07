Les entreprises saisonnières de la vallée de l’Illinois ouvrent, ferment – Shaw Local

Country Kids Produce a ouvert pour les saisons d’été et d’automne.

Le magasin du 4301 Plank Road, au Pérou, sera ouvert de 8 h à 18 h en semaine et de 8 h à 17 h le week-end jusqu’à Halloween. Les heures d’ouverture de l’emplacement d’Utica sont de midi à 18 h du jeudi au vendredi et de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche.

Donnie Appleseed Orchard, 378 N. 33rd Road, La Salle, a ouvert ce week-end pour la saison estivale.

Il contient des pêches, du maïs sucré, du chou, du chou-fleur, des poivrons, des oignons, de l’ail, du miel local, du basilic, de la ciboulette et du persil et des tomates, selon sa page Facebook. Son horaire régulier a commencé cette semaine de midi à 17 h du mercredi au dimanche.

C’est la dernière semaine de la saison estivale pour The Corner Garden, 433 N. 20th Road, Tonica. Il rouvrira en septembre pour les saisons d’automne et de Noël.

