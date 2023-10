Les entreprises restitueront 140 millions de dollars en frais de découvert, rapport du CFPB

Près des deux tiers des banques disposant d’actifs de plus de 10 milliards de dollars ont également suppression des frais NSF permettant aux clients d’économiser près de 2 milliards de dollars par an, selon un rapport distinct publié mercredi.

Le bureau a publié mercredi un rapport sur les faits marquants du contrôle en tandem avec l’administration Biden politiques récemment annoncées ciblant les frais indésirables dans tous les secteurs. Le rapport décrit l’examen par le CFPB des frais liés aux comptes de dépôt – y compris les découverts et les fonds insuffisants – les prêts automobiles et les envois de fonds entre février et août 2023.

« Le [Consumer Financial Protection Bureau] continue de découvrir les escroqueries liées aux frais indésirables qui violent la loi et sapent la confiance des consommateurs », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans un communiqué. « Nous continuerons à lutter contre les frais illégaux qui surgissent sur les marchés du crédit à la consommation. »

Les violations incluses dans les faits saillants de la surveillance comprennent les frais mensuels pour les relevés bancaires papier qui n’ont jamais été imprimés ou postés, les frais pour les services complémentaires non applicables pour les prêts automobiles et les frais non divulgués et les échecs de transfert d’argent pour les transferts d’argent internationaux.

Le CFPB a également ordonné aux prestataires de services qui traitent les services de dépôt, de paiement et de données pour les banques de cesser de contribuer aux violations. Dans un exemple tiré du rapport, un fournisseur a mal calculé les remboursements de produits complémentaires pour les prêts automobiles qui ont été résiliés prématurément.

Le rapport aborde également brièvement les frais de transaction appliqués aux comptes de repas des étudiants. Le CFPB a informé les parties concernées que des alternatives gratuites sont imposées par les lois sur la protection financière.

Les entreprises qui ont participé à l’enquête n’ont pas été identifiées dans le rapport, mais le CFPB a pris des mesures contre Banque d’Amérique pour facturer des frais à plusieurs reprises et Wells Fargo pour frais de découvert surprise.

Le porte-parole de Bank of America, Bill Halldin, a déclaré dans une réponse que le prêteur « avait volontairement réduit les frais de découvert et éliminé tous les frais de fonds insuffisants au premier semestre 2022 », ce qui a entraîné une baisse de 90 % des revenus issus de ces frais. Wells s’est dit « heureux de mettre un terme » aux problèmes bancaires, automobiles et hypothécaires découverts par l’agence.