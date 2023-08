Les entreprises réduisent les salaires des nouvelles recrues alors que les demandeurs d’emploi exigent près de 80 000 $

Changer d’emploi ne rapporte plus ce qu’il était auparavant.

Aux heures de gloire de la « grande démission », les travailleurs pouvaient s’attendre à voir une Augmentation de salaire de 20 % de changer d’emploi.

Aujourd’hui, alors que le marché du travail se refroidit et que les entreprises deviennent plus prudentes en matière d’embauche, les grosses primes à la signature et les salaires élevés dont bénéficiaient autrefois les nouvelles recrues diminuent.

Données du fournisseur de paie Enthousiasme montre que les salaires des nouvelles recrues sont 5 % inférieurs à ceux des nouvelles recrues occupant les mêmes postes en juillet 2022, les postes techniques et administratifs connaissant certaines des baisses les plus fortes. Près de la moitié des 2 000 employeurs interrogés par ZipRecruiter en juillet ont déclaré avoir réduit leurs salaires en raison des récentes offres d’emploi.

Cependant, alors que les entreprises réduisent les salaires des nouveaux employés, les attentes salariales des demandeurs d’emploi ont atteint des niveaux records, selon la Réserve fédérale de New York. enquête libéré lundi.

Le « salaire de réserve » moyen des demandeurs d’emploi, ou le salaire le plus bas qu’ils seraient prêts à accepter pour changer d’emploi, a grimpé à 78 645 $ en juillet 2023, soit une augmentation de 8 % par rapport à il y a à peine un an et le chiffre le plus élevé d’une série de données qui a débuté. en 2014, rapporte CNBC.

Matt Dalrymple a postulé pour plus de 50 emplois dans le New Jersey et à New York depuis que son précédent employeur, Yellow, a déposé son bilan et licencié ses effectifs plus tôt ce mois-ci.

Selon le jeune homme de 24 ans, les salaires affichés pour les postes qui l’intéressent ont chuté d’environ 10 000 dollars depuis sa dernière consultation des offres d’emploi il y a six mois (il cible les postes de gestionnaire de comptes qui rapportent au moins entre 65 000 et 80 000 dollars). Dalrymple a également remarqué que les responsables du recrutement semblent « beaucoup moins désireux » de mentionner ou de discuter de la rémunération lors des entretiens d’embauche qu’en 2021, la dernière fois qu’il était à la recherche d’un emploi.

« Mais je m’attendais presque à ce que cela se produise », dit-il. « Tout le monde s’inquiète de l’inflation et de la question de savoir si nous allons ou non nous retrouver dans une récession… J’ai simplement accepté le fait que j’aurais peut-être moins de pouvoir de négociation qu’il y a deux ans. »

Pour être honnête, une inflation persistante ne contribue pas à combler le fossé entre les entreprises et les nouveaux employés : les patrons voient l’inflation comme une raison de réduire les coûts, tandis que les travailleurs voient le coût de la vie plus élevé comme une raison pour demander plus d’argent.